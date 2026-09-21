Las principales aerolíneas de Estados Unidos ajustan sus vuelos y se replantean rutas ante el aumento de los precios del combustible

American Airlines, United Airlines y Southwest Airlines ajustan rutas y capacidad por el alza del combustible de aviación (REUTERS/Joshua Lott)

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American Airlines, United Airlines y Southwest Airlines ajustan operaciones y rutas ante el encarecimiento del combustible de aviación, con menos vuelos y una revisión de las rutas de menor rentabilidad.

Las compañías buscan proteger sus márgenes hacia el cierre del año, mientras la demanda de pasajes se mantiene lo suficientemente firme como para trasladar parte de los mayores costos a las tarifas, informó Reuters.

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Según Reuters, el alza del combustible desde el inicio de la guerra con Irán amenaza las ganancias de los próximos trimestres.

United Airlines prevé retirar vuelos en diciembre, y Southwest Airlines contempla nuevos recortes si los precios elevados se extienden hasta 2027.

La presión sobre los costos no provocó, por ahora, una caída generalizada de las reservas. Las empresas señalaron que las cabinas premium, los viajes corporativos y la clase económica mantienen una demanda sólida.

Las acciones de American, United y Southwest cayeron durante el último mes ante la presión de los costos (REUTERS/Ryan Murphy)

Revisión de rutas y reducción de asientos por el alza del combustible

Esa resistencia les permite elevar las tarifas y compensar parte de la factura energética. Sin embargo, las rutas de menor margen económico quedaron bajo revisión.

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El diario USA Today indicó que las tres compañías combinan una menor capacidad, precios más altos y cambios en los itinerarios. El objetivo es sostener los ingresos sin aumentar la exposición a un insumo que subió en pocas semanas.

El precio mundial promedio del combustible para aviones subió 6,1% en una semana hasta USD 1,14 por litro (USD 181,46 por barril), según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo citados por Fox 6 Milwaukee.

La evolución del mercado también golpeó a las acciones del sector. Los títulos de American retrocedieron cerca de 14% durante el último mes; los de United, alrededor de 15%, y los de Southwest, aproximadamente 11%, según la agencia.

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El precio mundial promedio del combustible para aviones subió 6,1% en una semana, hasta USD 1,14 por litro (REUTERS/Joshua Lott)

USD 1.000 millones más en costos para American en el cuarto trimestre

American prevé que el nuevo precio del combustible incremente sus costos del cuarto trimestre en cerca de USD 1.000 millones, de acuerdo con Reuters.

El director financiero, Devon May, señaló que la previsión de combustible aumentó unos USD 0,26 por litro (USD 1 por galón) frente al nivel considerado en julio.

Cada incremento de USD 0,003 por litro (USD 0,01 por galón) altera los costos trimestrales de la compañía en unos USD 10 millones.

La aerolínea reducirá capacidad hacia el final del cuarto trimestre, sobre todo en los servicios cuya rentabilidad se deterioró por el aumento de los gastos operativos.

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El director ejecutivo de American, Robert Isom, afirmó a la agencia que la empresa consiguió trasladar buena parte del encarecimiento a sus ingresos. “Hemos hecho un gran trabajo para recuperar una enorme parte de ese gasto”, dijo.

United Airlines cancelará algunos vuelos de diciembre en trayectos cuyo margen se redujo por el combustible (REUTERS/Joshua Lott)

La compañía mantuvo su previsión de un crecimiento interanual de ingresos de entre 16% y 19% en el tercer trimestre.

Isom sostuvo durante la conferencia anual de Morgan Stanley que la mejora abarca los mercados nacionales e internacionales, así como las cabinas premium y la clase económica.

May también calificó de positivo el desempeño reciente. “La situación general del tercer trimestre nos deja muy conformes”, afirmó durante el encuentro, según el canal.

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Vuelos de diciembre cancelados por United en trayectos de menor margen

United dejará de operar algunos vuelos programados para diciembre. Su director financiero, Michael Leskinen, explicó que el encarecimiento del combustible redujo el atractivo económico de determinados trayectos.

“No volamos para maximizar la cuota de mercado”, afirmó Leskinen a la agencia. El ejecutivo sostuvo que la prioridad de la compañía es la rentabilidad y la generación de flujo de caja libre.

American Airlines prevé USD 1.000 millones más en costos de combustible durante el cuarto trimestre (REUTERS/Nathan Howard)

United podría ampliar los ajustes al primer trimestre y a 2027 si los precios no bajan. La decisión dependerá de cuánto tiempo persista la presión sobre el costo de cada vuelo.

Leskinen definió las reservas del cuarto trimestre como “sumamente fuertes”, según el canal. Según esa evaluación, el aumento de las tarifas todavía no ocasionó una pérdida relevante de viajeros.

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La empresa confía en trasladar una parte del mayor costo del combustible a los pasajes, aunque reconoció que el proceso no es inmediato. Para hacerlo, debe equilibrar la ocupación de los aviones y el margen de cada recorrido.

Southwest recorta a la mitad su crecimiento previsto para 2026

Southwest redujo aproximadamente a la mitad el crecimiento de capacidad que había previsto para 2026, según la agencia. La compañía había anticipado una expansión interanual de entre 2% y 3%.

Los ingresos de otoño superaron las expectativas iniciales, una evolución que ayudó a absorber parte del encarecimiento del combustible y a sostener la previsión de ganancias del tercer trimestre.

Southwest Airlines redujo aproximadamente a la mitad el crecimiento de capacidad previsto para 2026 (Reuters)

El director financiero de Southwest, Tom Doxey, indicó que una prolongación de los precios altos llevaría a una reducción adicional de la oferta. El ejecutivo describió ese escenario como la “respuesta natural” de la empresa.

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Una portavoz precisó a Fox Business que los cambios aplicados hasta ahora fueron mínimos. Además, sostuvo que Doxey planteó un ejemplo sobre eventuales recortes y que no anunció una nueva medida ya ejecutada.

La compañía mantiene abierta la posibilidad de revisar sus planes si el combustible continúa caro. La programación futura dependerá de la duración del alza y de su capacidad para sostener tarifas más elevadas.

Demanda firme, pero recortes concentrados en las rutas menos rentables

Las tres aerolíneas coinciden en que los pasajeros siguen reservando aun con precios más altos. La firmeza de los segmentos premium y corporativo atenúa el impacto sobre los ingresos.

El ajuste se concentra en la rentabilidad de cada vuelo. Cuando una ruta deja de compensar el gasto adicional de combustible, las empresas reducen frecuencias o la retiran de la programación.

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USA Today señaló que la demanda permite sostener las tarifas, aunque no elimina el riesgo para los resultados de 2027.

La continuidad de los recortes dependerá de la evolución del precio del combustible de aviación durante los próximos meses.