Una mujer y un bebé murieron tras el vuelco de una embarcación en Nueva York: hubo 12 heridos

Una emergencia náutica en aguas cercanas a Manhattan dejó víctimas fatales, personas hospitalizadas y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y rescate (@NBC New York)

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Una salida nocturna frente a Liberty Island, en Nueva York, terminó en tragedia cuando una embarcación se dio vuelta en el agua y dejó dos muertos y 12 heridos.

Las víctimas fatales fueron una mujer y un bebé de cinco meses, quienes habían sido rescatados en estado crítico tras el accidente ocurrido el sábado por la noche en la zona del New York Harbor, de acuerdo con reportes difundidos por AP y People.

El hecho ocurrió cerca de las 22.27, hora local, en las inmediaciones de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad.

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El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York informó a People que recibió un aviso por una “embarcación volcada con personas en el agua”, tras lo cual se desplegó un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes.

La zona del incidente se encuentra junto a uno de los puntos más visitados del sur de la ciudad, frente al monumento que identifica el acceso marítimo a Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Qué se sabe del accidente frente a Liberty Island

La información difundida por AP y replicada por otros medios indica que a bordo iban más de una decena de personas.

El FDNY, sigla en inglés del cuerpo de bomberos neoyorquino, aseguró que 12 ocupantes presentaban heridas leves y fueron trasladados a hospitales de la zona. A la vez, otros dos pasajeros habían sido encontrados en estado crítico.

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Esos dos pacientes, una mujer y un bebé de cinco meses, fueron derivados al centro médico NYU Langone Health Brooklyn, tal y como indicó el parte citado por People. Más tarde, el cuadro fue actualizado por medios locales y nacionales: ambos murieron en el hospital.

La nave involucrada era un bote a motor tipo bowrider de 6,7 metros de eslora, equivalente a 22 pies, de acuerdo con la descripción publicada por el New York Post. Hasta el momento, las autoridades no difundieron las identidades de las víctimas.

Las primeras reconstrucciones indican que la lancha llevaba a 14 ocupantes cuando se produjo el incidente nocturno que terminó con varios traslados a centros médicos (@NBC New York)

El operativo de rescate y la respuesta de las autoridades

En la respuesta al accidente intervinieron unidades de la Policía de Nueva York, equipos especializados de puerto, buceo y aviación, además de los bomberos, de acuerdo con la reconstrucción publicada por PIX11. Parte de los ocupantes fue retirada del agua por agentes que trabajaron en la zona durante la noche.

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El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York informó, en declaraciones citadas por People, que dos civiles fueron trasladados en estado crítico, mientras el resto recibió atención por lesiones de menor gravedad. AP también dio cuenta de la magnitud del despliegue en un sector de alta circulación del puerto.

Fotos difundidas por medios estadounidenses mostraron a varios heridos en camillas y a otros pasajeros de regreso en el muelle después del accidente, en medio de una amplia presencia de fuerzas de seguridad y asistencia médica.

Bomberos, policías y equipos especializados trabajaron en el lugar para asistir a los pasajeros y asegurar el área tras la alerta emitida en el puerto (@NBC New York)

La investigación sobre las causas del vuelco

Por ahora, no se confirmó qué provocó el vuelco de la embarcación. La Guardia Costera de Estados Unidos abrió una investigación para determinar las circunstancias del hecho y, de acuerdo con lo informado por CNN en reportes citados por otros medios, los investigadores tenían previsto entrevistar al capitán del bote.

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La falta de precisiones oficiales sobre el origen del episodio deja abiertos varios interrogantes, entre ellos las condiciones de navegación, el estado de la nave y la secuencia exacta que derivó en el vuelco en plena noche.

La pesquisa quedó a cargo de autoridades federales y locales, que ahora buscan establecer cómo se desencadenó el hecho y qué factores intervinieron (@NBC New York)

AP señaló que las autoridades continuaban con las averiguaciones, mientras PIX11 y People coincidieron en que la pesquisa sigue en curso.

El caso volvió a poner atención sobre la seguridad en embarcaciones recreativas en aguas urbanas de alta circulación.

La investigación oficial buscará establecer ahora cómo se produjo el vuelco y si existió algún factor humano, técnico o ambiental detrás de la tragedia.

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