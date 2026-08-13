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El "primer motel del mundo" que visitaron Marilyn Monroe, Clint Eastwood y otros famosos sale al mercado en California

El histórico Motel Inn de San Luis Obispo, inaugurado en 1925 y considerado la cuna del concepto de motel, busca nuevo dueño con un proyecto aprobado para desarrollar un hotel de 83 habitaciones

Entrada del Motel Inn con letrero, edificios de estilo colonial español con torre y cúpula. Varios coches de época en el estacionamiento. Fondo de montañas
El Motel Inn de San Luis Obispo, considerado el primer motel del mundo, salió al mercado en California con un proyecto aprobado para un hotel de 83 habitaciones (Hayes Commercial Group)
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El predio del Motel Inn, presentado como el primer motel del mundo, salió al mercado en California con permisos ya concedidos para levantar un hotel de 83 habitaciones. La propiedad, ubicada en San Luis Obispo, conserva un lugar singular en la historia del turismo por carretera en Estados Unidos y su venta reabrió el interés por un sitio que abrió en 1925 y cerró de forma definitiva en 1991.

La información fue difundida por People, que señaló que el terreno abarca 1,7 hectáreas, sobre la traza de la US Highway 101. La publicación indicó que el precio no fue revelado, aunque la operación apunta a desarrolladores interesados en reutilizar un espacio con valor histórico y con avales urbanísticos ya resueltos.

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La propiedad figura en la oferta comercial de Hayes Commercial Group, firma que destacó el potencial del lote para una nueva etapa. En la nota reproducida por la revista People, la agencia sostuvo que se trata de una oportunidad para reimaginar un lugar con una historia que, en sus palabras, “no puede replicarse”.

Un predio con casi un siglo de historia

Terreno con línea roja, una autopista con vehículos, edificios residenciales, árboles frondosos y montañas bajo un cielo despejado
La propiedad del histórico Motel Inn abrió en 1925, cerró en 1991 y reactivó el interés por su papel en la historia del turismo por carretera en Estados Unidos (Hayes Commercial Group)

El origen del complejo se remonta a 1925, cuando recibió a sus primeros huéspedes y quedó asociado al nacimiento del concepto de motel, una fórmula de alojamiento pensada para automovilistas. La revista Travel + Leisure afirmó que el establecimiento fue conocido en sus inicios como Milestone Mo-Tel y que su propuesta combinó hospedaje para viajeros con acceso directo desde la ruta, una idea que luego se expandió por gran parte del país.

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Con el paso de los años, el sitio adoptó el nombre de Motel Inn y sumó notoriedad por su ubicación entre Los Ángeles y San Francisco, dos de los grandes polos urbanos de California. La cobertura de People aseguró que por ese lugar pasaron figuras de la industria del entretenimiento como Marilyn Monroe, Lucille Ball y Clint Eastwood, un dato que contribuyó a reforzar el perfil histórico del inmueble.

Aunque el complejo dejó de funcionar hace décadas, parte de su frente y de sus estructuras originales todavía permanece en pie. Travel + Leisure detalló que solo sobreviven la oficina original y la fachada del antiguo restaurante, lo que abre un debate entre preservación patrimonial y desarrollo comercial.

Qué se puede construir en el lugar

Piscina de un resort con palmeras, edificios de tejado rojo y paredes blancas, y varias personas en el agua y en tumbonas bajo cabañas; montaña al fondo
La posibilidad más avanzada para el terreno es un hotel boutique de 83 habitaciones (Hayes Commercial Group)

La posibilidad más avanzada para el terreno es un hotel boutique de 83 habitaciones. Distintos reportes sobre la operación inmobiliaria coinciden en que el proyecto ya cuenta con aprobaciones previas, lo que acelera los tiempos para un futuro comprador. El diario The San Luis Obispo Tribune afirmó que los permisos de construcción están listos para emitirse, una condición poco frecuente en un mercado con restricciones de oferta hotelera.

Ese mismo medio precisó que el plan contempla 27 edificios de estilo bungalow, además de una piscina y nuevas obras complementarias. A la vez, People remarcó que el lote también podría destinarse a otros usos, entre ellos un complejo de viviendas para adultos mayores, un parque para vehículos recreativos, un emprendimiento de glamping, un concesionario automotor o un desarrollo mixto con residencias y servicios.

Desde la firma comercializadora aseguraron que el activo constituye un sitio “listo para iniciar obras”, con una estructura histórica existente y margen para un rediseño amplio. La frase apareció en la documentación promocional citada por People, que describió la operación como una oportunidad poco habitual por su escala, su localización y su carga simbólica.

El valor histórico y el interés de los desarrolladores

Conjunto de edificios de una planta con fachadas blancas y techos de teja roja, un césped, setos podados, varios árboles y un cielo con nubes
La salida al mercado del terreno del Motel Inn ocurre en un contexto de renovado interés por propiedades con identidad histórica

La salida al mercado del terreno ocurre en un contexto de renovado interés por propiedades con identidad histórica, sobre todo en destinos vinculados al turismo regional y al tránsito por carretera. En ese marco, el caso del Motel Inn suma un elemento distintivo: su vínculo con el nacimiento del modelo motel en Estados Unidos.

Travel + Leisure planteó que el nuevo dueño tendrá la posibilidad de definir el próximo capítulo de uno de los espacios más influyentes de la cultura vial estadounidense. Por su parte, People subrayó que la operación ofrece la chance de recuperar un lugar asociado al origen de una forma de hospedaje que marcó buena parte del siglo XX.

El precio de venta sigue sin trascender, aunque los reportes periodísticos coinciden en que se trata de la primera salida formal al mercado en muchos años. The San Luis Obispo Tribune indicó que el terreno no tenía una oferta de este tipo desde hace más de una generación. A falta de una cifra pública, el interés se concentra en la combinación entre valor patrimonial, ubicación sobre una ruta clave y permisos ya concedidos para un desarrollo concreto.

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