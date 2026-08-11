La OMS desafía la orden de Trump que reduce las vacunas infantiles recomendadas en Estados Unidos

La OMS defendió el respaldo científico de los calendarios de vacunación infantil tras la orden ejecutiva de Donald Trump en Estados Unidos (World Health Organization Via AP)

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La OMS salió a defender el respaldo científico de los calendarios de vacunación infantil este martes, horas después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 las inmunizaciones recomendadas para todos los niños en Estados Unidos.

La medida, firmada el 10 de agosto de 2026 en la Casa Blanca, es la más directa hasta ahora en el esfuerzo de la administración Trump por reformar las políticas de vacunación del país. La orden no prohíbe ninguna vacuna, pero reclasifica varias de ellas —entre ellas las de hepatitis A y B, rotavirus, influenza y COVID-19— como decisiones de “elección clínica compartida” entre padres y médicos, en lugar de recomendaciones universales.

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En la práctica, eso significa que el gobierno federal deja de recomendar esas vacunas para todos los niños. Cada familia deberá decidir, junto a su médico, si sus hijos las reciben o no.

Qué dice la OMS sobre los calendarios de vacunación

El portavoz Tarik Jašarević explicó en rueda de prensa en Ginebra que las pautas de inmunización infantil se apoyan en “más de 60 años de investigaciones” de la OMS, autoridades nacionales y grupos independientes de expertos. “Los tiempos de cada vacunas responden a años de investigación sobre cómo madura el sistema inmunológico y en qué etapa de la infancia el riesgo de contagio es mayor”, subrayó.

La orden de Trump redujo de 18 a 11 las inmunizaciones recomendadas para todos los niños y reclasificó varias vacunas como elección clínica compartida (REUTERS)

Los calendarios nacionales los fijan comités técnicos de expertos multidisciplinarios con la guía del Grupo Estratégico de Asesoramiento de Expertos en Inmunización (SAGE). Esos comités, precisó Jašarević, “operan con independencia de los gobiernos y basan sus decisiones en la evidencia más reciente”.

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“Lo que sale de la OMS está basado en la ciencia”, afirmó el portavoz. “Esperamos que todos los países utilicen la mejor evidencia científica disponible”.

Qué ordenó Trump y por qué genera controversia

La orden ejecutiva firmada el lunes establece que el gobierno de Estados Unidos reconoce como “estándar de oro” un calendario de 11 vacunas obligatorias para todos los niños. Trump argumentó que el cambio acerca al país a las prácticas de otras naciones desarrolladas que recomiendan menos dosis, y que garantiza a los padres más información y opciones.

La orden de Trump redujo de 18 a 11 las inmunizaciones recomendadas para todos los niños y reclasificó varias vacunas como elección clínica compartida (REUTERS/Kylie Cooper)

Los expertos en vacunas rebaten esa comparación. Los países que recomiendan menos dosis enfrentan riesgos epidemiológicos distintos y operan con sistemas de salud diferentes al estadounidense. El calendario vigente hasta ahora fue diseñado para responder a la situación específica de salud pública en Estados Unidos, no a la de otras naciones.

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Las asociaciones médicas, los expertos en salud pública y los fabricantes de vacunas rechazaron la medida. Su argumento es que no existe nueva evidencia científica que justifique los cambios y que el calendario anterior refleja décadas de investigación orientada a las necesidades concretas de la población infantil del país.

El debate sobre separar la vacuna triple vírica

Uno de los puntos más polémicos de la orden es la propuesta de dividir la vacuna MMR —que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola— en tres inyecciones individuales. El laboratorio Merck, fabricante de la vacuna, advirtió que no existe evidencia científica publicada que respalde esa división.

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La empresa alertó, además, que exigir visitas médicas separadas para cada inyección aumentaría el riesgo de retrasos o de que algunos niños no completen la vacunación. Médicos independientes señalaron en la misma línea que separar las dosis prolonga el período en que los niños quedan sin protección y reduce las tasas generales de inmunización.

El papel de Robert F. Kennedy Jr. en la medida

La orden responde a una prioridad del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien lleva años cuestionando la seguridad de las vacunas y promoviendo supuestos vínculos entre estas y el autismo. El consenso científico y las autoridades de salud pública descartan esa relación.

Robert F. Kennedy Jr. impulsó una medida que, según médicos y Michael Osterholm, puede exponer a más niños a enfermedades prevenibles y no altera la evidencia sobre vacunación infantil (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

Los médicos advirtieron que reducir el número de vacunas recomendadas puede dejar a más niños expuestos a enfermedades prevenibles y generar confusión entre los padres sobre cuándo y cómo inmunizar a sus hijos.

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El experto en enfermedades infecciosas Michael Osterholm subrayó que la orden ejecutiva no modifica la evidencia científica que sustenta la vacunación infantil: “Esos datos se han construido durante décadas, a través de grandes ensayos clínicos, estudios de efectividad en el mundo real y una vigilancia continua de la seguridad en millones de niños”, declaró a USA Today.