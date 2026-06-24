Estados Unidos

El Servicio Postal de EE. UU. pide ayuda al Congreso con su crisis financiera: “Nos hemos quedado sin efectivo”

El director general David Steiner sostuvo ante un comité del Senado que la agencia mantiene el servicio con recursos previsionales del personal y reclamó reformas legales para corregir un “modelo de negocio fallido”

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El Servicio Postal acumula pérdidas netas cercanas a USD 120 mil millones desde 2007 por la caída del correo de primera clase (REUTERS/Benoit Tessier).
El Servicio Postal acumula pérdidas netas cercanas a USD 120 mil millones desde 2007 por la caída del correo de primera clase (REUTERS/Benoit Tessier).

El director general del Servicio Postal de Estados Unidos, David Steiner, advirtió al Congreso que la agencia enfrenta una crisis de liquidez, financia sus operaciones con fondos de jubilación de sus empleados y necesita cambios legales para sostener un modelo que, según dijo, ya no funciona, reportó Reuters.

La agencia calculó hace unos meses que podía quedarse sin dinero y ver afectadas sus entregas en 2027, pero ese horizonte se corrió: ahora prevé una crisis de caja entre 2031 y 2034, después de suspender aportes y recortar gastos, informó la National Public Radio, conocida como NPR.

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En su testimonio escrito ante un comité del Senado, citado por Reuters, Steiner afirmó: “Nos hemos quedado sin efectivo. Estamos recurriendo a los fondos de jubilación de nuestros empleados para continuar operando. El Servicio Postal tiene un modelo de negocio fallido y el Congreso debe tomar medidas para solucionarlo”.

El director pidió al Congreso que revise las leyes para permitirle al Servicio Postal endeudarse más y reformar sus planes de retiro. Para avanzar con cambios estructurales, algunos legisladores de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes reclamaron más información, entre ella proyecciones financieras y de servicio a cinco años, precisó NPR.

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La red nacional cuesta miles de millones y gran parte opera con pérdidas

Uno de los puntos centrales del debate es si la agencia debe continuar con las entregas de correo a 170 millones de direcciones, seis días por semana. Ese servicio cuesta USD 3.400 millones al año y el 70% de esas rutas genera pérdidas de dinero. Cerca del 58% de sus 18.000 oficinas postales también opera con pérdidas, de acuerdo con el testimonio del funcionario citado por Reuters.

El deterioro no es nuevo. El Servicio Postal acumula pérdidas netas cercanas a USD 120 mil millones desde 2007, en un contexto en el que el correo de primera clase, su producto más rentable, cayó con fuerza por el desplazamiento hacia la comunicación digital, indicó Reuters.

La agencia, que se financia con estampillas y tarifas de servicio y no con dinero de los contribuyentes, informó en mayo una pérdida neta de USD 2 mil millones en el segundo trimestre de este ejercicio fiscal, después de haber perdido USD 9 mil millones en el año fiscal anterior, según NPR.

La red del Servicio Postal cuesta USD 3.400 millones al año y el 70% de las rutas de entrega a 170 millones de direcciones opera con pérdidas (REUTERS/Daniel Cole).
La red del Servicio Postal cuesta USD 3.400 millones al año y el 70% de las rutas de entrega a 170 millones de direcciones opera con pérdidas (REUTERS/Daniel Cole).

Cómo enfrenta la crisis el Servicio Postal

De acuerdo con Reuters, entre las medidas para recaudar más, el Servicio Postal elevará el precio del sello de correo de primera clase a 82 centavos, desde 78 centavos, a partir del 12 de julio. A su vez, ya se aplican aumentos temporales del 8% desde fines de abril para cubrir el alza del combustible; esa suba expirará a mediados de enero.

Por otro lado, la agencia suspendió el mes pasado gastos no esenciales en viajes, suministros de oficina y consultorías. En un memorando a sus directivos, Steiner explicó que son medidas “necesarias para garantizar que continuemos operando con eficacia”.

Asimismo, suspendió temporalmente los pagos patronales a un programa federal de pensiones. Esa medida permitirá conservar USD 2.500 millones hasta el 30 de septiembre y, potencialmente, USD 15 mil millones hasta 2030.

La agencia elevará el precio del sello de correo de primera clase a 82 centavos y mantiene aumentos temporales del 8% por el alza del combustible (REUTERS/Daniel Cole).
La agencia elevará el precio del sello de correo de primera clase a 82 centavos y mantiene aumentos temporales del 8% por el alza del combustible (REUTERS/Daniel Cole).

Las presión política sobre la agencia

La presión sobre la agencia no se limita a sus cuentas. El Servicio Postal quedó envuelto en disputas por funciones impulsadas por la administración de Donald Trump para el próximo censo y las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Tal como reportó NPR, en junio, carteros comenzaron a golpear puertas en algunas zonas de Alabama y Carolina del Sur para entrevistar a residentes en una prueba de campo del censo de 2030. Esa decisión despertó objeciones de especialistas que recordaron un estudio de 2011 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), donde se concluyó que usar trabajadores postales para entrevistas censales “no sería rentable”.

Otra controversia se centró en el voto por correo. Ante una orden ejecutiva cuestionada de Trump para restringirlo, el Servicio Postal propuso usar información de funcionarios electorales estatales para crear listas de votantes autorizados a sufragar por esa vía.

Consultado por el senador demócrata de Michigan, Gary Peters, sobre si la agencia enviaría las boletas de un estado que se negara a entregar esa lista al gobierno federal, Steiner respondió: “Según nuestra regulación propuesta, no. Le diríamos al estado que necesitamos el registro”.

Esa postura provocó demandas de demócratas, de casi dos docenas de estados gobernados por ese partido y de grupos defensores del derecho al voto, que sostienen que la Constitución reserva a las legislaturas estatales y al Congreso, no al presidente, la facultad de fijar reglas electorales federales, reportó NPR.

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