La ONU reclama al estado venezolano terminar con la censura y el bloqueo de medios

ARCHIVO: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk habla durante una conferencia de prensa en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el miércoles 12 de febrero de 2025 (AP)

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Desde el 10 de octubre de 2014 hasta hoy, 21 de septiembre de 2026, transcurrieron exactamente 4.364 días. Aquella jornada, el régimen conducido entonces por Nicolás Maduro decidió bloquear el acceso a Infobae en Venezuela. Hoy, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le reclamó al Estado venezolano que levante la censura que ejerce sobre decenas de medios.

El pedido de esa oficina de la ONU -en el marco de la Asamblea Número 81 que se desarrollará a partir de mañana en Nueva York- ocurre en horas en que la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, visita Estados Unidos para participar de esa reunión anual de mandatarios.

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Las autoridades de Naciones Unidas están al tanto y preocupadas por lo que aún ocurre con la libertad de expresión en Venezuela, uno de los tantos atropellos que los venezolanos sufrieron durante los largos y oscuros años del chavismo. Esa alarma crece por estas horas, luego de que el interinato gubernamental anunciara que se habían levantado restricciones para medios locales e internacionales en pleno proceso de reconciliación que intenta encaminarse en el país.

“La reciente decisión del Gobierno de desbloquear varios sitios web es un importante paso en la dirección correcta”, dijo esa oficina en un breve comunicado. “Volker Türk insta a adoptar nuevas medidas para reabrir otros sitios bloqueados y reitera sus recomendaciones previas a las autoridades para que pongan fin a las restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información”, subrayó.

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La ONU reclama al estado venezolano terminar con la censura y el bloqueo de medios

Delcy Rodríguez -quien reemplazó a Maduro en enero último- arribó al aeropuerto de Teterboro, de Nueva Jersey, en horas de la madrugada de este lunes 21. La última vez que un jefe de Estado venezolano participó de la Asamblea General de la ONU fue en 2018, cuando Maduro subió al atrio y la emblemática sala quedó semivacía. En 2019 fue Delcy Rodríguez quien representó al Estado. En cambio, en 2020 y 2021 Maduro emitió mensajes grabados.

En la actualidad, Maduro está preso -junto a su esposa Cilia Flores- en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a una distancia de tan solo 30 minutos en auto de la Sede de Naciones Unidas donde el jueves hablará su sucesora.

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Delcy Rodríguez llega a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU (@delcyrodriguezv)

Monitoreo de medios bloqueados

La ONG venezolana Espacio Público realizó un monitoreo en los últimos días respecto a lo anunciado por el interinato el miércoles pasado por la noche. “El desbloqueo se confirma para varios medios, pero la censura sigue activa para la mayoría”, señaló esa institución.

De acuerdo a esa ONG existe una “tendencia preocupante: varios sitios empeoraron después del anuncio”. Ese es el caso, por ejemplo, de Tal Cual Digital, VE sin Filtro, Armando Info, e Infobae. En este último caso, la censura alcanza el 99 por ciento de los distribuidores.

El jueves a primera hora, varios proveedores -tanto de telefonía como de internet- habían comenzado a desbloquear sitios y medios censurados. Sin embargo, con el correr de las horas, CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Netuno, Airtex, G-Network retomaron la orden original de las autoridades venezolanas.

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