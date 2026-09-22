Donald Trump y Zohran Mamdani se reunieron en Nueva York

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, hablan con los periodistas durante una conferencia de prensa tras su reunión en Gracie Mansion, en la ciudad de Nueva York (EEUU), el 21 de septiembre de 2026. Foto tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Andrew Hoffstetter

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se reunieron este lunes en Gracie Mansion, residencia oficial del intendente, en una cita que combinó gestos de cordialidad pública con divergencias de fondo sobre inmigración. El encuentro, de cerca de una hora, coincidió con la llegada del mandatario a la ciudad para la Asamblea General de la ONU.

Ambos comparecieron después ante la prensa mostrando comodidad mutua, con gestos de cercanía como una palmada de Trump en el brazo del alcalde. El contraste ideológico resultó llamativo: Mamdani es la figura más visible del ala socialista demócrata, mientras Trump encabeza el proyecto republicano más conservador en décadas. Según CNN, la visita fue la primera de un presidente en ejercicio a Gracie Mansion desde la década de 1980.

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El eje central de la conversación fue el patio ferroviario de Sunnyside Yard, en Queens, un terreno de 73 hectáreas propiedad de Amtrak sobre el que Mamdani propone construir 12.000 viviendas y generar 30.000 empleos. El alcalde explicó que ambas administraciones acordaron “establecer un nuevo nivel” de diálogo entre los equipos de vivienda de la alcaldía y la Casa Blanca para avanzar en la financiación y las autorizaciones federales.

No es la primera vez que surge el proyecto. Mamdani ya lo había presentado en febrero, en una reunión no programada en el Despacho Oval, solicitando entonces más de USD 21.000 millones en fondos federales. Trump evitó comprometer una cifra este lunes, aunque se mostró receptivo: “Quizá tengan una oportunidad de hacerlo”, dijo, y exigió que el desarrollo incluya un componente “sustancial” de vivienda asequible para familias de ingresos bajos y moderados.

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El presidente estadounidense Donald Trump, a bordo de “La Bestia”, llega a Gracie Mansion para una reunión con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en el barrio Upper East Side de Nueva York, EE. UU., el 21 de septiembre de 2026. REUTERS/Bing Guan

El contraste se hizo evidente al hablar de la comunidad haitiana. Mamdani dijo haber trasladado a Trump “opiniones fuertes” sobre mantener seguros a los inmigrantes neoyorquinos y subrayó la importancia de los haitianos para el “tejido” de la ciudad. El alcalde puso sobre la mesa el Estatus de Protección Temporal (TPS), que Washington revocó para esa comunidad.

Para entender el reclamo hay que remitirse a los antecedentes: el Departamento de Seguridad Nacional, bajo la secretaria Kristi Noem, canceló en febrero de 2025 la extensión de 18 meses que la Administración Biden había concedido a Haití, adelantando el vencimiento del TPS. En junio de 2025 confirmó la terminación definitiva del programa para unos 500.000 haitianos, con efecto desde el 2 de septiembre de 2025, alegando una mejora de las condiciones en el país caribeño. Esa justificación contrasta con la alerta de viaje de nivel 4 que el propio Departamento de Estado mantiene vigente para Haití por riesgo de secuestros y disturbios. Solo en Nueva York viven más de 125.000 haitianos, según la New York Immigration Coalition, organización de defensa de inmigrantes con sede en Nueva York.

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Frente a ese reclamo, Trump se limitó a decir que Mamdani “tiene opiniones fuertes”, y que él tiene “opiniones fuertes sobre cuidar a la gente”, sin comprometerse ni mencionar el TPS.

Ya a solas con la prensa, Mamdani aseguró que dialogará “con cualquiera, sin importar el partido”, y recordó que de un contacto reciente con Washington obtuvo la liberación de dos estudiantes extranjeros detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En la reunión participaron la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y la asesora de la alcaldía, Elle Bisgaard-Church, pero no Stephen Miller, diseñador de la política migratoria del Gobierno.

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La tensión llegó también al tema de la prensa: Mamdani señaló que había invitado a “todos los miembros” de los medios, en un contexto en el que Trump ha vetado el acceso a varios de ellos a la Casa Blanca. El presidente defendió la medida: “Las noticias falsas son malas para el país”, dijo, y justificó la exclusión de CNN, MS Now y Politico alegando que “la prensa tiene la obligación de ser justa”. Mamdani escuchó sin gestos visibles.

Pese a las diferencias, Trump cerró elogiando a su anfitrión: Mamdani “tiene un gran potencial” para ser un “gran alcalde” de su ciudad natal. El encuentro fue, según ABC7, el tercero entre ambos desde noviembre de 2025, una relación que sobrevive a la distancia ideológica por intereses puntuales compartidos, sin resolver el nudo migratorio que los separa.

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