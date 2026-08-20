Seguro Social: quiénes reciben el SSI de USD 994 en septiembre y cuáles son las condiciones para quienes están fuera de EE. UU.

El Seguro Social pagará el SSI el 1 de septiembre de 2026 y el monto máximo federal será de USD 994 para una persona elegible (Reuters)

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Un nuevo depósito del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) del Seguro Social llegará el 1 de septiembre de 2026, con un máximo federal de USD 994 para una persona elegible, según informó Washington Examiner a partir de los criterios de la Administración del Seguro Social (SSA).

El pago está previsto para el martes 1. La regla general del SSI es que los depósitos se realicen el primer día de cada mes, aunque el calendario puede ajustarse si coincide con un fin de semana o un feriado federal, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos publicado por la SSA.

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En la tabla anual de montos del programa, la SSA indicó que el máximo federal del SSI en 2026 es de USD 994 para un beneficiario individual. Para una pareja que califique de manera conjunta, el tope federal puede llegar a USD 1.491.

La agencia también contempla hasta USD 498 para una “persona esencial” en los casos en que esa categoría aplique, según el mismo esquema oficial.

Qué es el SSI y a quién está dirigido

El SSI está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplan requisitos de edad, discapacidad o ceguera (Reuters)

De acuerdo con la SSA, el SSI es un programa de asistencia mensual para personas con ingresos y recursos limitados que cumplan requisitos vinculados a la edad o a una condición de discapacidad o ceguera.

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En sus guías institucionales, el organismo explicó que pueden calificar quienes tengan 65 años o más con ingresos limitados y también adultos y menores que sean ciegos o tengan una discapacidad que cumpla las condiciones del programa.

La SSA también remarcó que el monto del depósito no es uniforme para todos los beneficiarios. En su explicación pública sobre el beneficio, el organismo señaló que el pago mensual puede variar por la situación personal y por los criterios del programa, incluidos ingresos y recursos del solicitante, por lo que no todos reciben el máximo federal.

Requisitos de ciudadanía, estatus migratorio y residencia

El SSI exige ser ciudadano de Estados Unidos o integrar una categoría migratoria autorizada y residir en los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte (Reuters)

En cuanto a las condiciones generales, la SSA señaló que el SSI exige que el beneficiario sea ciudadano de Estados Unidos o encuadre en categorías de extranjeros autorizadas, conforme a los requisitos administrados por el organismo.

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La residencia dentro de territorio definido por la normativa del programa es otro punto central. En el reglamento federal aplicable al SSI, se define “Estados Unidos”, a los fines de la elegibilidad, como los 50 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Marianas del Norte.

Qué pasa si el beneficiario permanece fuera del país

La normativa del SSI establece que un beneficiario no es elegible si permanece fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

Además de los requisitos de residencia, el SSI contempla reglas específicas cuando el beneficiario sale del país. El reglamento federal establece que una persona no es elegible para recibir SSI si está fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo.

La misma norma incorpora el criterio de 30 días consecutivos para determinar la permanencia fuera del país y cómo se computa el retorno y la presencia continua para retomar la elegibilidad, según el texto regulatorio.

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En ese marco, el programa no se limita a la fecha del depósito: la condición de elegibilidad también depende de que el beneficiario mantenga los requisitos en el tiempo, incluidas las reglas aplicables a la permanencia en el exterior, de acuerdo con la normativa federal.

Montos máximos y el impacto de los ajustes anuales

Los montos máximos federales del SSI se actualizan en el marco de determinaciones oficiales vinculadas a los ajustes anuales por costo de vida. En su hoja informativa del ajuste de 2026, la SSA informó un incremento del 2,8%, que impactó en distintos parámetros del sistema, incluido el estándar de pago federal del SSI.

En su tabla de montos para 2026, el organismo reflejó esos valores máximos: USD 994 para una persona elegible, USD 1.491 para una pareja elegible y USD 498 para el caso de “persona esencial”, según las definiciones del programa.

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SSI y beneficios tradicionales: por qué no es lo mismo

La SSA distingue el SSI de los beneficios tradicionales del Seguro Social (como jubilación, discapacidad o supervivencia) porque se trata de programas diferentes, con criterios propios. En la práctica, el depósito del 1 de septiembre corresponde específicamente al SSI, y recibir beneficios de otro programa no implica automáticamente tener derecho a este ingreso, según las aclaraciones institucionales sobre elegibilidad y funcionamiento del programa.

Por eso, el calendario de septiembre puede incluir fechas distintas para otros beneficiarios del Seguro Social, mientras que el SSI se rige, como regla, por el depósito el primer día del mes, con ajustes por fines de semana o feriados, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos de la SSA.

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