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Entre celdas y escenarios: cómo el teatro está cambiando la vida de presos en Italia

En la cárcel de Volterra, una de las más antiguas del país, la compañía Compagnia della Fortezza reúne desde hace casi 40 años a internos y profesionales de la escena en un proyecto que busca abrir nuevas formas de expresión y contacto con la sociedad

Castillo de piedra con torre circular y muros con arcos, vegetación abundante y un cielo con nubes dispersas
La iniciativa Compagnia della Fortezza, creada por el director Armando Punzo, produce montajes anuales y repone obras previas dentro del penal (@CompañíadelaFortaleza)
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La cárcel de Volterra, en Italia, alberga desde hace casi cuatro décadas una experiencia singular: un proyecto teatral que integra a presos y profesionales de la escena dentro de la prisión. Según informó Euronews, la iniciativa se desarrolla en uno de los penales más antiguos del país y propone una vía de trabajo centrada en el arte, la expresión y la reinserción.

De acuerdo con el informe, el programa funciona bajo el nombre de Compagnia della Fortezza y fue creado por Armando Punzo, un director que llegó al penal con la idea de formar una compañía distinta a las convencionales. Desde entonces, el grupo construye montajes anuales y recupera producciones previas dentro de un proceso continuo de creación.

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Un proyecto teatral dentro de la prisión

Escena teatral al aire libre con artistas en un escenario oscuro frente a una audiencia. Edificios de ladrillo y una torre en el fondo bajo cielo azul
Punzo, el impulsor llegó a la cárcel para probar el arte en un ámbito donde la cultura parecía no tener lugar, y halló un grupo multicultural (AP)

Punzo explicó a Euronews que su interés inicial consistía en poner a prueba el teatro en un entorno donde el arte y la cultura parecían no tener lugar. En vez de trabajar con actores formados, encontró un grupo multicultural de internos con escaso o nulo vínculo previo con esa disciplina.

El director sostuvo que se topó con personas que nunca se habían pensado de otro modo, absorbidas por rutinas duras y por trayectorias de vida complejas. Aun así, observó también una capacidad de reflexión personal que, a su juicio, demuestra que el arte y la cultura pueden llegar a cualquiera si existe el trabajo necesario para acercarlos.

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Cada año, la compañía produce una nueva obra. Al mismo tiempo, revisa piezas ya presentadas y las devuelve al escenario. Los presos participan del proceso creativo junto con trabajadores del teatro en distintas áreas de las producciones, según detalló Euronews.

Ese esquema convierte a la actividad artística en parte de la vida cotidiana dentro del penal. Para varios internos, representa además una oportunidad de vincularse con un lenguaje expresivo que antes no formaba parte de su experiencia.

La experiencia de los internos y del equipo artístico

Persona con cabello rojo en primer plano cubre su boca con las manos. Detrás, un grupo de personas con pelucas rizadas, barbas postizas y uniformes de época
El programa de Volterra produce una obra nueva cada año y repone piezas ya presentadas (@CompañíadelaFortaleza)

Uno de los integrantes de la compañía es Giacomo, quien llegó a Volterra en 2024 desde otra prisión. Según recogió Euronews, pidió el traslado justamente porque conocía el trabajo teatral del centro y fue incorporado de inmediato a la actividad.

El interno describió su paso por la compañía como una forma de redescubrir aspectos personales que sentía perdidos. En su testimonio, destacó una paradoja central de su experiencia: “Al perder mi libertad aquí, en una situación de encierro absoluto, estoy encontrando una apertura total”.

El trabajo diario también involucra a artistas externos. Viola Ferro, una actriz joven que decidió sumarse al proyecto, afirmó que el teatro tiene la capacidad de transformar cualquier espacio. Para ella, cuando la obra comienza, la prisión queda en segundo plano y el escenario impone su propio lenguaje.

Ese intercambio entre internos y profesionales sostiene el funcionamiento de la compañía. La creación de cada montaje se apoya en tareas compartidas y en una dinámica de colaboración que busca desplazar, al menos durante el tiempo de ensayo y función, la lógica estricta del encierro.

Reinserción, esperanza y vínculo con el exterior

Diecinueve hombres con pelucas rizadas grises y barbas grises, vestidos con trajes de chef, uniformes militares y otras prendas, posan ante vegetación
En cada presentación, las murallas de la fortaleza funcionan como telón de fondo y espectadores del exterior ingresan al penal (@CompañíadelaFortaleza)

Para Valentina Bruno, directora de la prisión italiana, el proyecto forma parte de una mirada más amplia sobre la reinserción. En declaraciones citadas por el medio europeo, señaló que los presos son tratados como personas y no solo como números o expedientes dentro de la institución.

En la misma línea, afirmó que los internos perciben atención por parte del personal y valoran el contacto frecuente con sus familiares. También remarcó que uno de los efectos más fuertes del programa es la expectativa de volver a la sociedad como personas cambiadas capaces de devolver algo a la comunidad.

El impacto del trabajo teatral se vuelve más visible cuando las funciones abren la cárcel al público. En esas ocasiones, el patio del penal se convierte en sala de representación y las murallas de la fortaleza sirven como telón de fondo para recibir a espectadores del exterior.

La escritora Maria Nadotti, asistente habitual a las funciones, expresó su admiración por el proyecto, destacó una combinación de imaginación, energía y pasión por el asombro que, a su entender, resulta cada vez menos frecuente en el teatro contemporáneo.

La experiencia de Compagnia della Fortezza mantiene así un modelo en el que la creación artística ocurre dentro de una cárcel, con participación activa de los internos y con un puente directo hacia la sociedad a través de cada representación abierta al público.

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