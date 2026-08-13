Un informe federal atribuyó fallas en la explosión de 2025 que dejó dos muertos en una planta siderúrgica de Pensilvania

La investigación federal sobre la explosión de 2025 en Clairton Coke Works concluyó que el accidente ocurrió entre procedimientos incompletos, prácticas informales y equipos envejecidos (ABC Affiliate WTAE via REUTERS)

Guardar

La investigación federal sobre la explosión de 2025 en la planta Clairton Coke Works de U.S. Steel, en Pensilvania, concluyó que el accidente que dejó dos muertos, 11 heridos ocurrió en un contexto de procedimientos incompletos, prácticas informales y equipos envejecidos.

La Junta de Seguridad Química y de Investigación de Peligros de Estados Unidos determinó que la explosión de agosto de 2025 se produjo mientras trabajadores realizaban el lavado de una válvula de gas con agua a alta presión. Esto formaba parte de una tarea previa a un mantenimiento programado y se trataba de una práctica realizada durante años, sin un procedimiento formal de seguridad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el informe final que difundieron medios como Associated Press, la válvula cedió bajo presión y liberó gas de horno de coque, que luego se encendió.

La explosión en la planta de U.S. Steel se produjo cuando una válvula de gas cedió durante un lavado con agua a alta presión previo a un mantenimiento programado (ABC Affiliate WTAE via REUTERS)

Qué determinó la investigación federal

El reporte publicado un año después del siniestro, recomendó que U.S. Steel elabore procedimientos escritos para el lavado de válvulas con agua presurizada, con el objetivo de reducir los riesgos de esa operación.

También, la Junta de Seguridad Química pidió que el contratista industrial encargado de aplicar esa presión desarrolle nuevas medidas de seguridad para la limpieza de tuberías que contengan gases inflamables o tóxicos y que capacite a sus empleados para ese tipo de labores.

PUBLICIDAD

Según la revisión oficial, el problema se desencadenó cuando la válvula no lograba cerrarse por completo. En ese contexto, existía en la planta la práctica de inyectar vapor o agua a alta presión a través de un puerto de limpieza para intentar remover residuos acumulados. Esa maniobra se realizaba de manera ad hoc y sin una guía escrita que indicara cómo ejecutarla de forma segura.

U.S. Steel no tenía un procedimiento para efectuar esa tarea de manera segura y que, al menos durante los tres años previos al accidente, empleados de la empresa habían utilizado agua presurizada para limpiar asientos de válvulas pese a la ausencia de un protocolo establecido.

PUBLICIDAD

La investigación recomendó que U.S. Steel y MPW Industrial Services adopten procedimientos escritos, políticas formales y capacitación para tareas con agua presurizada y gases peligrosos (AP Foto/Gene Puskar)

Rol de la válvula y de los equipos antiguos

Uno de los puntos centrales del informe fue el estado del equipo involucrado. La válvula que falló tenía más de 70 años y estaba hecha de hierro fundido. Según la Chemical Safety Board, se trata de un material ampliamente reconocido por su fragilidad, especialmente en aplicaciones peligrosas.

El reporte remarcó que numerosas publicaciones de seguridad prohíben o advierten sobre el uso de equipos de hierro fundido en determinadas operaciones con sustancias inflamables, entre ellas el gas de horno de coque. Ese elemento aparece como un factor clave para entender por qué la válvula se rompió durante una operación con agua sometida a alta presión.

PUBLICIDAD

La integrante de la Chemical Safety Board Sylvia Johnson afirmó, según AP, que la explosión fue el resultado de trabajadores que realizaron una tarea de forma negligente, hasta que esa rutina derivó finalmente en una explosión catastrófica. La formulación del organismo apunta a un problema sistémico más que a un error aislado del día del incidente.

El informe final indicó que la válvula que falló tenía más de 70 años, estaba hecha de hierro fundido y operaba con gas de horno de coque inflamable (REUTERS)

Las sanciones previas de OSHA

Antes del informe final de la junta química, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos ya había sancionado a la empresa. OSHA impuso a U.S. Steel multas por un total de USD 118.214 y emitió 10 citaciones vinculadas con fallas de seguridad.

PUBLICIDAD

Para la agencia, los procedimientos escritos, las prácticas operativas y la capacitación para mantener equipos de forma segura y lavar la válvula de gas eran incompletos, estaban desactualizados o resultaban inadecuados. También se indicó que MPW Industrial Services, contratista involucrado en la operación, recibió multas propuestas por USD 61.473.

OSHA concluyó a su vez que U.S. Steel no había implementado las prácticas requeridas de gestión de seguridad y control de energía para trabajos peligrosos con gas inflamable.

En el caso del contratista, la autoridad observó la ausencia de una válvula de alivio para el sistema de agua a alta presión y deficiencias en la coordinación de los controles de energía aplicables a ese trabajo.

PUBLICIDAD

Por qué el impacto humano fue mayor

La investigación federal también analizó la ubicación de los trabajadores al momento de la explosión. El informe señaló que las dos personas fallecidas y dos de los cinco trabajadores gravemente heridos estaban en torno a edificios situados directamente sobre las tuberías de gas de horno de coque.

Drew Sahli, investigador a cargo del caso en la Chemical Safety Board, sostuvo que si esos edificios hubieran estado emplazados en otra zona de la planta, lejos de los hornos de coque, el incidente podría haber sido mucho menos grave. Esa observación introduce una crítica al diseño y a la evaluación del emplazamiento interno de las instalaciones.

PUBLICIDAD

El informe recordó además que en julio de 2010 ocurrió una explosión similar en la misma planta, que dejó a 14 empleados de U.S. Steel y 6 contratistas heridos. La junta cuestionó a la compañía por no haber realizado después de aquel antecedente una evaluación de ubicación de instalaciones, una medida que podría haber ayudado a reducir riesgos en eventos posteriores.

Clairton Coke Works ya registraba accidentes, denuncias por problemas de gestión, conflictos ambientales y un antecedente de explosión similar en 2010 (ABC Affiliate WTAE via REUTERS)

Un historial de incidentes y cuestionamientos

La explosión de agosto de 2025 no fue un hecho aislado dentro de la historia reciente de Clairton Coke Works. Associated Press señaló que la planta ya arrastraba un historial de accidentes y explosiones, mientras que trabajadores actuales y ex empleados venían denunciando problemas de gestión y falta de inversión.

PUBLICIDAD

Esas críticas también se conectaban con preocupaciones ambientales. La instalación había sido objeto de disputas legales frecuentes entre U.S. Steel y reguladores del condado de Allegheny, que acusaban regularmente a la empresa de incumplir normas ambientales en el complejo industrial.

Cuando ocurrió la explosión, las autoridades recomendaron a los residentes cercanos permanecer en sus casas y cerrar puertas y ventanas por precaución. En ese momento, la planta ya era observada con atención por la comunidad debido a antecedentes como el incendio de 2018 y a la importancia estratégica de Clairton Coke Works dentro de la cadena productiva de U.S. Steel para Estados Unidos.