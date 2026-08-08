Intentó robarle pulseras de miles de dólares a una mujer en Miami, un transeúnte lo persiguió y lo redujo

Un hombre acusado de intentar robar dos pulseras a una mujer en Brickell, Miami, fue perseguido e inmovilizado por un civil hasta la llegada de la policía. El sospechoso, identificado como Yagiz Dogan, enfrenta cargos por hurto mayor y agresión (Instagram: @djxio).

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Un intento de robo de joyas en Brickell, en Miami, terminó con la detención de un sospechoso por parte de un transeúnte que lo redujo hasta la llegada de la policía, según informaron CBS News Miami y NBC Miami a partir de testimonios de testigos, registros judiciales y el informe de arresto.

El acusado fue identificado como Yagiz Dogan, de 21 años, e imputado por hurto mayor y agresión.

Cómo ocurrió el hecho en Brickell

El episodio ocurrió el jueves sobre Brickell Avenue, cuando una mujer dijo que Dogan se le acercó con la intención de comprarle dos pulseras. De acuerdo con el informe policial citado por NBC Miami, la víctima le entregó las piezas para que las examinara y el hombre escapó a pie hacia South Miami Avenue con las joyas.

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La mujer corrió detrás del sospechoso y pidió ayuda a los gritos. Un hombre que presenció la escena salió en su persecución. Cuando logró alcanzarlo, el acusado le arrojó gas pimienta en el rostro, aunque el transeúnte consiguió inmovilizarlo hasta que llegaron los agentes.

Un video difundido por Xio Fermin, testigo del episodio, muestra al hombre encima del acusado mientras varias personas lo rodeaban en la calle. “¿Cómo te atreves? Mira a ese pobre hombre. Mira sus ojos por el gas pimienta”, se escucha que cuestiona una testigo.

Posteriormente, los policías hallaron las pulseras dentro del bolso de Dogan cuando revisaron sus pertenencias y la persona que ayudó a la víctima recibió atención de los equipos de emergencia por la exposición al gas pimienta.

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Un hombre que persiguió al sospechoso en Brickell fue rociado con gas pimienta, pero logró inmovilizarlo hasta la llegada de la policía (Instagram: @djxio).

El testigo que filmó los videos viralizados contó a CBS News Miami que oyó a una mujer gritar que la habían robado mientras paseaba a su perro cerca de Southwest 14th Street. “No estoy seguro de qué estaba pensando el ladrón, pero definitivamente ese era el momento equivocado”, afirmó.

Aparentemente, el acusado ya había intentado robar en la zona, dado que Fermin advirtió a los residentes del barrio: “Tengan cuidado porque es la segunda vez que lo hace aquí en Brickell, así que seguro que es algo a lo que hay que prestar atención”.

Sobre el hombre que intervino, agregó: “Se necesita valor para enfrentarse a alguien. Le rociaron con gas pimienta durante el proceso y aun así se mantuvo firme. Estaba encima de él y no lo soltó”.

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La policía encontró las pulseras robadas dentro del bolso de Yagiz Dogan después del arresto por el robo de joyas en Miami (Captura de video: NBC 6).

La acusación y los antecedentes mencionados en la audiencia

Tras el arresto, el sospechoso fue acusado de hurto mayor y agresión. Durante una audiencia sobre la fianza, la jueza Mindy Glazer señaló que el acusado ya enfrenta acusaciones en otro expediente de características similares.

“Estoy de acuerdo con el estado. Está atacando a personas”, aseveró Glazer. “El otro caso también es similar”.

Yagiz Dogan enfrenta otro expediente con acusaciones similares de robo de joyas (Captura de video: CBS Miami).

De acuerdo con registros judiciales, Dogan figura como sospechoso en un caso de julio. En esa investigación, presuntamente coordinó por Facebook Marketplace la compra de un anillo de diamantes valuado en USD 15.000 y luego escapó con la joya.

No obstante, las autoridades informaron que el intento de robo reciente no había sido pactado de antemano. Los investigadores indicaron que el acusado se acercó a la mujer en el momento y se ofreció a comprar dos pulseras valuadas en miles de dólares antes de apoderarse de ellas.

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El acusado pagó una fianza de USD 1.100. Cuando recupere la libertad, quedará bajo arresto domiciliario y deberá mantenerse alejado de las víctimas de ambos casos, reportó CBS News Miami.