EEUU aumentará acusaciones contra Rocha Moya: este es el homicidio del que se le culpará, según Riva Palacio

Rocha Moya fue acusado de ser cómplice de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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A finales del mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó una acusación formal contra varios funcionarios de alto nivel del Gobierno de Sinaloa, entre ellos, al ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Entre las acusaciones que se le hicieron al entonces gobernador de Sinaloa, se encontraba que presuntamente encubrió a miembros del Cártel de Sinaloa, específicamente, a algunos de la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y los ayudó, según la acusación, a trasladar fentanilo a los Estados Unidos.

Ahora, el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, busca aumentar las acusaciones contra Rocha Moya. Así lo dio a conocer el periodista Raymundo Riva Palacio este martes en su columna Estrictamente Personal, titulada Rocha Moya, otra vez al rojo vivo.

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En ella, el periodista señala que en las últimas semanas se han levantado alertas en el Gabinete de Seguridad por el gobernador con licencia de Sinaloa, pues una comunicación enviada por el gobierno de EEUU dio a conocer que el Departamento de Justicia de ese país está ampliando las acusaciones en su contra, para incluir el asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén, con quien tenía un viejo diferendo, donde vincularían el crimen con el delito de conspiración para distribuir y comercializar droga en Estados Unidos, lo que elevaría de manera significativa la incriminación en su contra.

De acuerdo con la información del periodista, la comunicación no establece el tiempo en el que podría darse a conocer la nueva acusación, si puede construirse, pero de concretarse, “dejaría muy mal parados a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que colocaron una red de impunidad para Rocha Moya, a quien nunca le abrieron una carpeta de investigación por el asesinato de Cuén, luego de que el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, reveló que la fiscalía de Sinaloa fabricó un caso que ocultó quiénes y por qué lo ejecutaron”.

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Riva Palacio dio a conocer una nueva versión sobre los hechos. EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo

Hay que recordar que el asesinato de Cuén se llevó a cabo el mismo día que Ismael El Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos por la fuerza, al ser engañado por su ahijado Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán. Este hecho ocurrió el 25 de julio de 2024.

Según la versión oficial, Cuén había asistido a una reunión en una finca en Culiacán, a petición de Guzmán, para reunirse con Rocha Moya, en donde Zambada, amigo de ambos, serviría de mediador en un conflicto por el control de la Universidad de Sinaloa. La versión señala que López traicionó a Zambada, su padrino.

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La reunión fue programada en la finca La Higuerita, en un fraccionamiento de residencias llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, capital de Sinaloa, que era una zona controlada por el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información nueva sobre el hecho, Zambada llegó un día antes y se hospedó en la casa de una de sus hijas, cerca de donde sería la reunión, a la que llegó a pie, discreto, con cuatro escoltas.

Se dirigió a una especie de palapa, en la que sería la reunión, mientras sus escoltas, como las de los demás, permanecían a distancia.

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Cuén fue asesinado el mismo día que El Mayo Zambada fue secuestrado y entregado a Estados Unidos. (X/Luis Chaparro)

Según la nueva información, citada por el periodista en su columna, el comando estadounidense tomó por asalto la propiedad, eliminó a los guardaespaldas de Zambada, y dejó vivir al de Rocha Moya, que decía tener un acuerdo con Estados Unidos. Solamente se llevaron a Zambada y a Guzmán López a la casa de la hija de El Mayo, que tenía un viejo aeródromo clandestino inhabilitado hace años, donde aterrizó el turbohélice Beechcraft King Air, donde los trasladaron a Estados Unidos.

Según esta versión, otro comando llegó a “hacer limpieza”, o sea, a llevarse los cuerpos de los guardaespaldas eliminados, y dejó a Cuén malherido con un disparo en la pierna. Lo último que se supo del diputado federal es que lo subieron a uno de de los vehículos que que iban con Rocha Moya. El gobernador ha negado que haya estado en esa reunión, y señaló que ese día había viajado a Los Ángeles en un avión que le había prestado un empresario. De acuerdo con el periodista, en efecto, viajó la familia y cercanos a Rocha Moya, que se llevaron su celular para poder establecer una coartada de que no había estado en ese encuentro.

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La Fiscalía de Sonora investigó el asesinató y concluyó que Cuén había sido asesinado en una gasolinera, en un intento de robo. Sin embargo, la Fiscalía de Gertz Manero la desmintió y señaló que el crimen había ocurrido en La Higuerita. La mentira, señala Riva Palacio, fue fabricada por Claudia Zulema Sánchez, actual fiscal en Sinaloa, por instrucciones de su jefa en ese tiempo, la entonces fiscal Sara Bruna Quiñones, contra quien no se inició ningún proceso por falsificar la investigación.

El encubrimiento absoluto a Rocha Moya, señala en el texto el periodista, por temas verificables, como la fabricación fallida sobre el asesinato de Cuén, agrega indirectamente a las acusaciones que alista el Departamento de Justicia contra él, que previamente lo imputó junto a nueve servidores públicos sinaloenses, de haber falicitado las operaciones a Los Chapitos a cambio de que los ayudaran con dinero y acciones para amedrentar y secuestrar candidatos de oposición en las elecciones del 2021, que le permitieron ganar la gubernatura.

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