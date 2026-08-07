Quiénes califican para la condonación de préstamos estudiantiles mediante el programa PSLF en 2026

El programa PSLF seguirá vigente en 2026 para ciertos prestatarios con deuda estudiantil federal en Estados Unidos (REUTERS/Kylie Cooper//File Photo)

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El programa PSLF seguirá vigente en 2026 para ciertos prestatarios con deuda estudiantil federal en Estados Unidos, pero el acceso al perdón ya no depende solo de trabajar en el sector público.

Además, exige tener préstamos Direct elegibles, estar en un plan de pago admitido y completar 120 pagos mensuales que cumplan las reglas del sistema, en un escenario alterado por reformas federales recientes y disputas judiciales, según CBS News.

La publicación señaló que el sistema federal de préstamos estudiantiles cambió de forma sustancial en el último año.

La legislación que entró en vigor el mes pasado modificó las opciones de pago para futuros prestatarios, rehízo programas de devolución y abrió nuevas dudas sobre partes del esquema de alivio de deuda.

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Esos cambios afectan de manera especial a quienes buscan la condonación por servicio público. El programa fue durante años una vía de perdón para maestros, enfermeros, empleados gubernamentales y muchos trabajadores de organizaciones sin fines de lucro, pero las nuevas normas reabrieron preguntas sobre quién conserva el derecho, qué planes de pago cuentan y si quienes ya avanzaban hacia la condonación deben ajustar su estrategia.

La condonación del PSLF exige trabajar a tiempo completo en servicio público, tener préstamos Direct elegibles y completar 120 pagos válidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo a tiempo completo en servicio público sigue siendo la base del beneficio

La regla principal se mantuvo: para aspirar al Public Service Loan Forgiveness, el prestatario debe trabajar a tiempo completo para un empleador de servicio público que califique. El artículo indicó que ese requisito siguió siendo la base de la elegibilidad.

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El medio añadió que el Departamento de Educación ofrece la herramienta PSLF Help Tool para verificar si un empleador reúne las condiciones antes de contar con que los pagos futuros servirán para la condonación.

Esa comprobación previa busca evitar errores que solo afloran cuando el prestatario ya está cerca de completar el proceso.

No todos los préstamos estudiantiles entran en el programa. La condonación se limita, en general, a los préstamos federales Direct, de modo que quienes aún tengan créditos del antiguo Federal Family Education Loan Program o préstamos Perkins suelen necesitar una consolidación en un Direct Consolidation Loan para que los pagos futuros puedan contar.

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Esa consolidación no preserva automáticamente el historial previo de pagos. Por eso, el diario advirtió que los prestatarios deben entender las consecuencias antes de modificar la estructura de su deuda.

El Departamento de Educación ofrece la PSLF Help Tool para verificar si el empleador califica antes de avanzar con el perdón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos prestatarios desde el 1 de julio de 2026 quedan sujetos a otra regla de pago

Cumplir 120 pagos no basta si esos abonos no se hicieron bajo las condiciones exigidas por el programa. Para la mayoría de los solicitantes, esos pagos deben realizarse dentro de un plan de devolución elegible y mientras el prestatario siga empleado a tiempo completo por un empleador admitido.

Históricamente, los planes de pago en función de los ingresos fueron la vía principal para reunir esos pagos válidos. En ciertos casos, también puede servir el plan estándar a 10 años.

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El cambio más relevante para los nuevos prestatarios afecta a quienes tomaron préstamos federales el 1 de julio de 2026 o después de esa fecha.

Según CBS News, ese grupo, en general, deberá utilizar el nuevo Repayment Assistance Plan, o RAP, si quiere que sus pagos cuenten para el PSLF.

Esa diferencia vuelve central una pregunta concreta: qué sistema de pago se aplica a cada préstamo. La respuesta depende de cuándo se tomó la deuda, y de esa fecha puede depender que un pago cuente o no para la futura condonación.

El artículo también remarcó que no hace falta esperar a llegar al pago número 120 para documentar el empleo. Certificar periódicamente el trabajo elegible permite que el Departamento de Educación actualice el conteo de pagos válidos y detecte problemas antes de la etapa final del perdón.

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Las nuevas reglas sobre empleadores sin fines de lucro enfrentan impugnaciones judiciales

El programa fue durante años una vía de perdón para maestros, enfermeros, empleados gubernamentales y muchos trabajadores de organizaciones sin fines de lucro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra modificación introducida este año afecta a los empleadores que pueden calificar. Las normas que entraron en vigor el mes pasado contemplan situaciones vinculadas con organizaciones consideradas portadoras de un “propósito ilegal sustancial”.

Partes de esos cambios enfrentan impugnaciones en tribunales federales. Por eso, los prestatarios empleados por entidades sin fines de lucro deben seguir de cerca la orientación oficial si su organización pudiera quedar alcanzada por las nuevas disposiciones.

La publicación subrayó que no todos los deudores podrán acceder al PSLF y que, incluso entre quienes reúnan las condiciones, puede faltar mucho tiempo para llegar a la condonación. Frente a eso, el sistema mantiene otras vías para reducir la carga mensual o volver más manejable la devolución.

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Entre esas alternativas siguieron apareciendo los planes de pago ligados a los ingresos para muchos prestatarios con préstamos federales ya existentes, aunque la oferta disponible cambió de forma marcada durante el último año.

Si una persona dejó de reunir los requisitos para un plan, todavía podría tener acceso a otra opción basada en ingresos, según la fecha en que contrajo la deuda.

La consolidación también puede ser útil para quienes combinan distintos tipos de préstamos federales o necesitan convertir créditos antiguos en préstamos Direct para acceder a ciertos beneficios. El medio insistió en que esa decisión debe evaluarse con cuidado porque puede afectar el historial de pagos.

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Quienes atraviesan dificultades financieras y no califican para el perdón por servicio público pueden contactar a la empresa administradora de su préstamo para averiguar qué ayuda existe.

Según el artículo, esa asistencia puede incluir aplazamiento, indulgencia temporal u otro acuerdo de pago mientras el prestatario recupera estabilidad económica.

También existe la refinanciación con un prestamista privado para deudores con buen crédito e ingresos estables que no planean buscar perdón federal.

Esa opción puede permitir una tasa más baja, pero elimina de forma permanente el acceso a beneficios federales como el PSLF y los planes de pago en función de los ingresos.

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