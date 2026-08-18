Las 5 palabras típicas que más quieren entender los neoyorquinos: así es la jerga de la Gran Manzana

Un análisis de búsquedas en Google mostró que los neoyorquinos quisieron entender sobre todo qué significan chud, larping, bird, chopped y unc (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un análisis de búsquedas en Google mostró que los neoyorquinos consultaron sobre todo qué significan chud, larping, bird, chopped y unc, una señal de cómo la jerga de Nueva York cambia al ritmo de las redes sociales y salta de Internet a la conversación cotidiana casi de un día para otro.

Según Time Out New York, el primer lugar de esa lista lo ocupó “chud”, seguido por “larping”, “bird”, “chopped” y “unc”. El relevamiento reunió insultos, términos vinculados con las relaciones y una palabra de uso frecuente en línea para referirse a alguien mayor.

La selección, además, funcionó como un termómetro de curiosidad: no midió necesariamente las palabras más usadas en la calle, sino las que más dudas generaron entre quienes las encontraron en videos, mensajes, comentarios o conversaciones y buscaron una traducción rápida.

PUBLICIDAD

En ese recorrido, el dato central no fue solo qué se buscó, sino la velocidad. Un término podía aparecer en una publicación viral, instalarse como muletilla en un grupo de amigos o en un chat de trabajo y, al mismo tiempo, dejar a otra parte de la ciudad fuera de código.

El resultado fue una jerga que se mueve por capas: algo de tradición local, algo de lenguaje nacido en línea y, sobre todo, un recambio permanente que obliga a consultar.

La palabra más buscada, “chud”, se usó de forma habitual para describir a una persona tonta, insoportable o desagradable, sobre todo a alguien visto como un troll o, en general, como alguien que cae mal. En ese sentido, su circulación se pareció a la de otros insultos de Internet: funcionó como etiqueta rápida, más eficaz por su tono que por su precisión, y se adaptó a discusiones distintas sin necesidad de una definición única.

PUBLICIDAD

“Larping”, que muchos asociaron con los juegos de rol en vivo, adquirió en la jerga de Internet otro sentido. En ese uso, pudo aludir a fingir ser alguien que no se era o a simular un determinado estilo de vida o una personalidad.

La palabra, entonces, dejó de nombrar una práctica concreta para convertirse en acusación: no describió un hobby, sino una puesta en escena. Ese desplazamiento explicó por qué llamó la atención de quienes la leyeron en comentarios o la escucharon como reproche en conversaciones donde no había disfraces ni reglas de juego.

La lista mezcla insultos, vínculos y referencias a la edad

La lista de Time Out New York midió las palabras de la jerga de Nueva York que más dudas generaron, no necesariamente las más usadas en la calle (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Bird”, explicó la publicación, no remitió en este caso a las palomas de la ciudad. En la jerga pudo referirse, según el contexto, a alguien que actuaba de forma tonta en las relaciones sentimentales.

PUBLICIDAD

El término, por su ambigüedad, fue especialmente fértil: dependió del tono, del vínculo entre quienes hablaban y del tipo de conflicto que se estaba narrando. No nombró un hecho puntual, sino una conducta, y por eso pudo aplicarse a escenas muy distintas con una misma palabra breve.

“Chopped” tampoco aludió al popular sándwich de queso “chopped”. Cuando se aplicó a una persona, solía significar que era poco atractiva. Su eficacia estuvo en lo tajante: cerró una valoración estética en una sola etiqueta, sin descripción y sin matices, lo que explicó tanto su circulación como el rechazo que pudo provocar. En una conversación, operó como veredicto; en una búsqueda, como duda sobre el alcance de ese veredicto y su carga de burla.

PUBLICIDAD

“Unc”, por su parte, no solía apuntar a un tío real. El término se usó para describir a alguien percibido como mayor, a menudo con un tono burlón o despectivo. En esa lógica, la palabra funcionó como marcador generacional: no se trató tanto de edad cronológica como de la impresión de “estar fuera de época”, no entender una referencia o quedar desfasado en un código compartido.

Por eso pudo aparecer tanto en discusiones sobre música o moda como en escenas mínimas de redes sociales, donde una reacción o una frase bastó para activar el rótulo.

La lista, en conjunto, mostró una zona sensible del lenguaje: la que se arma alrededor de la pertenencia. Insultos como “chud”, etiquetas sobre vínculos como “bird”, valoraciones como “chopped” o señalamientos generacionales como “unc” cumplieron una misma función social: delimitar quién entiende, quién participa, quién queda afuera y quién se convierte en blanco de una burla.

PUBLICIDAD

Y “larping”, con su giro desde el juego hacia la acusación, aportó una clave adicional: la sospecha sobre la autenticidad, uno de los temas recurrentes en las plataformas.

La jerga local se mezcla con el lenguaje de Internet

La publicación indicó que las redes sociales aceleran la circulación de la jerga en Nueva York y convierten estas palabras en una foto pasajera del lenguaje digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio señaló que la velocidad de circulación de estas expresiones estuvo ligada a las redes sociales. Un término pudo surgir en TikTok o en cualquier otro espacio de Internet y pasar casi de inmediato al habla cotidiana, lo que dejó fuera de código a quienes no siguieron de cerca esos entornos.

Esa dinámica no requirió una campaña ni un acuerdo: bastó con la repetición, con el humor y con la lógica de imitación que empuja a usar lo que está de moda para no quedar afuera de una conversación.

PUBLICIDAD

Nueva York ya tenía un vocabulario propio, con expresiones locales como “deadass” o “mad brick”, pero la nueva lista sugirió un cambio en el tipo de palabras que despertaron curiosidad. La tradición lingüística de la ciudad convivió con una capa de jerga nacida en línea.

Ese cruce produjo un lenguaje que siguió siendo reconocible como neoyorquino, aunque cada vez más atravesado por códigos digitales. En vez de reemplazar lo local, Internet pareció superponer otro nivel: palabras que antes se transmitían por barrio, escuela o círculo social ahora viajaron por pantallas, con una velocidad y un alcance que modificaron la forma de aprenderlas.

PUBLICIDAD

La última lista funcionó así como una instantánea de lo que los habitantes de la ciudad quisieron descifrar en ese momento. Y, al mismo tiempo, dejó una idea de fondo: la jerga ya no fue solo patrimonio de un lugar, sino el resultado de una mezcla constante entre territorio y plataforma. La ciudad aportó contexto, tono y ritmo; las redes aportaron difusión, aceleración y una fábrica inagotable de etiquetas nuevas.

La publicación recordó que no fue la primera vez que los visitantes o incluso los propios residentes necesitaron traducción para entender el habla local. La diferencia fue que ahora el recambio pareció más rápido y los términos que hoy circularon pudieron sonar ajenos en apenas unos años.

PUBLICIDAD

Esa aceleración también implicó que palabras que dominaron conversaciones recientes pudieron desaparecer con la misma rapidez con la que llegaron. Según Time Out New York, la lista actual mostró menos un diccionario estable que una foto pasajera del lenguaje que intriga, divide y, en algunos casos, define pertenencias en la conversación cotidiana de Nueva York.