Estados Unidos

Viajaba al continente para recibir atención médica: hallan el cuerpo de una mexicana tras la caída del helicóptero sanitario al Pacífico

Catalina Hernández era trasladada desde la isla Catalina para recibir atención por una reacción alérgica; su hijo de 20 años viajaba junto a ella para hacer de intérprete

Una mujer de cabello oscuro y pendientes de aro posa junto a un ramo de rosas rojas y hortensias blancas ante una pared de madera
Catalina Hernández, la mujer fallecida, viajaba desde la isla Catalina hacia el continente para recibir tratamiento por una reacción alérgica (NBCLA)
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Buzos de la policía encontraron el cuerpo de una paciente desaparecida que viajaba en el helicóptero médico accidentado frente a la isla Catalina, cerca de Los Ángeles. Con este hallazgo, el siniestro cobra un saldo total de tres muertos y dos sobrevivientes hospitalizados, informó ABC News.

Efectivos de buceo del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles localizaron el cuerpo de Catalina Hernández entre los restos de la aeronave el jueves 1° de octubre, luego de rastrear más de 404 kilómetros cuadrados durante 23 horas consecutivas de operaciones, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos. Los restos del helicóptero se hallaban a unos 60 metros de profundidad.

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Hernández, madre de tres hijos, oriunda de Jalisco, México, era trasladada de urgencia desde la isla hacia el continente después de haber ingerido camarones y sufrir una reacción alérgica, según revelaron sus familiares a medios locales. Su hijo de 20 años la acompañaba en el vuelo para ayudar como intérprete y sería uno de los heridos.

El helicóptero cayó al Pacífico minutos después de despegar

La aeronave, un Eurocopter EC-135-P2 operado por REACH Air Medical Services, de Sacramento, transportaba a cinco personas cuando cayó al océano Pacífico poco después de despegar, la noche del miércoles, cerca de las 20. El servicio de rastreo de vuelos Flightradar24 precisó que el aparato había aterrizado en la isla alrededor de las 19, tras un vuelo de 24 minutos desde un aeropuerto de Oceanside.

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Los equipos de emergencia rescataron del agua a cuatro personas con vida. Dos fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que las otras dos, en estado estable, fueron trasladadas a hospitales en el continente, según la información del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LAFD).

El piloto y una enfermera también murieron en el lugar del siniestro

Una embarcación del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles navega en el mar con varias personas a bordo
El hallazgo del cuerpo de la paciente elevó a tres la cifra de muertos por el accidente del helicóptero médico en la isla Catalina (NBCLA)

El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, identificó a las víctimas que fueron halladas en un principio como el piloto y una enfermera, sin revelar sus nombres. Precisó además que un paramédico y un cuarto ocupante, un hombre, permanecían hospitalizados. REACH Air Medical Services confirmó que dos de sus tripulantes murieron y un tercero se recuperaba en un centro médico, aunque declinó ampliar la información.

“En los días próximos, nuestro enfoque seguirá siendo cuidar a nuestra gente, apoyar a sus familias y honrar las vidas y el servicio de quienes hemos perdido”, indicó la empresa en un comunicado.

La supervisora del condado, Janice Hahn, calificó el accidente como una tragedia terrible. “Las personas que iban a bordo dedicaron sus carreras a salvar vidas. Son héroes”, escribió en sus redes sociales.

El accidente se produce en un período marcado por varios siniestros aéreos en California

La causa del accidente permanece sin determinar. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) lleva la investigación y prevé trasladar los restos de la aeronave a una instalación segura para su análisis. En la isla se realizó un acto en memoria de las víctimas.

El siniestro se produjo once días después de que un helicóptero de combate de incendios cayera en el Parque Nacional Yosemite, con un saldo de dos pilotos fallecidos, y dos semanas después de que un helicóptero de noticias se estrellara en Los Ángeles, con igual resultado mortal.

No es el primer accidente grave que enfrenta REACH Air Medical Services

Dos lanchas de la Guardia Costera de Estados Unidos navegan de noche cerca de un embarcadero en aguas oscuras
El sheriff del condado de Los Ángeles confirmó que el piloto y una enfermera murieron en el siniestro marítimo (NBCLA)

El accidente reavivó la atención sobre el historial de seguridad de la operadora. En octubre de 2025, otro helicóptero de REACH Air Medical Services se estrelló en una autopista de Sacramento aproximadamente 26 segundos después de despegar desde el helipuerto del Centro Médico UC Davis.

Según el informe preliminar de la NTSB, el paramédico de vuelo reportó una falla de energía total e hizo una llamada de emergencia Mayday mientras la aeronave entró en autorrotación y cayó sobre la Ruta 50. Una enfermera murió a causa de las heridas; el piloto y el paramédico sufrieron lesiones graves. El informe final de ese accidente permanece pendiente.

Los datos de vuelo revelan un descenso abrupto segundos después del despegue

Según fuentes con acceso a la investigación citadas por el Los Angeles Times, los registros de rastreo de vuelo muestran que la aeronave abandonó el helipuerto de Pebbly Beach, en Avalon, y alcanzó apenas unos 53 metros de altura ocho segundos después del despegue, para luego descender con rapidez.

El abogado de aviación Mike Slack señaló que un helicóptero de transporte médico con cinco personas a bordo podría haber superado su peso máximo si contaba con el tanque lleno de combustible, aunque aclaró que es prematuro señalar una causa.

Slack también indicó que la NTSB no tendría mayores dificultades para recuperar los datos de vuelo pese a que la aeronave permanecía sumergida. La isla Catalina se encuentra a unos 35 kilómetros de la costa del condado de Los Ángeles.

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