Cómo es el C-32A, el avión en el que viajó Donald Trump cuando fue protegido de un posible ataque de Irán

El Boeing C-32A en 2021 (Ben Stansall/Pool vía REUTERS/Archivo)

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Un Boeing C-32A fue la aeronave que trasladó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde Turquía hasta la base de la Real Fuerza Aérea en Mildenhall, Reino Unido, en el marco de un operativo de seguridad activado ante una amenaza de origen iraní contra el mandatario, según reveló The Washington Post. Pero, ¿cómo es exactamente ese avión y por qué fue elegido para proteger al presidente?

El C-32A es una versión militar del Boeing 757-200, uno de los aviones comerciales más extendidos del mundo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) encargó cuatro unidades de esta variante ejecutiva en agosto de 1996, y el primer ejemplar fue entregado en junio de 1998 a la 89th Airlift Wing, con base en Andrews, Maryland.

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Con 47,3 metros de longitud, una envergadura de 38 metros y 13,6 metros de altura, el aparato alcanza una velocidad máxima operativa de 968 km/h (Mach 0,8) y tiene un alcance de más de 11.100 kilómetros sin necesidad de repostar.

Sus dos motores Pratt & Whitney PW2040 generan un empuje de 185 kN cada uno y le permiten operar con un peso máximo al despegue de 116.100 kilogramos. El techo de vuelo es de 12.800 metros (41.995 pies), y puede transportar hasta 45 pasajeros, entre personal de seguridad, asistentes y funcionarios, con una tripulación de vuelo de 16 personas que varía según la misión.

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A diferencia del Air Force One —el gigantesco Boeing VC-25, derivado del 747—, el C-32A puede operar desde pistas más cortas, lo que lo convierte en una opción flexible para destinos con infraestructura aeroportuaria limitada. Esa versatilidad también lo hace apto para misiones de evacuación secreta o desvío de atención ante alertas de seguridad, exactamente el tipo de operativo que se ejecutó en Ankara el pasado 8 de julio.

Las características del avión C-32A utilizado para evacuar a Donald Trump de Turquía tras una amenaza iraní (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fuselaje del C-32A es idéntico al del Boeing 757-200, pero su interior fue completamente remodelado. La cabina está dividida en cuatro secciones e incluye áreas de descanso, zona de conferencias y oficinas privadas. El sistema de comunicaciones es uno de sus activos más relevantes: cuenta con teléfonos satelitales y sistemas de datos con comunicaciones globales codificadas, lo que garantiza al mandatario contacto seguro con cualquier punto del planeta durante el vuelo.

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En materia de defensa, el aparato va mucho más allá de un avión ejecutivo convencional. Incorpora sistemas avanzados contra colisiones, radares meteorológicos de alta precisión y contramedidas defensivas de uso militar, además de una aviónica más sofisticada que la del 757 comercial en el que se basa. Ese conjunto de capacidades lo distingue como una plataforma diseñada para operar en entornos de alto riesgo.

Su rol habitual es el transporte del vicepresidente de Estados Unidos —función bajo la cual recibe la denominación Air Force Two—, aunque también es utilizado por la primera dama y miembros del gabinete. En ocasiones puntuales, presidentes como Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, Joe Biden y el propio Trump han volado en él como Air Force One alternativo, precisamente por su capacidad de acceder a aeropuertos que no soportan el tamaño de los Boeing 747.

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Fue esa combinación de discreción, autonomía y capacidades defensivas lo que llevó al equipo de seguridad presidencial a elegirlo el 8 de julio, durante la salida de Trump de Ankara tras la cumbre de la OTAN.

Según The Washington Post, el mandatario abordó ante las cámaras el antiguo Air Force One celeste, pero minutos después fue trasladado en secreto al C-32A a través de un camión de catering estacionado junto al avión presidencial. El operativo permitió que Trump abandonara la zona sin que su traslado hacia la segunda aeronave quedara expuesto.

Donald Trump abordó ante las cámaras el antiguo Air Force One celeste, pero minutos después fue trasladado en secreto al C-32A (REUTERS/Jonathan Ernst)

Un funcionario estadounidense señaló que existía una “amenaza creíble” de origen iraní. El propio Trump confirmó el cambio de aeronave: “Querían que tomara un vuelo diferente, un avión diferente, con la misma seguridad, pero querían que lo hiciera, así que lo hago. Hago lo que ellos dicen”, declaró ante periodistas.

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El mandatario reconoció conocer la existencia de una amenaza, aunque afirmó no haber pedido detalles: “Supongo que había una amenaza por ahí. Realmente no pregunté demasiado al respecto”.

Al llegar a Mildenhall, la operación se ejecutó en sentido inverso: Trump regresó al Air Force One lejos de la vista de los periodistas y descendió por las escaleras del avión presidencial como si hubiera viajado en él durante todo el trayecto. Desde allí abordó el nuevo avión entregado por Qatar para completar el vuelo de regreso a Washington.

Paul Eckloff, ex agente especial del Servicio Secreto, explicó a The Washington Post que una medida de esa naturaleza puede responder a inteligencia accionable o a un exceso de precaución ante la inestabilidad derivada de los conflictos en Irán y Ucrania.

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“No diría que es algo sin precedentes, pero sí una ocurrencia poco común”, afirmó Eckloff. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, no respondió directamente sobre el operativo, pero declaró que el gobierno “usa todas las herramientas” a su alcance para afrontar esas amenazas.

El incidente tiene antecedentes en la historia reciente de la presidencia estadounidense. En el año 2000, Clinton cambió de avión en el último momento durante su viaje de India a Pakistán, con una aeronave señuelo que transportaba agentes del Servicio Secreto. En 2023, el entonces presidente Biden viajó a Ucrania bajo estrictas medidas de secreto, con un único reportero y un fotógrafo a bordo.

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