Algunas escuelas privadas experimentan un rápido crecimiento gracias a las nuevas Cuentas de Libertad Educativa de Texas

Texas inició el ciclo escolar 2026-2027 con las Cuentas de Libertad Educativa de Texas, un programa que modifica la relación entre la educación pública y privada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Texas inicia el año escolar 2026-2027 con la implementación de un ambicioso programa que promete transformar el panorama educativo: las Cuentas de Libertad Educativa de Texas (TEFA, por sus siglas en inglés). Con una inversión pública sin precedentes y una demanda que supera todas las expectativas iniciales, este sistema ha comenzado a modificar la dinámica entre la educación pública y privada, generando oportunidades y retos en igual medida.

El lanzamiento de las TEFA marca un antes y un después en la política educativa estatal. Por primera vez, Texas destina mil millones de dólares de fondos públicos para cubrir los gastos de escuelas privadas de familias que cumplen ciertos requisitos.

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Este mecanismo, conocido también como vales escolares, permite que los recursos fiscales lleguen directamente a los hogares, quienes deciden en qué institución educativa matricular a sus hijos. El objetivo declarado es ampliar la libertad de elección escolar y ofrecer alternativas para quienes, hasta ahora, solo podían acceder a la educación pública tradicional.

El programa ha sido calificado como el tema más candente del ciclo escolar 2026-2027 y no es para menos: su alcance e impacto han generado una transformación significativa en el sector privado. El superintendente Frank Pérez, responsable de las escuelas de la diócesis católica de Fort Worth, expresó que la llegada de las TEFA benefició al 100% de las familias más necesitadas dentro de su jurisdicción.

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Las Cuentas de Libertad Educativa de Texas destinan mil millones de dólares de fondos públicos para cubrir gastos de escuelas privadas de familias que cumplen requisitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérez confesó que esperaba un crecimiento moderado, quizás uno o dos estudiantes nuevos por campus; sin embargo, la realidad ha superado cualquier previsión, con entre 400 y 600 alumnos completamente nuevos incorporándose a sus escuelas.

Este crecimiento acelerado está llevando a algunas instituciones privadas a plantearse la necesidad de ampliar su infraestructura e incluso considerar la construcción de nuevos planteles para responder a la demanda.

La magnitud del fenómeno ha sorprendido a los propios responsables escolares, quienes ven cómo los recursos públicos canalizados a través de las TEFA transforman la composición de sus comunidades educativas. Además, un número significativo de estudiantes previamente matriculados también ha accedido al beneficio, siempre y cuando cumplieran con los criterios definidos.

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Respecto a los beneficiarios y requisitos, el programa establece dos principales vías de acceso: estudiantes con necesidades educativas especiales y aquellos provenientes de hogares con ingresos bajos. Según los reportes oficiales, la mayoría de las familias que han solicitado y obtenido la TEFA corresponde a alguno de estos dos grupos.

Esto ha permitido que niños y jóvenes que antes no podían costear la matrícula de una escuela privada ahora tengan esa posibilidad, ampliando el espectro de opciones educativas accesibles a sectores históricamente marginados.

Más de 85.000 estudiantes reciben ayuda de las Cuentas de Libertad Educativa de Texas y más de 120.000 solicitantes elegibles esperan fondos adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de las TEFA queda ilustrado en las cifras presentadas por el nuevo Contralor de Texas, Don Huffines. Hasta el momento, más de 85.000 estudiantes se benefician directamente de la ayuda económica. Huffines describe la iniciativa como “un programa de elección de escuela sin precedentes” y la posiciona como el tercer programa de cuentas de ahorro para la educación más grande de Estados Unidos.

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Los datos muestran que casi uno de cada cuatro participantes cuenta con una discapacidad documentada, mientras que aproximadamente cuatro de cada cinco provienen de hogares cuyo ingreso anual no supera los 66.000 dólares para una familia de cuatro integrantes. Al 29 de julio, se contabilizaban más de 120.000 solicitantes elegibles que aún esperaban la asignación de fondos adicionales.

Este nuevo escenario ha generado presiones sobre el sistema educativo público. La pérdida de estudiantes hacia la educación privada representa un reto para las escuelas públicas, que deben adaptarse a una competencia inédita por la matrícula. Un ejemplo claro se observa en el distrito escolar independiente de Coppell (Coppell ISD), donde voluntarios han implementado estrategias de reclutamiento, yendo de puerta en puerta para persuadir a las familias de que permanezcan en la educación pública. Kevin Nevels, uno de los voluntarios, resume el cambio: “La dinámica ha cambiado muchísimo. Hay mucha más competencia, y creo que, como padre, eso es lo más extraño para mí”.

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El impacto de las Cuentas de Libertad Educativa de Texas se percibe en todos los niveles del sistema escolar. Las escuelas privadas experimentan un crecimiento sin antecedentes, impulsado por recursos públicos canalizados a través de un modelo que prioriza la elección de las familias.

Al mismo tiempo, la educación pública enfrenta la necesidad de reinventarse y competir en un entorno donde la inscripción de alumnos ya no se da por sentada. Los próximos meses serán decisivos para medir el alcance real de este experimento educativo y su capacidad para modificar el acceso y la calidad de la educación en Texas.

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