Un adolescente de Massachusetts es acusado de matar a su madre y hermano con la ayuda de inteligencia artificial

La fiscalía de Middlesex acusó a Arjun Aravind, de 17 años, por el asesinato de su madre y su hermano en Massachusetts (Oficina del Fiscal de Distrito de Middlesex)

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La fiscalía del condado de Middlesex acusó a Arjun Aravind, de 17 años, por el asesinato de su madre y su hermano en Massachusetts. Sostuvo ante el tribunal que el propio acusado usó ChatGPT para realizar búsquedas vinculadas a “ideas teóricas o historias fantásticas” sobre matar a su familia, según informó NBC News.

El caso quedó bajo la órbita del Tribunal de Distrito de Concord, donde el joven se declaró inocente y permaneció detenido sin derecho a fianza, a la espera de una evaluación de salud mental.

La investigación situó al adolescente fuera de la casa cuando fueron hallados los cuerpos y lo vinculó con el vehículo de su madre a unos 21 kilómetros de la vivienda.

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La alarma del auto se activó en la madrugada del miércoles en un estacionamiento de Wayland, y allí la policía encontró al joven dentro del Honda Accord verde modelo 2014, según explicó la fiscal del condado de Middlesex, Marian Ryan.

De acuerdo con la fiscalía, Sudha Venkatesan, de 45 años, y Siddharth Aravind, de 14, fueron encontrados muertos el martes poco después de las 18:30, cuando la policía acudió al domicilio familiar de Acton tras el llamado del padre del sospechoso.

El hombre pidió que comprobaran qué ocurría después de que un tutor que tenía una cita en la casa no lograra comunicarse con nadie ni ingresar a la vivienda.

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Ryan dijo a periodistas que la pesquisa mostró un “comportamiento preocupante” del acusado, incluido el uso de internet y de ChatGPT para realizar búsquedas de “ideas teóricas o historias fantásticas relacionadas con el asesinato de su familia”.

Añadió que el adolescente utilizaba la herramienta “para crear historias de fantasía, historias al estilo de las novelas góticas, formulando preguntas, creando personajes, preguntándose qué pasaría si esto o aquello ocurriera, y todo parece estar relacionado con amenazas a su familia”.

La fiscalía describió una escena de violencia física en la vivienda

La fiscalía describió signos de una lucha física y violenta en la vivienda y señaló que ambas víctimas sufrieron traumatismos por golpes contundentes (Captura de video)

Los cuerpos fueron hallados en distintos sectores de la casa: el de Siddharth Aravind en la primera planta y el de su madre en el sótano. Los fiscales señalaron ante el tribunal que en el lugar había “signos evidentes de una lucha física y violenta” y que las víctimas sufrieron traumatismos por golpes contundentes.

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La causa de muerte todavía no había sido confirmada y las autoridades dijeron que no estaba claro quién murió primero. La fiscalía también indicó que no se conocen las horas exactas en que ocurrieron los hechos.

El último registro de la madre con vida fue entre las 6:30 y las 7:00 del martes, cuando su esposo salió a trabajar. El hermano menor fue a un centro recreativo alrededor de las 9:00 y regresó a la casa poco después del mediodía, según detalló Ryan.

Para la fiscalía, Aravind —adolescente de Acton— es el acusado por el doble homicidio; las víctimas son su madre, Sudha Venkatesan, y su hermano, Siddharth Aravind; y los investigadores sostienen que el joven planeó el crimen a través de búsquedas y narraciones de ficción en ChatGPT antes de ser detenido dentro del auto de su madre.

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El acusado quedó detenido y volverá a comparecer el 11 de septiembre

Arjun Aravind enfrenta cargos de asesinato, agresión, uso no autorizado de un vehículo y robo de vehículo de motor, y volverá a comparecer el 11 de septiembre (Captura de video)

Aravind enfrenta dos cargos de asesinato, dos cargos de agresión y lesiones a un miembro del hogar o de la familia, dos cargos de agresión y lesiones, uso de un vehículo sin autorización y robo de un vehículo de motor. El jueves compareció ante el Tribunal de Distrito de Concord para la lectura de cargos por homicidio y agresión relacionada.

El adolescente se declaró inocente. Quedó detenido sin derecho a fianza y será sometido a una evaluación de salud mental.

La próxima audiencia preliminar fue fijada para el 11 de septiembre. Según las autoridades, no estaba claro de inmediato si el joven había contratado un abogado defensor penal o si se le había asignado uno para hablar en su nombre.

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El jefe de policía de Acton, Douglas Sturniolo, dijo que las autoridades locales ya conocían a la familia porque el año pasado el sospechoso había sido reportado brevemente como desaparecido.

“En aquel momento se trataba más bien de un niño desaparecido que se había escapado de casa, y después no hubo mucha intervención”, afirmó, y precisó que entonces no había habido amenazas de violencia.

Ryan definió el caso como “una tragedia indescriptible” y agregó: “Es un día increíblemente triste. Obviamente, una tragedia insuperable para el padre en este caso”.

ABC News también reportó que no fue posible contactar de inmediato a un representante de OpenAI, la empresa con sede en San Francisco que desarrolla ChatGPT, para obtener comentarios.

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