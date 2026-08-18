Donald Trump recibió en la Casa Blanca al guardavidas de 16 años que rescató a un niño de morir ahogado en California

El adolescente de 16 años visitó la Oficina Oval junto a Nathaniel Rai, el menor al que sacó de una corriente de resaca en Santa Cruz el 25 de julio

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El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al adolescente Ryder Williams, quien salvó a un niño en una playa de California. El joven guardavidas de 16 años asistió a la Oficina Oval junto a Nathaniel Rai, el menor de 10 años.

El adolescente Ryder Williams recibió un reconocimiento especial del presidente Donald Trump tras rescatar a Nathaniel Rai de una corriente de resaca en Santa Cruz, ubicada en Santa Cruz. El rescate ocurrió el 25 de julio en la playa de Seabright. La rápida acción del socorrista evitó que el niño muriera ahogado.

Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Ryder Williams y a Nathaniel Rai tras el rescate en una playa de California (The White House )

Durante el encuentro del lunes, el mandatario elogió la valentía de Williams y felicitó al pequeño Nathaniel por superar el incidente. El mandatario comentó a los presentes que vio el video del rescate varias veces porque le resultó “una acción increíble”.

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“Cuando lo vi por primera vez, dije: ‘Repitan eso, quiero verlo de nuevo. ¿Realmente está pasando?’”, relató el jefe de Estado frente a la prensa.

El reconocimiento de un acto heroico

El presidente describió a Williams como un “ganador” y destacó el arduo entrenamiento que recibió para desempeñar su labor. Durante la charla en la Oficina Oval, el mandatario le preguntó a Nathaniel si habría sobrevivido sin la ayuda del socorrista. El niño respondió con sinceridad: “En realidad, no”.

El jefe de Estado señaló que las olas aquel día mostraron una ferocidad inusual y una violencia que dificultaba cualquier intento de nado. El mandatario extendió una invitación especial a la familia para visitar el Dormitorio Lincoln dentro de la Casa Blanca. Nathaniel y su hermana recorrieron la habitación histórica de Abraham Lincoln tras finalizar la ceremonia oficial.

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La Casa Blanca anunció para Ryder Williams un Honor Civil de Alto Rango por su intervención en el rescate de Nathaniel Rai (The White House )

El homenaje surgió después de que el presidente anunciara en la red social Truth Social la entrega de un Honor Civil de Alto Rango para el joven. El padre del menor, Sumit Rai, manifestó que su hijo estuvo a solo uno o dos segundos de la muerte. La familia celebró el cumpleaños 11 de Nathaniel este martes, un evento que calificaron como “un milagro”.

El señor Rai explicó que su hijo perdió el conocimiento durante el incidente en el agua debido a la fuerza del mar. El hombre aseguró que no existen palabras suficientes para agradecer que le devolvieran la vida al pequeño. “No hay nada más valioso para mí que mis hijos”, declaró en una entrevista con ABC7 News.

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Los segundos críticos en la playa de Seabright

El rescate ocurrió el sábado 25 de julio. Williams vigilaba la zona desde su torre cuando observó que el niño perdió el equilibrio en una zona de poca profundidad, a unos 18,2 metros (20 yardas) de su posición. El socorrista informó por radio la emergencia, dejó su equipo y corrió hacia el agua para alcanzar al menor.

Sumit Rai afirmó que su hijo estuvo a uno o dos segundos de morir y agradeció que Ryder Williams le devolviera la vida (The White House )

Ese día existía una advertencia por alto oleaje en la costa de California. Según los datos de California State Parks, las series de olas alcanzaban entre 10,1 y 15,2 centímetros (4 a 6 pulgadas), con picos ocasionales de 25,4 centímetros (10 pulgadas). La orilla de esa playa se caracteriza por ser empinada y tener rompientes pesadas que golpean muy cerca de la arena.

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Williams explicó en un comunicado difundido por las autoridades de parques que simplemente aplicó su entrenamiento para mantener a salvo al público. El joven recordó que ese mismo sábado realizó otros rescates debido a las condiciones del mar. El socorrista sostuvo que su mayor satisfacción fue devolver al niño sano y salvo con sus familiares.

Un nuevo futuro para el joven salvavidas

El adolescente de 16 años expresó que ama su trabajo y agradeció el apoyo de sus compañeros de vigilancia que realizan labores similares a diario. Williams destacó que en momentos de peligro los socorristas confían plenamente en la instrucción recibida para actuar con rapidez. El joven mantiene un perfil bajo a pesar de que las imágenes de su acción se volvieron virales en internet.

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La experiencia en las playas de Santa Cruz lo motivó a planificar su carrera profesional fuera del agua. Williams reveló durante su visita a la capital que desea convertirse en bombero cuando sea mayor. El adolescente busca continuar su servicio a la comunidad en tareas de rescate y emergencias en el futuro.