El dueño de la Mansión Playboy vende su casa por casi USD 25 millones y firma una de las operaciones más altas de Miami

Daren Metropoulos, empresario e hijo del magnate Dean Metropoulos, adquirió la Mansión Playboy en 2016 y ahora busca capitalizar su inversión en Miami Beach con la venta de su propiedad en Altos Del Mar

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Daren Metropoulos, propietario de la Mansión Playboy , acordó la venta de su residencia en Miami Beach por casi USD 25 millones la semana pasada. La operación se ubicó entre las más altas del condado de Miami-Dade en un período con 12 contratos de lujo por más de USD 4 millones. Según informó el Miami Herald, el mercado local mantiene una fuerte demanda de propiedades frente al mar.

La vinculación de Metropoulos con el sur de Florida coincide con el traslado de la sede central de Playboy desde Los Ángeles hacia South Beach el año pasado. El empresario, hijo de Dean Metropoulos, compró la finca de Hugh Hefner en 2016 y ahora busca capitalizar la revalorización de sus activos en Altos Del Mar. La propiedad en venta tiene una superficie de 557 metros cuadrados y está en una de las zonas más privadas de la costa.

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La vivienda de Metropoulos tiene cinco dormitorios y está ubicada en el número 7815 de Atlantic Way. El inmueble se construyó en 2015 y tuvo un precio de venta previo de USD 18 millones en 2021.

La residencia de Daren Metropoulos en Miami Beach se vendió por casi USD 25 millones y figura entre las operaciones más altas del condado en un mercado impulsado por la demanda de viviendas frente al mar (Google Maps )

El mercado inmobiliario de lujo en Miami-Dade registró 12 contratos de alto valor la semana pasada, liderados por una mansión en Hibiscus Island y la residencia vinculada al dueño de la Mansión Playboy .

El vecindario Altos Del Mar es el único en Miami Beach donde las casas unifamiliares están directamente sobre el océano Atlántico. La mayoría de las zonas costeras de la ciudad están ocupadas por edificios de condominios o parques públicos.

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El récord en Hibiscus Island

El contrato más costoso de la semana se firmó en el número 270 de South Hibiscus Drive. Esta propiedad alcanzó un precio de USD 51,5 millones, un récord para las islas artificiales Hibiscus y Palm. La mansión, desarrollada por Luis Bosch, abarca 975 metros cuadrados de construcción.

La residencia incluye una discoteca insonorizada con entrada independiente para invitados y dos muelles privados. Además, cuenta con 36 metros de frente de agua hacia la bahía de Biscayne.

La venta fue gestionada por agentes como Dora Puig y Denis Smykalov. Por la parte compradora, la representación estuvo a cargo de Jordan Karp, un corredor que también participó recientemente en la comercialización de un terreno en Palm Island. Ese lote es conocido por haber albergado la mansión del gánster Al Capone.

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Quiénes participan en el sector de ultra lujo

El perfil de los protagonistas en estas operaciones incluye a desarrolladores y empresarios. Daren Metropoulos compró la Mansión Playboy por USD 100 millones e invirtió otros USD 10 millones en su renovación.

El traslado de la sede central de Playboy de Los Ángeles a South Beach coincidió con la presencia de Daren Metropoulos en Miami, donde puso a la venta una exclusiva residencia de cinco dormitorios frente al mar

En Golden Beach, otro punto de la semana, se registró un contrato por USD 17 millones en Island Drive. El vendedor de esta propiedad es un fideicomiso vinculado a Jacques Claudio Stivelman, un desarrollador de bienes raíces. Esta localidad es elegida por quienes buscan una comunidad cerrada con seguridad privada y playas de acceso restringido.

El reporte del equipo Eklund-Gomes de Douglas Elliman detalló que la preferencia por casas unifamiliares es marcada. De los 12 contratos firmados, 10 correspondieron a este tipo de viviendas, mientras que solo dos fueron para condominios.

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Los barrios más buscados y sus rasgos

Las islas Hibiscus y Palm son terrenos ganados al mar situados junto a la calzada MacArthur que conecta el centro de Miami con la playa. Su diseño permite que casi todas las propiedades tengan salida directa al agua.

El mercado inmobiliario de lujo en Miami-Dade cerró 12 contratos por más de USD 4 millones en una semana, con ventas destacadas en Altos Del Mar, Hibiscus Island y Golden Beach, donde sobresalió una mansión por USD 51,5 millones (miamibeachfl.gov)

Allison Island también mostró actividad con ventas que rondan los USD 13 millones. Este vecindario ganó atención mediática recientemente cuando Sergey Brin, cofundador de Google, compró una vivienda en la zona por USD 51 millones.

Por su parte, South Beach mantiene actividad a través de proyectos verticales. El contrato de condominio más caro de la semana pasada, por USD 8,5 millones, se firmó en la torre Five Park. Este edificio, desarrollado por Terra Group, es el más alto de Miami Beach con 158 metros de altura y 48 pisos.

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El movimiento del mercado en Miami

La concentración de ventas superiores a los USD 4 millones en una sola semana muestra que el inventario de lujo se mueve con rapidez. El conjunto de operaciones incluyó residencias en North Bay Road por USD 36 millones y en Coral Gables por USD 12 millones.

Los compradores actuales buscan propiedades “llave en mano”, es decir, listas para ser habitadas sin necesidad de reformas. La mansión de Hibiscus Island es un ejemplo de esta tendencia, al ser una construcción nueva que incorpora tecnología y espacios de ocio integrados.