Estados Unidos

Tragedia en Yosemite: murieron dos personas al estrellarse un helicóptero que combatía un incendio forestal

La aeronave cayó en Mariposa, California, durante una operación de recolección de agua. El episodio quedó bajo investigación de autoridades federales

La aeronave se accidentó durante una operación de carga de agua para combatir el incendio forestal Dome, que ya consumió más de 1294 hectáreas y permanece contenido en un 15% (Crédito: @fastnewsnet)

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Un helicóptero contratado para combatir un incendio forestal en el Parque Nacional de Yosemite se estrelló este domingo en Mariposa, California. El siniestro causó la muerte de sus dos tripulantes.

Las víctimas trabajaban bajo contrato para el Servicio Forestal, según informaron The New York Times y CNN. El caso es investigado por la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

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Según informes gubernamentales citados por The Associated Press, al menos 14 personas murieron este año mientras ayudaban a combatir incendios forestales en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2022, cuando se registraron 25 fallecimientos.

Qué hacía la tripulación cuando se estrelló el helicóptero

Adrienne Freeman, portavoz del Servicio Forestal de Estados Unidos, dijo a The New York Times que la tripulación realizaba tareas de recolección de agua cuando ocurrió el accidente.

Los dos pilotos eran las únicas personas a bordo y trabajaban para Precision, una empresa de aviación privada que tenía un contrato con el Servicio Forestal.

La tripulación colaboraba con un equipo de extinción de incendios forestales especializado en el descenso desde aeronaves para alcanzar terrenos inaccesibles, una técnica conocida como descenso con cuerdas desde helicópteros.

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Al momento del accidente, el Eurocopter Super Puma utilizaba un cubo de agua para ayudar a sofocar las llamas y se estrelló al sureste del lago Ostrander, según Benjamin Cossel, portavoz del Equipo Federal de Gestión de Incidentes Complejos, en declaraciones citadas por The Associated Press.

En la imagen, proporcionada por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, se muestra el incendio Dome en el Parque Nacional Yosemite, el martes 15 de septiembre de 2026. (Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos vía AP)
En la imagen, proporcionada por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, se muestra el incendio forestal en el Parque Nacional Yosemite (Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos vía AP)

La empresa Precision confirmó el siniestro en un comunicado y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas de las víctimas y señaló que, por respeto a sus familias, todavía no divulgará sus nombres. Según el comunicado, los familiares compartirán esa información cuando lo consideren oportuno.

Cómo avanza el incendio

El incendio comenzó la semana pasada. Para este lunes, el fuego había consumido más de 1.295 hectáreas y unas 580 personas participaban en las tareas de extinción.

Jay Nichols, portavoz del equipo que coordina la respuesta local, estatal y federal, dijo a The New York Times que la causa del incendio aún se desconoce.

El medio añadió que el fuego avanzaba entre maleza, hierba y árboles en plena sequía estacional en Sierra Nevada.

La investigación del accidente y el impacto en Yosemite

El Parque Nacional de Yosemite, en California, es una de las áreas naturales más visitadas de Estados Unidos (Archivo)
El Parque Nacional de Yosemite, en California, es una de las áreas naturales más visitadas de Estados Unidos (Archivo)

Freeman dijo a CNN que la FAA, la NTSB y el Servicio Forestal examinarán lo ocurrido. The New York Times añadió que la NTSB enviará investigadores al lugar cuando las condiciones del incendio lo permitan.

El Parque Nacional de Yosemite permanecía abierto, aunque varios senderos estaban cerrados. Medios locales indicaron que aún había humo visible en la zona.

La NTSB prevé divulgar un informe preliminar sobre el accidente dentro de 30 días, según The New York Times y CNN. Ese plazo marca el siguiente paso formal en una investigación que sigue sujeta a las condiciones del incendio.

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