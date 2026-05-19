Los viajeros que dependían de Spirit Airlines podrían tener dificultades para encontrar alternativas económicas

La suspensión de Spirit Airlines en mayo elimina una de las principales opciones económicas para los viajeros de bajo presupuesto en Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello)

Un escenario inédito pone a prueba a los viajeros de bajo presupuesto en Estados Unidos tras el abrupto cese de operaciones de Spirit Airlines el pasado 3 de mayo, una medida que no solo elimina una de las principales opciones económicas en el sector aéreo, sino que intensifica la expectativa de un aumento de tarifas y una mayor concentración de la oferta a las puertas de la temporada alta de viajes.

El impacto, según reconoce el propio abogado de la compañía, Marshall Huebner, deja fuera del mercado a numerosos usuarios que dependían de los precios accesibles de la aerolínea durante sus 34 años de trayectoria, como informó Associated Press.

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En las últimas semanas se sumaron factores que agravan el panorama para quienes buscan alternativas de bajo costo: el incremento del precio del combustible, disparado por las restricciones en el suministro de petróleo de Oriente Medio tras 11 semanas de conflicto vinculado a la guerra de Irán, ya produjo un aumento generalizado de tarifas y recargos en todo el sector.

Solo en abril, la Association of Value Airlines —que agrupa a Allegiant Air, Avelo Air, Frontier Airlines, Spirit Airlines y Sun Country Airlines— solicitó al gobierno del presidente Donald Trump un auxilio financiero temporal de USD 2.500 millones.

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Miles de pasajeros afectados dependen de las tarifas accesibles de Spirit Airlines tras 34 años de servicio en el sector (REUTERS/Marco Bello)

Cierre de Spirit Airlines y consolidación en el segmento de bajo costo

La salida de Spirit Airlines deja a viajeros que hasta ahora dependían exclusivamente de sus tarifas sin alternativas comparables. Las restantes compañías de bajo costo comenzaron a fusionarse o a reposicionarse ante la ola de presiones financieras.

La agencia Associated Press indicó que, mientras tanto, dos competidores del segmento económico —Allegiant Air y Sun Country Airlines— concretaron la fusión anunciada en enero por un valor cercano a USD 1.500 millones, uniendo el transporte de pasajeros con los servicios de carga y vuelos chárter para equipos deportivos y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

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En septiembre de 2024, Associated Press recordó que Alaska Airlines finalizó la compra de Hawaiian Airlines por USD 1.000 millones, con el compromiso de mantener el nivel de servicio en rutas clave tanto dentro de Hawái como entre ese estado y el continente.

La fusión de Allegiant Air y Sun Country Airlines, valorada en USD 1.500 millones, fortalece la oferta de vuelos económicos y servicios chárter (REUTERS)

Cambios estructurales con nuevas estrategias del sector aéreo estadounidense

El entorno actual redujo al mínimo las ventajas competitivas tradicionales de las aerolíneas de bajo costo, antes basadas casi exclusivamente en ofrecer los precios más bajos posibles.

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Como explicó Shye Gilad, ex piloto y docente en la Universidad de Georgetown, hoy las grandes compañías —Delta Air Lines, United Airlines y American Airlines— emplean sistemas sofisticados de tarifas dinámicas: pueden ofrecer unos pocos asientos a precios similares a los de Spirit en cada vuelo, mientras mantienen tarifas superiores en el resto de las cabinas, lo que maximiza ingresos y elimina el margen que antes favorecía a los operadores económicos.

Gilad señaló en Associated Press que “la fijación dinámica de precios eliminó una de las últimas ventajas estructurales de las aerolíneas de bajo costo”.

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La supervivencia exige ahora agilidad y diferenciación: las compañías tradicionales compensan el alza de costes energéticos con cabinas premium, programas de fidelidad y viajes corporativos, plataformas donde las aerolíneas de bajo costo no tienen presencia significativa. “No basta con ser la más barata. Tienen que ser las más inteligentes”, afirmó Gilad.

Las grandes aerolíneas aplican sistemas de tarifas dinámicas que eliminan la ventaja estructural de las compañías de bajo costo (REUTERS/Paola Garcia)

Estrategias de adaptación entre aerolíneas de bajo costo

Las respuestas de las aerolíneas de bajo costo frente a la volatilidad fueron dispares. Allegiant Air se enfoca en el público vacacional y opera desde aeropuertos pequeños con menor competencia directa. JetBlue, aunque híbrida entre bajo costo y tradicional, priorizó los asientos premium y los programas de lealtad, distanciándose de la estrategia “ultrabásica” de Spirit.

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Frontier Airlines, más similar al modelo de Spirit, enfrentó la crisis con mayor liquidez y ya está ampliando su presencia en los mercados donde Spirit tenía gran participación, como Las Vegas, Detroit y ciudades clave de Florida, precisó Associated Press.

Las diferencias dentro del sector influyen en la capacidad de resistencia de cada operador. Vikrant Vaze, especialista en sistemas aeronáuticos en Dartmouth College, destacó a Associated Press que, aunque se agrupan bajo la categoría de “bajo costo”, cada compañía implica modelos de negocio, niveles de servicio y estrategias de recorte diferentes.

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Frontier Airlines expande su presencia en mercados clave tras la salida de Spirit, especialmente en Las Vegas, Detroit y ciudades de Florida (REUTERS/Octavio Jones)

Peso de la historia y gradual desaparición del segmento

La tendencia actual repite patrones de crisis anteriores. Gilad recordó su experiencia en Independence Air, una aerolínea de bajo costo que operó brevemente a mediados de 2004, en plena escalada de precios del combustible por el conflicto en Irak.

En solo 18 meses, la empresa consumió casi USD 200 millones y declaró la quiebra en enero de 2006. Gilad enfatizó a Associated Press que “fue tan rápido que simplemente dejaron de existir”.

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El impacto acumulado de la volatilidad energética, la presión inflacionaria y la superioridad estructural de las grandes líneas aéreas diezmó el número de actores en el sector económico, dejando a los viajeros que buscan vuelos baratos con opciones cada vez más limitadas.