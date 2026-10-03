Estados Unidos

Murió tras una cirugía de columna: Florida sancionó al anestesiólogo cinco años después

César Chinchilla, de 56 años y padre de dos hijos, había acudido a una clínica de Hollywood para tratar un dolor de cuello y sufrió un cese irreversible de las funciones cerebrales después de la intervención

Cesar Chinchilla falleció tras una cirugía de columna en Hollywood, Florida, a la que ingresó para aliviar un dolor de cuello (Freepik)
Cesar Chinchilla falleció tras una cirugía de columna en Hollywood, Florida, a la que ingresó para aliviar un dolor de cuello (Freepik)
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César Chinchilla, un padre de familia de 56 años, murió tras una cirugía de columna en una clínica de Hollywood, Florida, a donde había ido para aliviar un dolor de cuello. Cinco años más tarde, el anestesiólogo que lo atendió comenzó a cumplir su sanción disciplinaria, informó Miami Herald.

La Junta de Medicina de Florida puso la licencia del anestesiólogo bajo probation profesional —una modalidad de supervisión, en la que deberá cumplir determinadas condiciones impuestas por el organismo regulador—. Esta medida disciplinaria, según informó el medio local, es la primera anotación formal en su historial desde que obtuvo su licencia el 29 de abril de 2003.

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Además se le impuso el pago de una multa de USD 7.500 y de casi USD 11.000 en costos procesales al Departamento de Salud de Florida.

Según detalló el Miami Herald, la probatoria vence el 16 de septiembre de 2027 e incluye la obligación de completar cinco horas de formación continua en anestesiología y gestión de riesgos. El medio señaló que Melgen continúa en ejercicio.

El seguro pagó USD 250.000 a la familia

La familia de Chinchilla presentó una demanda civil en 2022 contra Melgen y contra la clínica Hollywood’s Advanced Orthopedics and Spine Surgery. Según reconstruyó Miami Herald, la aseguradora de responsabilidad profesional del médico abonó USD 250.000 a los familiares del paciente, casado y padre de dos hijos.

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Chinchilla acudió a Advanced Orthopedics, ubicado en 3500 Tyler St., Hollywood, Florida
Chinchilla acudió a Advanced Orthopedics, ubicado en 3500 Tyler St., Hollywood, Florida (Google Street View)

Chinchilla había concurrido a las instalaciones de Advanced Orthopedics, ubicadas en el 3500 de la calle Tyler de Hollywood, para someterse a una discectomía y fusión vertebral.

Según la Cleveland Clinic, el procedimiento consiste en extraer el disco intervertebral dañado entre dos vértebras del cuello y fusionar los huesos para aliviar la presión sobre los nervios.

La presión arterial cayó y el médico no aseguró la vía aérea

Durante la intervención, Melgen administró la anestesia, pero “permitió que la presión arterial [de Chinchilla] cayera por debajo del 20% de la presión basal preoperatoria”, según consta en el expediente citado por el Miami Herald.

Al concluir la cirugía, Melgen extubó al paciente, lo que significa que le retiró el tubo de respiración utilizado durante la operación. Unos diez o 15 minutos después, al revisarlo, Chinchilla permanecía sin respuesta y sus pupilas reaccionaban de forma lenta.

El médico dispuso el traslado de urgencia al Memorial Hospital de Hollywood, pero la queja señaló que “desde el momento de la extubación hasta el traslado por los servicios de emergencia, [Melgen] no aseguró la vía aérea [del paciente]” mientras su estado respiratorio y neurológico era inestable.

Chinchilla fue declarado con muerte cerebral

Vista aérea de un área urbana con edificios de gran altura modernos, un parque verde con árboles frondosos y un cielo nublado
Los médicos del Memorial Hospital de Hollywood declararon la muerte cerebral del paciente al momento de su llegada (Google Maps)

El paciente fue declarado con muerte cerebral poco después de llegar al Memorial Hospital. La queja administrativa sostuvo que, en el caso de Chinchilla, el estándar mínimo de atención exigía mantener su presión arterial dentro de una banda de entre el 10% y el 20% del valor basal registrado antes de la operación.

También exigía garantizar la permeabilidad de la vía aérea mientras persistiera la inestabilidad respiratoria y neurológica. La autoridad sanitaria determinó que Melgen no cumplió con el mantenimiento de la presión arterial ni con la garantía de la permeabilidad de la vía aérea.

El médico no respondió los correos enviados por medios locales a la dirección registrada en el Departamento de Salud de Florida.

La legislación del estado otorga al Departamento de Salud un plazo de hasta seis años desde la última fecha de atención para completar una investigación disciplinaria y determinar causa probable, según establece la Ley de Aplicación del Departamento de Salud de Florida. En el caso de Chinchilla, el proceso se extendió hasta el límite de ese margen.

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