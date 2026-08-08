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Zelensky solicitó a Seúl mayor apoyo militar para repeler los ataques con misiles norcoreanos lanzados desde Rusia

El presidente de Ucrania indicó, además, que la alianza entre el dictador Kim Jong-un y Vladimir Putin contempla el despliegue de entre 30.000 y 50.000 soldados norcoreanos para respaldar a las tropas invasoras

Zelensky pidió a Seúl apoyo para Ucrania con prioridad en sistemas de defensa aérea y otras áreas de asistencia militar.
Zelensky pidió a Seúl apoyo para Ucrania con prioridad en sistemas de defensa aérea y otras áreas de asistencia militar.
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Volodimir Zelensky reclamó a Corea del Sur un refuerzo de la cooperación militar con Ucrania para enfrentar ataques con misiles y equipos norcoreanos, en medio de nuevas advertencias sobre un despliegue de entre 30.000 y 50.000 soldados de Corea del Norte en territorio ruso.

El presidente ucraniano planteó el pedido en una entrevista con United News, donde sostuvo que el régimen de Pyongyang amplió su participación en la guerra y aprovechó su vínculo con Rusia para incorporar experiencia de combate, acceso a tecnología y nuevas herramientas militares. En ese marco, pidió a Seúl que evalúe una colaboración más estrecha, con prioridad en sistemas de defensa aérea y también en otras áreas de asistencia.

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“En mi opinión, la República de Corea debería cooperar más estrechamente con Ucrania. Nosotros estamos abiertos a ello. Nos gustaría mucho recibir apoyo de Corea del Sur para hacer frente a las carencias críticas que sufrimos, concretamente en lo relativo a sistemas de defensa aérea”, aseguró.

Zelensky sostuvo que las fuerzas norcoreanas ya pasaron por distintas etapas de presencia en Rusia y dijo que, tras un inicio con contingentes menores, el plan ahora contempló el envío de decenas de miles de efectivos.

“De vez en cuando aparecen norcoreanos en el territorio de la Federación de Rusia. Lo vemos y somos conscientes de ello. Si bien inicialmente las cifras se contaban por cientos y luego por miles, ahora se ha decidido que haya entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en Rusia”, mencionó.

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Según explicó, ese proceso respondió a una decisión ya tomada por Moscú y Pyongyang para ampliar el papel de Corea del Norte dentro del conflicto. El mandatario vinculó ese movimiento con la intención de que el régimen de Kim Jong Un incorpore aprendizaje directo de una guerra de gran escala.

Se estima que Rusia y Corea del Norte avanzan en la construcción de un puente para facilitar suministros militares encubiertos (Europa Press)
Se estima que Rusia y Corea del Norte avanzan en la construcción de un puente para facilitar suministros militares encubiertos (Europa Press)

En esa misma línea, advirtió que esa experiencia militar no quedará limitada al frente ucraniano y que puede trasladarse a otros escenarios de seguridad en Asia y el Pacífico. Para Kiev, el involucramiento norcoreano no solo supone una presión adicional en el campo de batalla, sino también una proyección de capacidades que puede alterar el equilibrio regional fuera de Europa.

“Están estudiando esta guerra y, si consideramos posibles crisis y escaladas en otras regiones —específicamente en el Pacífico, lo que podría amenazar a otras naciones asiáticas, es indudable que Corea del Norte adquirirá experiencia en guerra moderna junto a Rusia”, dijo.

El presidente ucraniano afirmó además que su país ya detectó misiles norcoreanos en suelo ucraniano, un punto que presentó como un hecho confirmado. A partir de esa premisa, insistió en que Corea del Norte seguirá profundizando su cooperación con Rusia y recibiendo licencias, conocimientos técnicos y recursos de uso militar. Esa combinación, según planteó, volvió más urgente una respuesta coordinada con socios asiáticos.

Volodimir Zelensky reclamó a Corea del Sur un refuerzo de la cooperación militar con Ucrania ante los ataques con misiles y equipos norcoreanos (Europa Press)
Volodimir Zelensky reclamó a Corea del Sur un refuerzo de la cooperación militar con Ucrania ante los ataques con misiles y equipos norcoreanos (Europa Press)

Además, por otro lado, Zelensky dejó abierta la posibilidad de avanzar en acuerdos vinculados con drones, otro rubro al que Kiev asignó un papel central desde el comienzo de la invasión rusa.

“También estamos dispuestos a trabajar en iniciativas como un acuerdo sobre drones y otras similares. Es cierto que se enfrentan a limitaciones legales derivadas de su Constitución, pero deseamos esta cooperación y contamos con ella”, advirtió el mandatario.

(Con información de Europa Press)

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