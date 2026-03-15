Viajes ilimitados por USD 10 en el sur de California: la nueva propuesta de Metrolink para seis feriados federales

La iniciativa de Metrolink abarca más de 40 ciudades y estaciones, facilitando la movilidad para residentes, turistas y familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Metrolink, el operador regional de trenes, ha lanzado el Pase Diario SoCal de USD 10 para viajes ilimitados en tren durante seis feriados federales de 2024, una medida que beneficiará a pasajeros en más de 40 ciudades del sur de California.

El pase, válido solo en los días festivos indicados, permite tanto a usuarios habituales como a familias y turistas desplazarse sin límites en la red de trenes de Metrolink, con la única excepción de la línea Riverside.

La iniciativa busca facilitar la movilidad durante fechas de alta demanda y está disponible para todos los usuarios, quienes pueden realizar trayectos sin restricciones en el mismo día del feriado.

El pase ofrece acceso a las principales rutas, entre ellas Antelope Valley, Inland Empire–Orange County, Orange County, San Bernardino, Ventura County y 91/Perris Valley, y brinda conexión a destinos como Lancaster, Oceanside, Oxnard y San Juan Capistrano. Metrolink opera en más de 40 estaciones, conectando nodos turísticos y centros urbanos clave de la región.

Durante los seis feriados federales cubiertos por el programa —Día de Año Nuevo, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias (incluido el viernes posterior) y Día de Navidad—, los trenes de Metrolink operan bajo horario de fin de semana en la mayoría de sus rutas.

Esta programación permite planificar viajes y ayuda a evitar las congestiones habituales en las carreteras del sur de California en esas fechas.

Cabe señalar que la línea Riverside permanece inactiva durante los días festivos; por ello, la empresa recomienda consultar los horarios actualizados y condiciones de cada ruta antes de viajar.

El pase puede adquirirse tanto en la aplicación móvil de Metrolink como en las máquinas expendedoras de las estaciones, facilitando el acceso inmediato y adaptándose a diferentes perfiles de usuario.

La conectividad se amplía gracias al trasbordo gratuito hacia otros sistemas de transporte público asociados como LA Metro, principal sistema de transporte público del condado de Los ángeles; OCTA, operador de la Orange County Transportation Authority; y RTA, la agencia de Riverside Transit Agency.

Esta integración facilita a los viajeros el traslado entre diversas ciudades y destinos turísticos sin necesidad de vehículo particular, en línea con las políticas de movilidad sostenible y reducción de emisiones promovidas en la región.

Desde Metrolink señalan que la oferta busca responder a la creciente demanda de alternativas eficientes al auto en el sur de California, especialmente durante los días de mayor tráfico y eventos masivos.

Fechas, horarios y condiciones del Pase Diario

Durante los feriados, los trenes de Metrolink operan con horario de fin de semana, ayudando a evitar la congestión de tráfico en el sur de California (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa también contempla la variabilidad en la participación del convenio Amtrak Rail 2 Rail durante los feriados federales. Aunque este acuerdo normalmente permite a los usuarios de Metrolink abordar trenes de Amtrak en determinados tramos, desde Metrolink recomiendan consultar los cronogramas específicos ya que la disponibilidad puede modificarse en fechas festivas.

El pase diario está dirigido tanto a residentes como a turistas que buscan explorar el sur de California de manera económica y flexible. Entre los destinos accesibles se encuentran localidades costeras, zonas históricas y centros de entretenimiento, como Oceanside —con su reconocido muelle y playas— y San Juan Capistrano, famoso por su misión y su patrimonio arquitectónico. Según el sitio oficial de Metrolink, la red abarca una extensión considerable del sur de California, ofreciendo alternativas para desplazamientos recreativos, visitas familiares o asistencia a eventos culturales y deportivos.

Para quienes planean usar el pase, la compra puede realizarse el mismo día del feriado a través de la aplicación móvil de Metrolink o en cualquiera de las estaciones habilitadas. El proceso es sencillo, no requiere registro previo y facilita el uso incluso para visitantes internacionales.

La empresa también cuenta con canales de atención al cliente para resolver dudas sobre horarios, rutas y condiciones del servicio, asegurando información actualizada durante períodos de mayor demanda.

Impacto en la movilidad regional y recomendaciones

Metrolink recomienda consultar horarios y condiciones antes de viajar, ya que la línea Riverside y el convenio Amtrak Rail 2 Rail presentan restricciones en días festivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento de esta tarifa especial responde a una tendencia en operadores de transporte en Estados Unidos, que buscan incentivar el uso del tren durante los feriados para reducir la congestión vial y promover alternativas sostenibles.

Según datos del Departamento de Transporte de California, el tráfico vehicular en los principales corredores del sur del estado puede incrementarse hasta un 35% durante los días festivos, lo que refuerza el valor de propuestas como la que impulsa Metrolink.

Se recomienda a los usuarios verificar en el sitio web de Metrolink las restricciones vigentes y los detalles de cada ruta antes de planificar su viaje, especialmente en relación con la línea Riverside y la participación del convenio Amtrak Rail 2 Rail.