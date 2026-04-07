Estados Unidos

Un frasco de Nutella flotó durante la transmisión en vivo de Artemis II y desató furor en redes

La aparición del envase de crema de avellana en gravedad cero, justo al superar el récord de distancia, provocó miles de reacciones, memes y especulaciones en todo el mundo

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Un simple frasco de Nutella se convirtió en el inesperado protagonista de la misión Artemis II de la NASA. Cuando la cápsula Orion superó el récord de distancia de la Tierra, el envase de la crema de avellana flotó frente a las cámaras durante una transmisión en directo.

La escena, que mostró el logotipo perfectamente encuadrado, provocó una ola de comentarios y memes en redes sociales. Usuarios y especialistas en comunicación lo calificaron como “el mejor anuncio gratuito de la historia”.

Un astronauta con camisa oscura y un tarro de Nutella flotando cerca de su hombro en el interior abarrotado de una nave espacial
La misión Artemis II de la NASA acaparó la atención mundial por el inesperado protagonismo de un frasco de Nutella en la cápsula Orion. (X Twitter)

La marca italiana aprovechó el fenómeno viral en X (antes Twitter), donde publicó: “Honrados de haber viajado más lejos que cualquier crema en la historia”.

El 6 de abril, la tripulación de Artemis II —compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— se preparaba para cruzar el umbral de los 384.400 kilómetros de distancia de la Tierra cuando la cámara de la nave captó el frasco de Nutella en gravedad cero.

Captura de pantalla de un tweet de NutellaUSA. Se ve un video donde una persona en un entorno espacial sostiene un recipiente blanco, rodeada de paneles y equipo técnico
La marca Nutella compartió el video en redes sociales mostrando su producto en un entorno espacial. (X Twitter)

El objeto giró y mostró su etiqueta justo cuando la cápsula pasaba por el punto más alejado alcanzado por una misión tripulada.

Cómo ocurrió el “anuncio espacial” de Nutella

En cuestión de horas, el video circuló ampliamente. La cuenta oficial de Nutella en X sumó decenas de miles de interacciones y aprovechó el alcance global del momento con mensajes humorísticos y emojis espaciales.

Usuarios bromearon con posibles lanzamientos de ediciones especiales y destacaron que el producto obtuvo una visibilidad excepcional sin planificación comercial.

Reacciones en redes y cierre de la misión Artemis II

La historia se viralizó ampliamente por la imagen y la respuesta colectiva de usuarios y marcas. Un usuario de X resumió el sentir general: “Miles de millones invertidos para llegar a la Luna, pero un frasco de Nutella se lleva el show”.

Nave espacial blanca con logo Nutella y texto ARTEMIS II sobre la Luna, con la Tierra azul visible en el espacio oscuro
La NASA negó cualquier vínculo comercial con Ferrero y aclaró que la selección de alimentos responde solo a criterios prácticos y logísticos. (X Twitter)
Captura de pantalla: el meme 'Stonks' con traje, frasco de Nutella, flecha ascendente y números financieros en azul. El texto 'NUTELLA STONKS' es visible
Una captura de pantalla muestra el popular meme 'Stonks' junto a un frasco de Nutella y un gráfico financiero en ascenso, representando una tendencia viral en la publicidad online. (X Twitter)

La cápsula Orion, que partió desde Florida, prevé amerizar cerca de San Diego el 10 de abril, después de nueve días de misión.

Hombre mayor en blanco y negro sentado con los brazos levantados, palmas hacia afuera, texto 'ABSOLUTE' arriba y 'MARKETING' abajo
Especialistas calificaron el episodio como el mejor anuncio gratuito de la historia, resaltando la repercusión mediática sin inversión de la marca italiana. (X Twitter)

El video del frasco de Nutella destaca como uno de los momentos más recordados de Artemis II y muestra que incluso en el espacio, la vida cotidiana y un poco de crema de avellana pueden conectar a millones de personas en la Tierra.

La agencia niega cualquier tipo de acuerdo comercial

La aparición del producto generó dudas sobre si se trataba de una acción acordada entre NASA y Ferrero, el fabricante de Nutella. Bethany Stevens, portavoz de la agencia, declaró al medio especializado Futurism: “NASA no selecciona las comidas de la tripulación en asociación con marcas. Esto no fue un product placement”.

El organismo enfatizó que la inclusión del frasco responde a la dinámica habitual de alimentación en el espacio, no a intereses comerciales.

Analistas de marketing digital resaltaron la fuerza del denominado “earned media” generado por la viralidad de la escena, un alcance que superó cualquier campaña tradicional.

Alimentación y logística en la misión Artemis II

La dieta de los astronautas incluye 189 opciones, desde macarrones con queso hasta brisket de res, brócoli gratinado y huevos revueltos, además de tortitas, café y salsas picantes. El menú busca variedad y facilidad de consumo en microgravedad, donde los alimentos deben ser estables, seguros y no requieren refrigeración.

Nutella se sumó al listado como opción para untar, junto a las 58 tortillas embarcadas por su practicidad y limpieza.

La tripulación disfruta de productos dulces y salados, y la logística prioriza evitar residuos o migajas que puedan flotar en la nave.

Estado actual de la misión Artemis II

La nave Orion avanza según lo planeado en su misión de 10 días alrededor de la Luna. Después del exitoso lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy el 1 de abril, la cápsula completó las maniobras iniciales en la órbita terrestre y realizó la crucial ignición para elevar su trayectoria, paso previo al impulso que la lleva fuera de la órbita de la Tierra hacia el entorno lunar.

Durante las primeras horas, la tripulación dedicó tiempo a verificar todos los sistemas vitales de la nave, incluidas comunicaciones, propulsión y soporte de vida. El equipo en Houston confirmó el correcto despliegue de los paneles solares y una óptima configuración de energía para soportar la travesía.

La cápsula Orion, tras superar el récord del Apollo 13, prevé amerizar cerca de San Diego, destacando que la vida cotidiana también une a la tripulación y a la audiencia terrícola. Fuente: NASA
La cápsula Orion, tras superar el récord del Apollo 13, prevé amerizar cerca de San Diego, destacando que la vida cotidiana también une a la tripulación y a la audiencia terrícola. Fuente: NASA

Tras el último ajuste orbital, la nave se encuentra en una órbita alta elíptica que le permite afrontar el llamado “translunar injection”, el encendido del motor principal que la dirige directamente hacia la Luna.

Según los reportes de NASA y medios como CBS News, el plan contempla un sobrevuelo lunar sin descenso, con el objetivo de batir el récord de mayor distancia recorrida por humanos respecto a la Tierra. La nave emplea una trayectoria de retorno libre: utiliza la gravedad lunar para trazar una curva y regresar de forma segura.

El amerizaje está programado para el 10 de abril frente a las costas de San Diego, tras un viaje que marcará un precedente para futuras misiones de exploración lunar y, a largo plazo, misiones tripuladas a Marte.

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