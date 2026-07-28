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Los hermanos influencers Tate seguirán detenidos en Miami al menos dos semanas más mientras luchan por su extradición al Reino Unido

Una jueza federal fijó para el 13 de agosto la audiencia que decidirá si Andrew y Tristan permanecen presos o quedan en libertad durante el proceso

Dos hombres sentados; uno lleva gafas de sol, barba, cabeza calva, camisa estampada y collares. El otro tiene barba, gafas, traje verde, camisa blanca y corbata verde
Andrew y Tristan Tate permanecerán detenidos en Miami al menos hasta la audiencia del 13 de agosto mientras impugnan su extradición al Reino Unido (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
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Los hermanos Andrew y Tristan Tate permanecerán detenidos al menos dos semanas más en Miami mientras combaten el proceso de extradición al Reino Unido, donde enfrentan cargos de violación y trata de personas, según resolvió el pasado lunes una jueza federal estadounidense.

La magistrada Lauren Louis fijó una audiencia de detención para el 13 de agosto con el fin de determinar si ambos hermanos continúan en prisión o son puestos en libertad durante el proceso extraditorio, que los medios de comunicación prevén que se extienda varios meses.

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Los Tate fueron arrestados el pasado 18 de julio en Florida y desde entonces permanecen recluidos en un módulo de aislamiento de una cárcel federal, según informó la agencia EFE. A la audiencia del lunes no estuvieron presentes ni tenían obligación de asistir.

Andrew y Tristan Tate son ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense y británica, ex kickboxers profesionales que acumularon decenas de millones de seguidores en redes sociales a través de la promoción de la dominación masculina y la misoginia. El caso contra ellos abarca tres jurisdicciones: Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumania, y se extiende a lo largo de más de una década de supuestos delitos.

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El caso de los hermanos Tate se extiende por Estados Unidos, Reino Unido y Rumania e incluye acusaciones de violación, trata de personas y agresión (Associated Press)
El caso de los hermanos Tate se extiende por Estados Unidos, Reino Unido y Rumania e incluye acusaciones de violación, trata de personas y agresión (Associated Press)

Los cargos en el Reino Unido

La Fiscalía de la Corona del Reino Unido presentó los cargos más recientes vinculados a cuatro nuevas denunciantes, a partir de evidencia aportada por la policía del condado de Bedfordshire, en el sureste de Inglaterra.

Las acusaciones abarcan el período entre julio de 2010 y agosto de 2017 e incluyen violación, agresión, trata de personas y delitos relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema, según detalló EFE.

Específicamente, Andrew Tate, de 39 años, enfrenta siete cargos adicionales de violación, tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión con lesiones corporales y 19 cargos vinculados a imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

Su hermano Tristan, de 38 años, fue acusado de un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres de trata con fines de explotación sexual. Estos se suman a los cargos previos que ya pesaban sobre ambos en el Reino Unido por hechos entre 2012 y 2015, que involucraban a otras tres denunciantes.

La Fiscalía de la Corona del Reino Unido sumó cargos contra Andrew y Tristan Tate a partir de denuncias y pruebas reunidas por la policía de Bedfordshire (REUTERS)
La Fiscalía de la Corona del Reino Unido sumó cargos contra Andrew y Tristan Tate a partir de denuncias y pruebas reunidas por la policía de Bedfordshire (REUTERS)

Defensa de los acusados y posición del gobierno

El abogado de los hermanos, Joseph McBride, cuestionó en una conferencia de prensa a las afueras de la corte de Miami la solidez de la acusación. "No tienen nada más que acusaciones. En este momento es solo su palabra contra la nuestra", sostuvo en declaraciones recogidas por NBC Miami.

McBride también calificó de motivación política el intento de extradición, aunque no aportó detalles que sustentaran esa afirmación, y sugirió una conexión con la renuncia del ex primer ministro británico Keir Starmer, sin proveer evidencia al respecto. Además, señaló que ninguna de las nuevas denunciantes había sido identificada.

La abogada Jackie Perczek, parte del equipo de defensa, argumentó que los Tate no representan un riesgo de fuga, dado que regresaron a Rumania mensualmente durante los años en que enfrentaron acusaciones en ese país. “Durante tres años no huyeron. Viajaron por el mundo y cada mes regresaron a Rumania”, afirmó según NBC Miami.

El Reino Unido tiene plazo hasta mediados de septiembre —60 días desde el arresto— para remitir toda la documentación del caso al Departamento de Estado estadounidense, según informó en la audiencia la fiscal federal asistente Alejandra López.

La defensa de Andrew y Tristan Tate rechazó la solidez de la acusación y sostuvo en Miami que los hermanos no representan un riesgo de fuga (REUTERS)
La defensa de Andrew y Tristan Tate rechazó la solidez de la acusación y sostuvo en Miami que los hermanos no representan un riesgo de fuga (REUTERS)

Historial legal y posición de la Casa Blanca

Los hermanos se mudaron a Rumania en 2016 y fueron arrestados allí en 2022 por supuestos esquemas de captación de mujeres para su explotación sexual. Negaron esas acusaciones, y el proceso rumano no avanzó por problemas legales y procedimentales. Las restricciones de viaje que pesaban sobre ellos fueron levantadas el año pasado, momento en que viajaron a Florida.

Andrew Tate se hizo conocido hace una década como participante del reality televisivo británico Big Brother, del que fue expulsado tras la difusión de un video que lo mostraba golpeando a una mujer. Acumula más de 10 millones de seguidores en X, aunque fue vetado de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram por violaciones a las políticas de discurso de odio.

Ambos hermanos son declarados seguidores del presidente Donald Trump, pero la Casa Blanca descartó cualquier tipo de asistencia oficial. La secretaria de prensa Karoline Leavitt rechazó de plano la posibilidad de que la administración interviniera en el proceso de extradición. “Ya respondimos esa pregunta”, sentenció, según los medios locales.

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