Estados Unidos

La compra de U.S. Steel por Nippon Steel impulsa un plan para sostener el empleo industrial en Estados Unidos

Un acuerdo respaldado desde el gobierno pretende fortalecer el sector manufacturero con una inversión de USD 14.000 millones, previendo creación de puestos de trabajo y modernización de infraestructura en el mediano plazo

La compra de U.S. Steel
La compra de U.S. Steel por Nippon Steel promete una inversión de USD 14.000 millones y el compromiso de proteger más de 100.000 empleos en la industria manufacturera estadounidense (AP Foto/Gene J. Puskar)

En un contexto marcado por una inestabilidad constante de empleos en la industria manufacturera de Estados Unidos, la compra de U.S. Steel por la japonesa Nippon Steel llega con una promesa de inversión de USD 14.000 millones y el objetivo de proteger y crear más de 100.000 empleos directos e indirectos en los próximos años.

El acuerdo, que había encontrado resistencia tanto de Joe Biden como de Donald Trump en campaña, fue finalmente aprobado por Trump tras su regreso a la Casa Blanca, respaldado por el compromiso de mantener abiertas las plantas y fortalecer el tejido productivo del país, según informó NBC News.

El acuerdo fue aprobado bajo
El acuerdo fue aprobado bajo la presidencia de Donald Trump, quien otorgó una acción de oro para evitar el cierre de instalaciones estratégicas de U.S. Steel en Estados Unidos (REUTERS/Leah Millis)

Las instalaciones de U.S. Steel en Mon Valley, Pensilvania, representan el epicentro de este proceso de transformación. En la planta Irvin, ubicada al sureste de Pittsburgh, operan cerca de 850 personas que diariamente procesan chapas de acero para industrias tan diversas como la automotriz, la de electrodomésticos y la construcción.

El vicepresidente de ventas de U.S. Steel, Robert Kopf, señaló: “Es emocionante el impacto sobre la gente, porque va a mantener a esta instalación relevante, produciendo acero durante décadas para las necesidades cambiantes de la industria nacional”.

La hoja de ruta de la compañía prevé que USD 11.000 millones de esa cifra total se destinen a infraestructura hasta 2028. El plan incluye modernizaciones y la construcción de un nuevo tren de laminado en caliente, con el grueso de los desembolsos enfocados en los próximos tres años.

Para Kopf, la inyección de capital es una oportunidad para revertir el estancamiento. “Nos encantaría ver que el mercado residencial de la construcción finalmente repunte. Sabemos que las tasas de interés más altas han sido una barrera para ello”, explicó.

Las inversiones en infraestructura de
Las inversiones en infraestructura de U.S. Steel, estimadas en USD 11.000 millones hasta 2028, buscan revitalizar la producción nacional de acero y adaptarla a las necesidades de industrias claves (NBC News)

Reto de la contratación y la presión sobre los precios

El gran desafío que se avecina no reside únicamente en la creación de empleos, sino en la capacidad de cubrirlos. Durante una visita reciente a la planta, Beth Hammack, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland y una de las 12 personas que votan las tasas de interés en Estados Unidos, observó que la escasez de mano de obra especializada puede convertirse en un límite real para el crecimiento.

“Si es difícil encontrar trabajadores, y hay que subir los salarios para atraerlos, eso terminará trasladándose a precios más altos, por ejemplo en lavadoras o automóviles”, explicó Hammack en declaraciones a NBC News.

Las tareas manuales han disminuido gracias a la automatización: muchos procesos ahora requieren personal con formación en ingeniería y capacidades técnicas. Hammack agregó que al considerar el crecimiento económico, la falta de trabajadores representa una barrera importante.

La industria percibe una nueva oportunidad por las políticas de onshoring que impulsan clientes del sector de electrodomésticos, que ya han comprometido trasladar parte de su manufactura desde China hacia Estados Unidos y abastecerse de acero estadounidense.

De acuerdo con Kopf, “las tarifas del 50% sobre el acero y el aluminio bajo la sección 232 nos dieron la confianza para invertir en nuestras plantas, sabiendo que hay un gobierno apoyando el regreso de la producción”.

La escasez de mano de
La escasez de mano de obra calificada y los salarios más altos plantean desafíos para el crecimiento y los costos en sectores como la automotriz y de electrodomésticos (REUTERS/Leah Millis)

Inversiones extranjeras, política monetaria y futuro de la industria

La decisión de Trump de aprobar la compra incluye la concesión para el gobierno de una “acción de oro”, que habilita a la presidencia a impedir el cierre de instalaciones estratégicas de U.S. Steel. El simbolismo de esta medida fue refrendado por Trump en una visita a la planta Irvin, donde declaró: “Vamos a volver a convertir a Pensilvania en la columna vertebral de América”.

Mientras tanto, la política monetaria sigue siendo un obstáculo. Hammack defendió mantener las tasas de interés en los niveles actuales ante una inflación persistente. “La inflación aún está demasiado alta. Debe avanzar más en su descenso hacia el 2%, así que las tasas están en un buen nivel. Podrían mantenerse quietas durante bastante tiempo”, afirmó Hammack al medio NBC News.

La perspectiva del Banco de la Reserva Federal de Cleveland permanece sin cambios sustanciales pese al aumento reciente de los precios del petróleo por la guerra en Irán y el riesgo inflacionario asociado.

El informe de febrero de 2026 del Bureau of Labor Statistics registró que en enero de este año 130.000 personas consiguieron trabajo y el desempleo bajó al 4,3%, pero el empleo industrial sigue bajo presión.

Con este contexto, el repunte de la manufactura depende, en gran parte, del éxito de la estrategia de U.S. Steel y de la capacidad de cubrir los puestos técnicos requeridos en un entorno de automatización creciente.

Las tasas de interés elevadas,
Las tasas de interés elevadas, defendidas por la Reserva Federal, frenan la recuperación del mercado de la construcción e impactan la demanda de acero nacional (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El Centro de Investigación de Energía e Industria de Deloitte advirtió en su balance sectorial de 2026 que la incertidumbre sobre las políticas comerciales y los aranceles condiciona las perspectivas manufactureras.

El fallo de la Corte Suprema anuló la mayoría de los aranceles generales de Trump, pero no los específicos sobre el acero extranjero, lo que ha ayudado a sostener las operaciones internas, según explicó Kopf a NBC News.

La expectativa compartida por ejecutivos como Kopf y autoridades como Hammack es que los grandes proyectos de renovación y expansión previstos para los próximos cinco a 10 años lograrán mantener a las plantas de la región como piezas clave de la economía estadounidense, siempre que la disponibilidad de mano de obra especializada esté a la altura del desafío.

