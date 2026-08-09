El español es el idioma que más quieren aprender los neoyorquinos, según un reporte

El español fue el idioma más buscado para aprender en Nueva York, con 4.680 búsquedas mensuales promedio, según un estudio de LTL Language School basado en Google (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El español fue el idioma con más interés de aprendizaje entre los residentes de Nueva York, con 4.680 búsquedas mensuales promedio, según un estudio de LTL Language School basado en consultas en Google. El relevamiento también detectó una mayor presencia de idiomas asiáticos y europeos por motivos culturales, personales y de viaje.

En segundo lugar se ubicó el inglés, con 3.230 búsquedas mensuales relacionadas con su aprendizaje. Ese dato sugiere que, incluso en una ciudad donde el inglés domina la vida pública y laboral, existe una demanda sostenida por mejorar el dominio del idioma, ya sea por integración, por motivos académicos o por progreso profesional.

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Cómo quedó el ranking de idiomas

El ranking de idiomas mostró que el español superó al inglés y al francés en el interés de aprendizaje de los neoyorquinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación trazó un ranking de curiosidad lingüística en una ciudad marcada por la convivencia cotidiana de acentos, alfabetos y comunidades de distintos orígenes. En ese listado, el español quedó primero, por delante del inglés y del francés, un orden que refleja tanto la presencia del idioma en el entorno urbano como su utilidad en la vida diaria.

El liderazgo del español, de acuerdo con el análisis, se inscribió en el peso de la comunidad hispanohablante en la dinámica de la ciudad. La distancia frente a otras lenguas incluidas en la medición también expuso una magnitud de interés superior respecto del resto de los idiomas considerados.

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El inglés, aunque es la lengua central en el trabajo, los estudios y los servicios, apareció como la segunda opción más buscada por quienes intentan reforzar competencias. El estudio plantea que el interés no se limita a lenguas extranjeras: también abarca herramientas para desenvolverse mejor en Estados Unidos, en un contexto donde el idioma puede operar como un factor de acceso a empleos, trámites y redes de contacto.

Los idiomas asiáticos ganaron terreno por el impacto de la cultura popular

El coreano quedó en el cuarto puesto del ranking de idiomas por el impacto global de los K-dramas, el K-pop y otros productos culturales de Corea del Sur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Max Hobbs, director de marketing de LTL Language School, dijo que la forma de aprender idiomas cambió y que muchas personas recurren hoy a opciones digitales en lugar de limitarse a las aulas tradicionales. En su lectura, el primer puesto del español se explica por su amplia presencia tanto en Nueva York como en el país.

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Hobbs también vinculó la diversidad del ranking con dos factores que se alimentan entre sí: los viajes y el consumo de contenidos internacionales. En el marco de ese cruce, varias lenguas asiáticas ganaron espacio entre las búsquedas asociadas con cursos, clases y aprendizaje.

Uno de los ejemplos citados, según el estudio, fue el coreano, que figuró en el cuarto puesto. El informe asoció ese interés con la expansión global de los K-dramas, el K-pop y otros productos culturales de Corea del Sur, que convirtieron al idioma en una vía de acceso a una cultura con creciente atracción internacional.

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Esa misma lógica alcanzó a otras lenguas que se sostienen con demanda alta, como el japonés. En esos casos, el interés por aprender un idioma no aparece atado únicamente a una necesidad laboral: también funciona como una forma de acercamiento a consumos culturales, hábitos, historias y referencias que los usuarios buscan comprender sin intermediación.

En el plano europeo, el informe mencionó que idiomas como el italiano y el francés también se mantienen entre los más consultados. El ranking sugiere que parte de esas búsquedas se explican por motivaciones asociadas a la gastronomía, la industria audiovisual, tradiciones culturales o la planificación de un destino específico, con el aprendizaje del idioma como paso previo o complemento.

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En conjunto, el relevamiento exhibe un patrón: la decisión de estudiar una lengua puede nacer tanto de una necesidad concreta como de una afinidad. Y, en una ciudad donde conviven comunidades de múltiples orígenes, esos impulsos tienden a mezclarse: una búsqueda puede responder a un interés cultural y, a la vez, a la posibilidad de ampliar el círculo social o profesional.

Qué revelan las búsquedas sobre la ciudad

Las búsquedas de idiomas en Google reflejaron la diversidad de Nueva York y mostraron que aprender una lengua puede abrir oportunidades sociales, culturales y laborales (Freepik)

El estudio describió algo más que una fotografía de búsquedas en Google: perfiló un mapa de intereses culturales en una ciudad que reúne comunidades de casi todos los rincones del planeta. Estudiar un idioma puede servir para hablar con vecinos, preparar un viaje, seguir contenidos sin traducción y generar oportunidades de trabajo.

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Los datos también reflejaron que el aprendizaje lingüístico conserva un componente personal. La tecnología facilita el acceso a clases y recursos, pero la motivación detrás de cada consulta puede estar ligada a vínculos cotidianos, aspiraciones profesionales o afinidades culturales que se consolidan con el tiempo.

La presencia del español en el primer puesto no solo remite a un fenómeno demográfico: también puede leerse como un indicador de convivencia urbana. En una ciudad donde el idioma se escucha en la calle, en comercios y en entornos familiares, el interés por aprender español o perfeccionarlo se conecta con una necesidad práctica y, al mismo tiempo, con un modo de pertenencia a la vida diaria.

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Con el español al frente y diez idiomas repartidos entre cuatro grandes áreas culturales dentro del ranking, Nueva York volvió a exhibir una de sus marcas más reconocibles: la diversidad integrada a la rutina urbana.