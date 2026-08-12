El “Santo Grial” de Nintendo: hallan 97 cartuchos inéditos de Mario Bros. y logran la primera puntuación perfecta en la historia del NES

Tres cartuchos de videojuego Super Mario Bros / Duck Hunt de Nintendo se exhiben en estuches protectores con calificaciones de conservación PSA 9.6, 10 y 9.8 (ABC )

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Un coleccionista de Nintendo conocido en todo el país voló a California con 97 cartuchos de videojuego en su equipaje de mano, sudando frío al pasar por los controles del aeropuerto, para que expertos certificaran lo que tenía entre manos: la colección más rara y mejor conservada de Super Mario Brothers Duck Hunt jamás documentada.

El hallazgo ocurrió en Waukesha, Wisconsin, a las afueras de Milwaukee, y sacudió al mercado coleccionista de videojuegos retro.

Esta foto, cortesía de Nintendo Wire, muestra una caja con casi 100 copias sin usar de Super Mario Bros. y Duck Hunt para la consola Nintendo Entertainment System, el miércoles 17 de junio de 2026. Los cartuchos fueron redescubiertos en un almacén de Waukesha, Wisconsin, por Kevin Braun, dueño de la tienda OneStopWonders, y Jason Ganos, editor de Nintendo Wire (Jason Ganos/Nintendo Wire vía AP)

Jason Ganos, editor de Nintendo Wire —un servicio de noticias dedicado a Nintendo con más de 10 años de trayectoria y fanático tatuado de la marca— describió el momento en que abrió la caja como “sacar el Santo Grial”. Los cartuchos, 97 en total, estaban en condición “absolutamente prístina”, según sus propias palabras a NBC News.

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Cómo apareció la caja en un depósito de Wisconsin

La historia comenzó hace algunos años, cuando Kevin Braun, dueño de la tienda de cultura pop One Stop Wonders en Waukesha, le pidió a Ganos que lo ayudara a vender mercancía variada: juegos comunes de Nintendo y cartas de Pokémon. En ese contexto, Braun mencionó casi de pasada que tenía una caja de cartuchos de Mario guardada en depósito.

En esta foto proporcionada por Nintendo Wire, el editor Jason Ganos (izquierda) y el propietario de la tienda OneStopWonders, Kevin Braun, sostienen copias certificadas por PSA de los videojuegos Super Mario Bros. y Duck Hunt (Lauren Ganos/Nintendo Wire vía AP)

Braun los había comprado a un cliente cuya familia los conservaba como chatarra metálica, sin sospechar su valor. Nadie en la cadena de posesión los había tratado como objetos valiosos, lo que explica su estado de conservación excepcional, según indica NBC News.

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Por qué estos cartuchos son únicos en el mundo

El dato que convierte esta colección en algo sin precedentes es su fecha de fabricación: 1993. Nintendo había discontinuado el paquete Super Mario Brothers Duck Hunt en 1991, dos años antes. Que existieran copias nuevas, sin circular y de una variante hasta entonces desconocida del juego —lanzado originalmente en 1988— es lo que Ganos y Braun no terminan de explicar.

This photo provided by Nintendo Wire shows a box of nearly 100 uncirculated Nintendo Entertainment System copies of Super Mario Bros. and Duck Hunt on Wednesday, June 17, 2026, rediscovered in a warehouse in Waukesha, Wis., by OneStopWonders store owner Kevin Braun and Nintendo Wire publisher Jason Ganos. (Jason Ganos/Nintendo Wire via AP)

Las dos hipótesis que manejan son:

Que los cartuchos fueron producidos como reemplazos de garantía para unidades defectuosas.

Que formaron parte de un paquete con algún minorista que nunca se concretó.

Ninguna de las dos ha sido confirmada. Lo que sí es seguro es que representan la última fecha de producción conocida del título, un factor que eleva su rareza a otro nivel.

El viaje a California y la certificación profesional

Ganos no perdió tiempo. Reservó un vuelo de inmediato y subió al avión con los 97 cartuchos en su equipaje de mano. “¿Por qué llevas 97 pequeñas placas de circuito en tu carry-on?”, recordó haberse preguntado nerviosamente al pasar por el control de la TSA, según NBC News.

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Al llegar a California, se reunió con especialistas de Professional Sports Authenticator (PSA) video games, la entidad de referencia para la certificación de videojuegos coleccionables. El resultado fue histórico: 5 de los 97 cartuchos recibieron una calificación perfecta de 10, la primera vez en la historia que un cartucho de NES alcanza ese puntaje máximo en PSA.

Cuatro cartuchos del videojuego Super Mario Bros. / Duck Hunt de Nintendo, incluyendo tres ejemplares certificados por PSA con calificaciones de 9.6, 10 y 9.8, se exhiben en un establecimiento (ABC )

“Creo que va a haber una significación histórica para los 10s”, dijo Ganos a NBC News. “Es el juego de la infancia de tanta gente, y nunca antes había existido un 10 en un cartucho de NES”.

La subasta y qué se pone en venta

La mayor parte de los cartuchos sale a subasta este viernes en Golden Pop’s Culture Auction, en una venta en línea que se extiende hasta el 9 de septiembre. Sin embargo, Ganos y Braun no ofrecen todo.

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De los 5 cartuchos con puntuación perfecta, solo tres entran al remate. Cada uno se queda con una copia calificada con 10, además de varios ejemplares con puntajes en los 9 altos.

Qué pueden valer y qué dice el mercado retro

Ganos se niega a estimar un precio. Los cartuchos ultrarros con historiales de producción atípicos pueden alcanzar cifras de seis o siete dígitos en el mercado coleccionista, al igual que los cómics o las cartas deportivas en estado inmaculado. Pero Ganos reconoce que estos 97 ejemplares no tienen comparación directa con nada que haya visto antes.

Jason Ganos y Kevin Braun planean una segunda subasta benéfica con parte de los cartuchos restantes después de la venta actual (AP Photo/George Walker IV, File)

“Podrían valer cientos, miles o decenas de miles”, dijo a NBC News, sin precisar más.

Los compradores podrán jugar con los cartuchos si así lo desean, aunque Ganos espera que su estado prístino se preserve. “Encontrar cosas sin circular es simplemente muy emocionante para mí”, declaró. “‘Mario Duck Hunt’ fue el primer videojuego que jugué en mi vida. Fue una parte enorme de mi infancia”.

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Una vez que concluya la venta actual, Braun y Ganos tienen previsto organizar una segunda subasta con fines benéficos con parte de los cartuchos restantes. Los detalles de esa iniciativa aún no se han dado a conocer.