Un hueso apareció 27 años después de un naufragio y permitió identificar a un padre de tres hijos desaparecido

Un hueso humano hallado en Centerville Beach permitió identificar a Jonathan Raxa casi 27 años después del naufragio en la bahía de Humboldt (HCSO)

Guardar

Un hueso humano hallado en una playa permitió identificar a Jonathan Raxa casi 27 años después de su desaparición en el naufragio de un pesquero en la bahía de Humboldt, en California. Raxa, padre de tres hijos, tenía 37 años cuando el mar lo arrastró durante el accidente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt informó que recuperó el hueso en marzo de 2026 en Centerville Beach y que el análisis genético coincidió con una muestra aportada por uno de los hijos de Raxa. La familia recibió la notificación tras el cierre de la investigación.

PUBLICIDAD

El caso se resolvió a partir de un sacro, el hueso triangular situado en la base de la columna vertebral, localizado a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur de la zona donde se hundió el Silver Spray.

La coincidencia con el ADN familiar confirmó que el hueso pertenecía a Jonathan Raxa, desaparecido desde el 14 de diciembre de 1999, y dio una respuesta a sus allegados después de casi tres décadas.

La muestra genética del hijo de Raxa había sido entregada tiempo atrás al Departamento de Justicia de California e incorporada a la base CODIS.

Vista de Centerville Beach, en el condado de Humboldt. En marzo de 2026, un hueso humano hallado en esta playa permitió identificar mediante ADN a Jonathan Raxa, pescador desaparecido en 1999 (Wikipedia)

El perfil obtenido del hueso coincidió con ese registro, según el comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt.

El naufragio ocurrió antes del amanecer en la entrada de la bahía

El Silver Spray navegaba antes del amanecer cuando una ola de 5,5 metros (18 pies) golpeó la embarcación en la entrada de la bahía de Humboldt.

PUBLICIDAD

El impacto arrancó la parte superior del barco y arrojó al agua a los cuatro hombres que estaban a bordo, de acuerdo con Los Angeles Times.

La nave pesquera, que medía 10,7 metros (35 pies), se hundió poco después. El capitán Al Burns y otros dos integrantes de la tripulación lograron mantenerse a flote tras aferrarse a restos de la embarcación y balsas.

Cuando los sobrevivientes consiguieron reunirse, advirtieron que faltaba Raxa, el propietario del barco. El pescador no fue localizado durante las tareas de búsqueda posteriores al accidente.

Burns relató a Los Angeles Times que perdió el control bajo el agua mientras el barco desaparecía. “Tuve el presentimiento de que iba a morir”, recordó sobre los instantes posteriores al golpe de la ola.

PUBLICIDAD

Embarcaciones atraviesan la bahía de Humboldt, donde una ola de unos 5,5 metros destruyó parte del pesquero Silver Spray el 14 de diciembre de 1999. Jonathan Raxa desapareció durante el naufragio (Captura Google Maps)

La caseta de mando se desprendió a causa de la fuerza del oleaje. El capitán y los otros dos tripulantes fueron recuperados, mientras que la desaparición de Raxa quedó sin resolver hasta la reciente identificación.

La muestra de ADN familiar permaneció disponible durante décadas

Los agentes determinaron que el hueso encontrado en Centerville Beach pertenecía a un ser humano y lo enviaron para su análisis al sistema estatal que reúne perfiles genéticos. La prueba permitió vincular el resto con la muestra familiar conservada desde la desaparición.

La Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt indicó que este resultado muestra el valor de mantener registros genéticos de familiares de personas desaparecidas.

Esas muestras pueden aportar elementos para resolver investigaciones aun cuando haya transcurrido mucho tiempo desde los hechos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt precisó que quienes tengan información sobre un caso de persona desaparecida pueden comunicarse con el investigador Mike Fridley al (707) 441-3024.

PUBLICIDAD

La entrada de la bahía de Humboldt, en el norte de California, combina aguas poco profundas, corrientes y oleaje intenso, condiciones que elevan el riesgo para las embarcaciones pesqueras (Captura Google Maps)

Raxa trabajaba para financiar un viaje religioso a Laos

Raxa había incrementado la pesca de cangrejo en los días previos al naufragio. Según Los Angeles Times, buscaba reunir dinero para realizar un viaje religioso evangélico a Laos, su país de origen.

La temporada de cangrejo comienza en diciembre, una época en la que las condiciones marítimas pueden complicarse en esa zona del norte de California.

Las aguas suelen ser frías y el oleaje puede cambiar con fuerza. Esas características convierten a la entrada de la bahía en un punto de riesgo para las embarcaciones que salen o regresan de faenar.

La pesca comercial figura entre las actividades laborales con mayor riesgo de muerte en Estados Unidos. Los accidentes de embarcaciones y las caídas al agua se encuentran entre los principales peligros del sector, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

PUBLICIDAD

Entre 2000 y 2017, la tasa de mortalidad entre pescadores comerciales fue más de 28 veces superior al promedio registrado en todas las ocupaciones estadounidenses, indicó ese organismo.