Aumentan un 16% las emergencias por un peligroso síndrome ligado al consumo de marihuana

Los CDC informaron que los diagnósticos del síndrome de hiperemesis por cannabis aumentaron 16% en las salas de emergencia de Estados Unidos entre octubre y mayo (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

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Las salas de emergencia de hospitales en todo Estados Unidos registraron un aumento del 16% en diagnósticos del síndrome de hiperemesis por cannabis entre octubre del año pasado y mayo de este año, según un informe publicado este jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El síndrome provoca náuseas recurrentes, vómitos incontrolables y dolor abdominal severo en personas que consumen marihuana con frecuencia, sobre todo fumadores. Se estima que afecta a 2,75 millones de estadounidenses al año.

Qué es el síndrome de hiperemesis y por qué ahora aparecen más casos

El alza en los diagnósticos no responde necesariamente a un aumento repentino de enfermos. Los autores del informe señalan que “la brusquedad y la magnitud sostenida del aumento” se deben en gran medida a que el síndrome recibió su propio código de diagnóstico en octubre pasado.

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El síndrome de hiperemesis por cannabis causa náuseas recurrentes, vómitos incontrolables y dolor abdominal severo en consumidores frecuentes de marihuana (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

Antes de ese cambio, los médicos debían combinar dos códigos distintos —uno para náuseas y vómitos, otro para consumo de cannabis— para identificar el cuadro. Esa dificultad técnica, sumada a que algunos médicos desconocían el historial de consumo de sus pacientes o atribuían los síntomas a otras enfermedades, mantuvo el problema fuera del radar clínico durante años.

El nuevo código unificó el proceso y permitió, por primera vez, una medición más precisa de un problema que ya existía pero que los registros médicos no reflejaban con claridad.

Los datos detrás del informe

El estudio fue elaborado por investigadores del Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones de los CDC. El equipo analizó datos de emergencias de aproximadamente 7.500 centros de salud en todo el país hasta mayo de este año.

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Los mayores aumentos en diagnósticos del síndrome de hiperemesis por cannabis se dieron entre personas de 15 a 24 años, con presencia destacada de adolescentes y mujeres jóvenes (REUTERS/Vincent West)

Entre enero de 2023 y el verano de 2025, las salas de emergencia registraron casi 200.000 visitas relacionadas con el síndrome. La carga sobre esas salas se mantuvo relativamente estable durante la mayor parte de ese período, hasta que el nuevo código entró en vigor en octubre y los números subieron de forma sostenida.

Quiénes son los más afectados

El grupo con los mayores aumentos en diagnósticos comprende a personas de entre 15 y 24 años, con una presencia notable de adolescentes y mujeres jóvenes. Las comunidades afroamericana, nativa americana y nativa de Alaska también registraron incrementos por encima del promedio.

El estudio de los CDC analizó datos de unas 7.500 salas de emergencia y registró casi 200.000 visitas vinculadas al síndrome entre 2023 y 2025 (REUTERS/Cheney Orr)

Para Alana Vivolo-Kantor, autora principal del estudio, el dato sobre los jóvenes fue inesperado. “El aumento en los diagnósticos entre jóvenes fue una de las sorpresas para nosotros”, dijo a The Associated Press. “Porque la suposición inicial era: ‘¿cómo pueden tener un consumo crónico?’ ¿Qué tan temprano empezaron a consumir cannabis?”, agregó.

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La pregunta no es menor: el síndrome se asocia al uso frecuente y prolongado, lo que implica que una parte de esos jóvenes inició el consumo a una edad considerablemente temprana.

El papel de los nuevos productos de cannabis

El informe también abre una línea de preguntas sobre los productos de cannabis de nueva generación. Los investigadores señalan la necesidad de estudiar cómo los derivados del cáñamo con alto contenido de THC —disponibles en forma de vapes, bebidas y gomitas— afectan a los consumidores más jóvenes.

Los CDC pidieron más investigación sobre vapes, bebidas y gomitas con alto contenido de THC y advirtieron que el síndrome de hiperemesis por cannabis podría estar subdiagnosticado (REUTERS)

Estos productos han ganado presencia en el mercado en los últimos años y su potencia es, en muchos casos, mayor que la del cannabis tradicional. Los CDC no establecen una relación de causalidad directa en este informe, pero sí identifican esa área como una prioridad para la investigación futura.

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Lo que piden los expertos

Los autores del informe llaman a elevar la conciencia sobre el síndrome, en particular entre adolescentes y adultos jóvenes. La lógica es doble: por un lado, que los pacientes reconozcan sus propios síntomas; por otro, que los médicos consideren el consumo de cannabis como una causa posible cuando se presentan cuadros de náuseas y vómitos sin explicación aparente.

El subdiagnóstico histórico del síndrome sugiere que la cifra de 2,75 millones de afectados anuales podría ser, en realidad, una subestimación del problema real.