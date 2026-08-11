Suspenderán vuelos en el aeropuerto de Washington para apoyar el Gran Premio Freedom 250 del Indycar

La FAA suspenderá vuelos en el aeropuerto Reagan National de Washington el 23 de agosto por el Freedom 250 Grand Prix de IndyCar (REUTERS/Al Drago)

Guardar

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) suspenderá vuelos durante tres horas en el aeropuerto Ronald Reagan Washington National, en Washington, el 23 de agosto, para facilitar la realización del Freedom 250 Grand Prix, una carrera de IndyCar prevista en calles céntricas de la capital de Estados Unidos. La medida se enmarca en los operativos especiales por los eventos vinculados al 250º aniversario del país.

Esta interrupción de operaciones aéreas está prevista entre las 10:15 y la 13:15, según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. El organismo aclaró que el horario podría modificarse y recomendó a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente antes de trasladarse al aeropuerto.

PUBLICIDAD

Además, la pausa busca garantizar la seguridad y la gestión del tráfico aéreo durante un evento masivo que incluirá actividades sobre una zona especialmente sensible de la capital estadounidense.

La interrupción en Reagan National durará de 10:15 a 13:15 y la FAA advirtió que el horario puede modificarse (REUTERS/Eric Lee)

Cómo será la suspensión de vuelos en Reagan National

La FAA señaló, en un comunicado citado por distintos medios estadounidenses, que viene coordinando con las partes involucradas para asegurar un movimiento “seguro y eficiente” del tránsito aéreo durante las actividades del Freedom 250. En ese marco, aplicará medidas especiales de administración del tráfico en Ronald Reagan Washington National Airport, también identificado como DCA.

La cobertura de The New York Times indicó que el cierre abarcará el período previo al horario previsto para el inicio de la carrera. El diario agregó que, ante consultas sobre qué actividades previas podían representar un riesgo para los vuelos, una vocera del organismo no dio precisiones adicionales.

PUBLICIDAD

La FAA recomendó a los pasajeros consultar con su aerolínea el estado del vuelo antes de ir al aeropuerto de Washington (REUTERS)

Por qué la carrera obliga a restringir el espacio aéreo

La competencia se celebrará entre el 22 y el 23 de agosto como parte de los diferentes festejos por el 250º aniversario de Estados Unidos. Reuters informó que la carrera de IndyCar recorrerá calles de Washington y el circuito urbano tendrá 2,7 kilómetros (1,7 millas) y se desplegará frente al Capitolio y a lo largo del National Mall.

Según The New York Times, el trazado se extenderá desde las inmediaciones del Capitolio hasta una zona ubicada a poca distancia de la Casa Blanca, y los autos deberán completar 147 vueltas. Mientras que FOX 5 añadió que se tratará de la primera carrera de la NTT IndyCar Series disputada en las calles de la capital del país, en un entorno marcado por monumentos, museos y edificios federales.

PUBLICIDAD

La combinación entre la magnitud del evento, la ubicación del circuito y la posibilidad de actividades aéreas asociadas ayuda a explicar las restricciones. La FAA ya dispuso cierres similares este verano por sobrevuelos, paracaidistas, fuegos artificiales y otros elementos pirotécnicos que podían afectar tanto la integridad de aeronaves cercanas como la capacidad de navegación segura de los pilotos.

El circuito urbano de IndyCar en Washington tendrá 2,7 kilómetros y pasará frente al Capitolio y por el National Mall (REUTERS/Kevin Lamarque)

Qué antecedentes hay de cierres recientes en el aeropuerto

No es la primera vez en los últimos meses que el aeropuerto Reagan interrumpe operaciones por eventos conmemorativos en Washington. Reuters recordó que la FAA cerró el espacio aéreo sobre el aeropuerto el 4 de julio para facilitar los festejos por el Día de la Independencia en la capital, lo que provocó la cancelación de cientos de vuelos.

PUBLICIDAD

La agencia también indicó que el aeropuerto suspendió operaciones el 14 de junio por el desfile del aniversario del Ejército encabezado por el presidente Donald Trump. The New York Times añadió que, en julio, las pistas del aeropuerto permanecieron cerradas durante 12 horas por los festejos del 4 de julio y los fuegos artificiales, además de sufrir cierres durante varias horas el día anterior por ensayos.

Ese antecedente refuerza que la pausa prevista para agosto forma parte de una secuencia de restricciones asociadas a celebraciones oficiales y exhibiciones especiales en el espacio aéreo de Washington.

En junio, cuando la Metropolitan Washington Airports Authority comunicó planes vinculados con esos operativos, ya había advertido que la carrera de automovilismo también derivaría en cierres temporales de pistas.

PUBLICIDAD

La FAA vinculó las restricciones en el espacio aéreo de Washington con la seguridad aérea, el tránsito aéreo y posibles actividades como sobrevuelos, paracaidistas y fuegos artificiales (REUTERS/Ken Cedeno)

Cómo puede afectar a viajeros, tránsito y acceso a la zona

Para los pasajeros, la principal consecuencia será la posibilidad de demoras, reprogramaciones o alteraciones operativas en la franja horaria afectada. NBC Washington informó que la FAA recomendó revisar el estado del vuelo directamente con cada aerolínea.

El impacto no se limitará al aeropuerto. Los medios locales señalaron que el Freedom 250 Grand Prix también traerá cierres viales importantes y restricciones de estacionamiento en el centro de la ciudad. Los trabajos preparatorios ya comenzaron en sectores de Pennsylvania Avenue, donde partes del circuito están tomando forma.

El Freedom 250 Grand Prix también provocará cierres viales y restricciones de estacionamiento en el centro de Washington, mientras la entrada general será gratuita y habrá accesos premium (REUTERS/Eric Lee)

Reuters añadió que la entrada general al evento será gratuita, aunque los asistentes también podrán pagar por accesos premium. De acuerdo con el sitio web del evento citado por la agencia, el paquete de dos días para integrar el “Champions Club” costará USD 5.000 por persona y ofrecerá una experiencia exclusiva durante el fin de semana de carrera.

PUBLICIDAD