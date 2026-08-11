Una pareja de Texas quedó detenida después de que cuatro niños menores de 10 años dieran positivo por fentanilo

La policía de Lakeside detuvo a Auston Patrick Green y Cindy Cristina Chevez Batres tras una búsqueda vinculada a la exposición de sus hijos al fentanilo

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Una alerta policial encendió las alarmas en el norte de Texas durante el fin de semana, tras descubrirse que cuatro niños menores de 10 años habían dado positivo por fentanilo en sus organismos. El caso, que involucra a una familia residente en la localidad de Lakeside, derivó en una intensa búsqueda por parte de las autoridades, culminando con la detención de los padres de los menores, quienes enfrentan ahora serias acusaciones y permanecen bajo custodia.

La búsqueda de Auston Patrick Green, de 34 años, y Cindy Cristina Chevez Batres, de 27, se intensificó luego de que la policía de Lakeside difundiera una alerta con los rostros de ambos, señalándolos como responsables de la situación que puso en peligro la vida de sus hijos.

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La detención se produjo alrededor de las 23:34 del domingo, aunque las autoridades no han precisado el lugar exacto donde fueron encontrados ni si la colaboración ciudadana fue clave para localizarlos. Según la información oficial, ambos fueron trasladados a la cárcel del condado de Tarrant durante las primeras horas del lunes 10 de agosto.

La exposición de los menores al fentanilo, una sustancia extremadamente peligrosa incluso en dosis mínimas, encendió todas las alertas dentro de la comunidad y de los organismos de protección infantil. El hallazgo de la sustancia en los cuerpos de los cuatro niños, todos menores de 10 años, llevó a los investigadores a priorizar la rápida localización de los padres, quienes hasta ese momento se encontraban prófugos. La policía de Lakeside confirmó que los cuatro niños afectados son hijos de la pareja.

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Auston Patrick Green, de 34 años, y Cindy Cristina Chevez Batres, de 27, fueron trasladados a la cárcel del condado de Tarrant durante la madrugada del lunes 10 de agosto

La detención de Green y Chevez Batres marca un punto clave en una investigación que, hasta el momento, ha dejado más preguntas que respuestas. Las autoridades policiales han señalado que ambos padres enfrentarán cuatro cargos por abandono o puesta en peligro de un menor, cargos que reflejan la gravedad de los hechos y el riesgo al que fueron expuestos los menores por la presencia de fentanilo en su entorno familiar.

Además, Cindy Cristina Chevez Batres enfrenta un cargo adicional por robo de propiedad, una acusación presentada por la Oficina del Sheriff del condado de Denton, para la cual no se ha fijado aún fianza.

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En cuanto a la situación legal de los detenidos, la policía informó que Auston Patrick Green permanece en la cárcel del condado de Tarrant con una fianza de 40,000 dólares, mientras que Chevez Batres está detenida bajo una fianza de 30,000 dólares por los cargos relacionados con los menores. La acusación adicional de robo de propiedad mantiene a Batres sin derecho a fianza en ese proceso específico. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre si alguno de los detenidos ha podido cubrir la fianza ni han informado sobre su posible representación legal.

La gravedad de las acusaciones contra Green y Chevez Batres reside en la exposición de sus hijos a una sustancia como el fentanilo, cuyo consumo o contacto accidental puede resultar mortal para niños pequeños. Los cuatro cargos por abandono o puesta en peligro de un menor reflejan la magnitud del riesgo que enfrentaron los niños, quienes debieron ser sometidos a evaluaciones médicas que confirmaron la presencia de la droga en sus cuerpos.

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Las autoridades confirmaron que los cuatro niños afectados por fentanilo son hijos de la pareja detenida en el norte de Texas

La investigación que llevó a la detención de la pareja fue resultado de la colaboración entre la policía de Lakeside y el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas. Según informaron las autoridades, ambas entidades trabajaron en conjunto desde el momento en que se detectó la presencia de fentanilo en los menores. Las pruebas médicas realizadas a los niños fueron determinantes para confirmar la exposición a la sustancia y encaminar la investigación hacia los padres como principales sospechosos de haber puesto en peligro la vida de sus hijos.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Lakeside y en el condado de Tarrant, no solo por la gravedad de los hechos sino también por las incógnitas que aún rodean la investigación. Hasta el momento, la policía no ha revelado qué motivó el inicio de las pesquisas ni ha explicado cómo fue que los niños estuvieron en contacto con el fentanilo. Tampoco se ha informado si existían antecedentes de negligencia o situaciones de riesgo previas en el entorno familiar de los menores.

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Las autoridades han señalado que los investigadores buscan interrogar tanto a Auston Patrick Green como a Cindy Cristina Chevez Batres para esclarecer las circunstancias que rodearon la exposición de los niños a la droga. Sin embargo, no se ha detallado si alguno de los padres ha ofrecido ya una declaración formal ni qué versión de los hechos sostienen ante las acusaciones.

La falta de información sobre el lugar exacto de la detención, el papel del público en la localización de la pareja y los motivos que llevaron a la policía a iniciar la investigación inicial, son aspectos que permanecen sin respuesta. Las preguntas pendientes incluyen también el estado de salud actual de los niños, la situación de custodia tras la detención de sus padres y la posible implicación de otras personas en el caso.

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