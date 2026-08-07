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La senadora republicana Lisa Murkowski dijo que se opondrá a la nominación de Todd Blanche como secretario de Justicia de EEUU

La legisladora de Alaska se suma a la oposición de su colega Susan Collins y expone dudas sobre el manejo de acuerdos fiscales y fondos de compensación vinculados al gobierno de Donald Trump

La senadora republicana Lisa Murkowski (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)
La senadora republicana Lisa Murkowski (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)
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La senadora republicana Lisa Murkowski dijo este viernes que se opondrá a la nominación de Todd Blanche como secretario de Justicia de Estados Unidos, lo que complica el camino de confirmación para el elegido del presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Justicia.

La senadora de Alaska, que se suma en su oposición a Blanche a la senadora republicana de Maine, Susan Collins, mencionó el manejo por parte del Departamento de Justicia de expedientes relacionados con el desacreditado financiero Jeffrey Epstein, un amplio acuerdo de inmunidad frente a auditorías fiscales para Trump y un fondo propuesto de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a aliados del presidente republicano.

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El país necesita un secretario de Justicia que frene los peores impulsos de este gobierno. Espero que el señor Blanche pueda lograrlo si es confirmado, pero sencillamente no tengo confianza en que eso vaya a ser así”, afirmó Murkowski.

La oposición de Murkowski añade nueva incertidumbre a la nominación de Blanche, que ha enfrentado obstáculos debido a un acuerdo en la demanda de Trump contra el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) respecto a sus declaraciones fiscales filtradas.

Como el senador Mitch McConnell, de Kentucky, no asiste a las sesiones del Senado, Blanche solo puede permitirse perder dos votos republicanos si todos los demócratas se oponen a él. Y otro republicano clave, el senador Bill Cassidy, de Luisiana, no ha dicho cómo votará.

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Blanche, quien anteriormente sirvió como abogado defensor de Trump, ingresó al departamento el año pasado como secretario de Justicia adjunto y fue elevado al puesto más alto de manera interina tras la destitución de Pam Bondi en abril. Aunque aún podría dirigir el departamento, ya sea como secretario de Justicia interino o secretario de Justicia adjunto, el fracaso de su nominación sería un gran golpe político para el gobierno de Trump.

Todd Blanche (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Todd Blanche (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Demócratas y republicanos han expresado serias preocupaciones sobre el acuerdo, que pedía la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a las personas que se sienten maltratadas por el sistema de justicia penal, y proporcionaba a Trump y a los miembros de su familia inmunidad frente a auditorías fiscales.

La senadora indicó que le preocupa que el gobierno de Trump pueda seguir adelante con su propuesta de crear un fondo para compensar a personas que creen que fueron investigadas o procesadas injustamente por el Departamento de Justicia, aun después de que Blanche lo revocara formalmente. Murkowski indicó que el Senado tiene influencia sobre el fondo solo porque la nominación de Blanche está pendiente.

Una vez que votemos, eso se acabará, y no sabemos qué deparará el futuro”, expresó.

El Comité Judicial del Senado impulsó la nominación de Blanche solo después de un acuerdo alcanzado el fin de semana pasado con otros dos senadores republicanos: John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, quienes habían amenazado con bloquear su confirmación por el acuerdo, por distintos aspectos del acuerdo.

Según el acuerdo, Blanche rescindió formalmente el “Fondo Antiinstrumentalización”, escribiendo en una orden que “no hay Fondo”.

Asimismo, el Departamento de Justicia aclaró por escrito que el pacto de inmunidad frente a auditorías fiscales se aplica solo a reclamaciones abiertas en el momento del acuerdo y no protege a Trump de la revisión de futuras declaraciones de impuestos. También deja claro que solo las partes que presentaron la demanda —Trump, dos de sus hijos y la Organización Trump— están cubiertas por el acuerdo fiscal.

Pero los demócratas afirman que la orden de Blanche no va lo suficientemente lejos como para impedir que el gobierno de Trump reactive el fondo después de la confirmación del secretario de Justicia interino, y han pedido una legislación para prohibirlo de manera permanente. Trump ha defendido repetidamente el fondo y ha amenazado con seguir adelante con él si los republicanos no respaldan la nominación de Blanche.

Cornyn y Tillis también habían presionado para que se aclarara una parte separada del acuerdo que otorgaría a Trump y a miembros de su familia inmunidad frente a auditorías fiscales.

Legisladores y expertos legales también han cuestionado la legalidad de las protecciones fiscales para Trump. Un juez federal que supervisó el caso del IRS describió la demanda del mandatario como un ejercicio indebido de autobeneficio, y el jueves, el sindicato que representa a los trabajadores del IRS pidió a otro juez que bloquee el acuerdo de inmunidad.

(AP)

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