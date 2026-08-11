El Servicio Nacional de Meteorología emite una alerta de calor para el sur de Florida

El sur de Florida quedó bajo alerta de calor del NWS por una sensación térmica que llegará hasta 43,3 °C (REUTERS/Cheney Orr)

Guardar

El sur de Florida enfrenta este martes una situación excepcional: el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha emitido una alerta de calor para toda la región, abarcando tanto áreas costeras como metropolitanas e interiores. La advertencia responde a la combinación de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad, que harán que la sensación térmica llegue hasta los 43,3 ℃. Las autoridades insisten en que la población debe tomar precauciones extremas, especialmente entre el mediodía y las 7 p.m., cuando se espera que el riesgo para la salud sea mayor.

La advertencia de calor estará vigente desde las 12:00 p.m. hasta las 7:00 p.m., periodo durante el cual el índice de calor —es decir, la temperatura que siente el cuerpo al combinarse el calor con la humedad ambiental— podría situarse entre 40,5 a 43,3 ℃.

PUBLICIDAD

Esta condición eleva el riesgo de que se presenten enfermedades relacionadas con el calor, como el agotamiento y el golpe de calor, sobre todo en personas que deban permanecer a la intemperie durante las horas más críticas del día. El NWS recalca que la alerta no solo afecta a los grupos vulnerables, sino a toda la población expuesta a estas condiciones extremas.

La medida responde a un patrón meteorológico que ha provocado un aumento sostenido de las temperaturas y la humedad en el sur del estado, generando condiciones especialmente peligrosas para quienes realicen actividades físicas al aire libre. Según el NWS, el riesgo es significativo tanto en zonas urbanas como rurales, y se mantiene la recomendación de evitar el esfuerzo físico intenso fuera de los horarios de menor calor.

PUBLICIDAD

Zonas y localidades incluidas en la advertencia de calor en el sur de Florida

El índice de calor en Miami-Dade, Broward y Palm Beach se ubicará entre 40,5 y 43,3 °C por la combinación de altas temperaturas y humedad (REUTERS/Cheney Orr)

La advertencia de calor emitida por el NWS abarca una amplia extensión del sur de Florida, incluyendo los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, así como otras áreas del sur del estado.

Entre las localidades específicas mencionadas se encuentran Miami, Hialeah, Kendall, Florida City, Davie, Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines, Miramar, Pompano Beach, Deerfield Beach, Coral Springs, Sunrise, West Palm Beach, Boca Raton, Delray Beach, Boynton Beach, Wellington, Jupiter y Palm Beach Gardens.

Además, se informa que las altas temperaturas y la sensación térmica intensificada afectarán sectores de los condados Collier, Glades, Hendry y Monroe, ampliando así el radio de la advertencia más allá del núcleo urbano. Esta cobertura amplia implica que tanto residentes como trabajadores y visitantes en múltiples comunidades deben permanecer atentos a las indicaciones y recomendaciones de las autoridades meteorológicas.

PUBLICIDAD

El alcance de la alerta busca anticipar los efectos del calor extremo en áreas densamente pobladas y en localidades donde la infraestructura y los servicios podrían verse presionados por el aumento del consumo energético y la demanda de atención médica. El NWS subraya la importancia de que cada municipio incluido en la advertencia adapte sus protocolos y refuerce la difusión de mensajes preventivos entre la población.

Horario de mayor peligro por calor extremo en Miami-Dade, Broward y Palm Beach

La advertencia de calor en el sur de Florida estará vigente entre las 12:00 p.m. y las 7:00 p.m., el tramo de mayor riesgo para la salud (REUTERS/Cheney Orr)

El periodo más crítico de calor para los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach está previsto entre las 12:00 p.m. y las 7:00 p.m. Durante estas siete horas, la exposición al aire libre representa el mayor riesgo debido a la acumulación de calor y humedad en el ambiente. El índice de calor, que mide la sensación térmica real para el cuerpo, será especialmente elevado en este intervalo, pudiendo alcanzar hasta 43,3 ℃.

PUBLICIDAD

El NWS ha recomendado que las actividades físicas intensas se realicen, en la medida de lo posible, temprano en la mañana o después de la puesta del sol, cuando las temperaturas descienden y la humedad relativa disminuye levemente. Para quienes deban permanecer en exteriores por trabajo u obligaciones ineludibles, se aconseja buscar sombra frecuentemente y realizar pausas regulares para evitar el sobrecalentamiento.

La franja horaria señalada coincide con el momento de mayor radiación solar, lo que incrementa la velocidad en que el cuerpo pierde líquidos y eleva el peligro de deshidratación. Las autoridades destacan que el riesgo no se limita a quienes practican deportes o actividades recreativas, sino que afecta también a quienes trabajan en la construcción, el mantenimiento de vías públicas y otras labores que requieren exposición directa al sol.

PUBLICIDAD

En este contexto, el NWS insiste en la importancia de programar actividades bajo techo o en ambientes climatizados durante las horas de mayor calor y restringir al máximo cualquier esfuerzo no esencial al aire libre.

Recomendaciones y medidas de protección ante las altas temperaturas

Las autoridades recomendaron evitar la actividad física intensa al aire libre y trasladarla a primeras horas de la mañana o después de la puesta del sol (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)

Ante la advertencia de calor extremo, las autoridades meteorológicas han difundido una serie de recomendaciones para proteger la salud de la población. Se aconseja vestir ropa ligera, de colores claros y tejidos holgados para facilitar la evaporación del sudor y reducir la absorción de calor solar.

Además, se recomienda limitar las actividades extenuantes durante las horas de mayor temperatura y mantenerse hidratado ingiriendo agua regularmente, incluso si no se siente sed.

PUBLICIDAD

El NWS enfatiza la necesidad de actuar de inmediato ante la aparición de síntomas como debilidad, mareos, sudoración excesiva, náuseas o confusión, ya que pueden ser señales de agotamiento por calor o incluso de golpe de calor, una condición médica grave que requiere atención urgente.

En caso de identificar estos síntomas en uno mismo o en otra persona, se debe buscar refugio en un lugar fresco, aplicar compresas húmedas y, si es necesario, solicitar asistencia médica.

Las autoridades insisten en que niños pequeños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas son especialmente vulnerables a las altas temperaturas, por lo que requieren una vigilancia adicional durante la jornada de alerta.

PUBLICIDAD

También se recomienda no dejar niños, adultos mayores ni mascotas en vehículos estacionados, ya que la temperatura interior puede aumentar rápidamente y provocar consecuencias fatales.

El cumplimiento de estas medidas puede marcar la diferencia ante la inusual ola de calor que atraviesa el sur de Florida, contribuyendo a reducir el número de incidentes y protegiendo la salud colectiva de la comunidad.