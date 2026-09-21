Vuelos demorados durante horas en JFK, Newark y LaGuardia por una falla en el control aéreo

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy registró demoras en sus llegadas y salidas durante la interrupción del sistema de control aéreo (REUTERS/Joshua Lott)

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Una avería en el control del tráfico aéreo en el noreste de Estados Unidos obligó este lunes a suspender operaciones en tierra y alteró despegues y aterrizajes en varios aeropuertos, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

La agencia vinculó el problema a fallos en frecuencias y equipos del TRACON de Filadelfia, la instalación que guía los vuelos de entrada y salida en la región, según consignaron Fox Business, The Washington Post y otros medios locales.

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La interrupción alcanzó aeropuertos de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Boston, con restricciones operativas, desvíos y demoras en llegadas y salidas.

El Aeropuerto Internacional Newark Liberty acumuló demoras superiores a dos horas en las salidas durante el lunes 21 de septiembre (REUTERS/Gary Hershorn)

La FAA informó a Fox Business que había suspendido los vuelos en Filadelfia Internacional, Teterboro y Newark Liberty debido a problemas con algunas de sus frecuencias.

Las interrupciones se extendieron después a otras terminales aéreas. JFK, LaGuardia y el aeropuerto del condado de Westchester también registraron restricciones en tierra, según Fox Business, mientras que los aeropuertos de Nueva York y Boston alertaron a los pasajeros sobre posibles demoras.

En JFK, la administración aeroportuaria recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto. Logan, en Boston, informó que sus vuelos también estaban afectados por los problemas registrados en los equipos de control del tráfico aéreo del noreste.

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El impacto fue especialmente visible en Newark, donde las salidas acumulaban una demora promedio superior a las dos horas, según The Washington Post. Al mediodía de este lunes, los retrasos promedio en las salidas de Filadelfia alcanzaban una hora, mientras que en Teterboro también superaban las dos horas.

Qué causó la avería en el control aéreo

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, explicó a la prensa que la avería estaba ligada al sistema de control de aproximación por radar terminal, que guía a los aviones durante el despegue y el aterrizaje.

Bedford dijo que, al pasar a los circuitos de respaldo, detectaron que el cable de fibra óptica estaba roto, según Fox Business. Medios locales precisaron que la reparación de la fibra de respaldo tardaría unas 13 horas.

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Bryan Bedford explicó a la prensa que la avería estaba ligada al sistema de control de aproximación por radar terminal (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

El directivo añadió que el tramo dañado medía unos 183 metros y que trabajadores de la construcción lo dañaron de forma inadvertida durante obras en Nueva Jersey.

También señaló que, para garantizar la seguridad, era necesario vaciar el espacio aéreo y detener las operaciones. Según su estimación, unos 90 vuelos se desviaron a otras regiones, aunque dijo que desconocía el total de cancelaciones.

La interrupción reaviva las dudas sobre la modernización del sistema

El secretario de Transporte, Sean Duffy, sostuvo ante periodistas que el departamento trabaja en la modernización de los equipos de la FAA y de su arquitectura de telecomunicaciones, según Fox Business. Añadió que ese esfuerzo requiere inversión adicional del Congreso para acelerar el avance.

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Duffy dijo además que la interrupción no le sorprendía, según Fox Business, y reclamó más fondos para renovar el sistema. The Washington Post recordó que las instalaciones de Filadelfia ya habían sufrido fallos tecnológicos importantes en 2025, con múltiples interrupciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, añadió que estos problemas "no son nuevos" e hizo un llamamiento al Congreso para que destine más fondos a la modernización del sistema (REUTERS/Eric Lee/Archivo)

Medios locales subrayaron que la avería coincidió con la publicación de un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sobre vulnerabilidades en los sistemas de tráfico aéreo y comunicaciones de la FAA. Ese documento menciona ciberamenazas, interferencias en el espectro radioeléctrico, suplantación de identidad y deficiencias de supervisión y monitoreo.

La FAA no atribuyó la interrupción actual a un ciberataque, señalaron medios locales. El episodio coincidió con nuevas advertencias sobre fallas ya detectadas en una red que, según consignaron los medios locales, espera más recursos para su modernización.

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