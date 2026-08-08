Los padres de una niña de 2 años rechazaban el diagnóstico de muerte cerebral, fue desconectada del soporte vital y falleció

Annelise Camp murió después de que le retiraran el soporte vital tras casi dos meses de disputa judicial y médica en Texas (Crédito: Google Earth)

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Annelise Camp, la niña de 2 años cuyos padres habían frenado en los tribunales de Texas las pruebas para determinar si tenía muerte cerebral tras ahogarse en la piscina de un hotel en el Día de los Caídos, fue retirada del soporte vital el lunes y murió poco después.

El desenlace cerró un caso seguido de cerca por el debate sobre hasta cuándo puede prolongarse la atención médica cuando una familia rechaza esa evaluación.

La disputa se extendió durante cerca de dos meses después de que un juez concediera a sus padres una orden judicial provisional. En ese lapso, la familia sostuvo que la niña seguía mostrando signos de vida y buscó tiempo para su recuperación y para explorar tratamientos alternativos.

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“Annelise Camp está ahora con Jesús”, dijeron sus padres, Johnston y Joy Camp, en un comunicado difundido esta semana. “Aunque nuestros corazones están destrozados, confiamos en su amor perfecto, su fidelidad y sus promesas”.

El abuelo de la niña, Steve Camp, publicó en internet que el lunes le retiraron los tubos de respiración. “Tras este procedimiento, falleció muy rápidamente”.

La muerte de Annelise llegó después de un conflicto judicial y médico que, según los documentos del caso, se centró en la intención del Hospital Infantil de Texas de realizarle las pruebas de muerte cerebral recomendadas por los médicos y en la decisión de la familia de impedirlo mientras buscaba opciones de tratamiento y un eventual traslado.

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La familia bloqueó las pruebas y luego logró un traslado fuera de Texas

El Hospital Infantil de Texas sostuvo que necesitaba realizar las pruebas de muerte cerebral para definir los siguientes pasos de la atención médica (Texas Children’s Hospital)

Annelise fue encontrada inconsciente en la piscina de un hotel y trasladada al Hospital Infantil de Texas, en Houston. Días después, sus padres presentaron una petición judicial para impedir que se le practicaran las pruebas de muerte cerebral recomendadas por los médicos.

Según documentos judiciales citados por The Texas Tribune, el corazón de la niña seguía latiendo, aunque dependía de un respirador artificial. La familia también pidió su traslado a otro centro para examinar otras opciones de tratamiento.

El hospital sostuvo que quería realizar las pruebas para definir los siguientes pasos en la atención médica y que no tenía planes inmediatos de interrumpir el tratamiento.

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De acuerdo con esos mismos documentos, responsables del centro dijeron haber consultado a 36 instituciones médicas sobre la posibilidad de recibir a Annelise: 35 rechazaron la posibilidad y la única que mantenía una solicitud pendiente exigía primero la prueba de muerte cerebral, según el diario.

Pese a esas negativas, los Camp lograron trasladarla finalmente a un hospital de Luisiana. En julio, la familia escribió en una página de GoFundMe que la niña seguía mostrando “señales alentadoras” y que estaban explorando “todas las opciones disponibles, incluidos tratamientos especializados y experimentales que se muestran prometedores”.

La ley de Texas y el debate sobre el soporte vital tras una declaración de muerte cerebral

La ley de Texas establece que, tras una declaración de muerte cerebral, un hospital puede retirar las medidas de soporte vital (Captura de video)

La ley de Texas define la muerte cerebral como el cese irreversible de la función cerebral. Una vez que un paciente recibe esa declaración, un hospital puede retirar las medidas de soporte vital.

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Durante semanas, la familia sostuvo que Annelise mostraba avances físicos. “El denominador común es el tiempo”, dijo Johnston Camp a KRIV-TV en junio. “Y cuando hay tiempo, sé que científicamente se puede observar una determinada lectura, pero ella está mostrando resultados progresivos en su cuerpo, su cutis y sus signos vitales”.

El caso también recibió respaldo público de Texas Right to Life, que afirmó en internet que la decisión judicial le dio a la familia “dos meses más con Annelise” y la oportunidad de recuperarse de su lesión. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, expresó en junio su apoyo en X: “Annelise Camp está luchando por su vida y merece un equipo médico que luche con la misma intensidad”.

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El congresista estatal Steve Toth dijo a The New York Times que Annelise había sido trasladada de regreso a Texas aproximadamente una semana antes de su muerte y que recibió tratamiento en el Hospital Christus Mother Frances, en Tyler. La familia no explicó por qué se retiró el soporte vital.

Para el próximo miércoles está previsto un servicio religioso en memoria de la niña en Houston, de acuerdo con lo informado en el cierre del caso. El anuncio llegó después de semanas de presentaciones judiciales, declaraciones públicas y pedidos de la familia para sostener el tratamiento mientras insistía en que la niña mostraba signos de mejoría.

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