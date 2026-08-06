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La Casa Blanca apura la reforma de su helipuerto tras la llegada del Marine One

Las obras en el South Lawn buscan nivelar la pista de aterrizaje y preservar el césped frente al intenso calor del renovado helicóptero presidencial, cuya puesta en funcionamiento coincide con la inminente visita de Xi Jinping y una inversión cubierta por Sikorsky Aircraft

Las obras en el helipuerto de la Casa Blanca avanzan para adaptar el South Lawn al nuevo Marine One VH-92A Patriot (REUTERS/Eric Lee)
Las obras en el helipuerto de la Casa Blanca avanzan para adaptar el South Lawn al nuevo Marine One VH-92A Patriot (REUTERS/Eric Lee)
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Las obras en el helipuerto de la Casa Blanca avanzan rápidamente tras la llegada del nuevo helicóptero presidencial. Las autoridades confirmaron que la plataforma de aterrizaje, ubicada en el South Lawn, se encuentra en pleno proceso de renovación para adecuarse al imponente Marine One, recientemente incorporado a la flota de transporte oficial.

La decisión de rehacer el helipuerto responde a la necesidad de adecuar la infraestructura a las nuevas exigencias técnicas y estéticas. El presidente Donald Trump manifestó su descontento con la apariencia inicial de la plataforma y la pendiente del césped, según The Washington Post.

La remodelación del helipuerto responde a exigencias técnicas del Marine One y al pedido de Donald Trump de corregir la pendiente y la apariencia de la plataforma (REUTERS/Kylie Cooper)
La remodelación del helipuerto responde a exigencias técnicas del Marine One y al pedido de Donald Trump de corregir la pendiente y la apariencia de la plataforma (REUTERS/Kylie Cooper)

Los trabajos buscan que la base sea armoniosa y funcional, especialmente ante la próxima visita del mandatario chino Xi Jinping a finales de septiembre.

Modificaciones clave en la plataforma y motivos

La remodelación incluye:

  • Corrección de la inclinación del terreno, que en algunos sectores alcanza hasta 20 grados.
  • Nivelación de la plataforma para que quede alineada con el horizonte.
  • Retiro y posible reinstalación del gran sello presidencial de granito de casi 30 metros de diámetro.
  • Revisión de materiales para soportar el calor de los motores del nuevo helicóptero.

Aunque los helicópteros pueden operar en superficies levemente inclinadas, la administración prioriza seguridad y estética. Actualmente, el Marine One utiliza el parque The Ellipse, al sur del complejo, como plataforma temporal.

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La Casa Blanca corrige una inclinación de hasta 20 grados, nivela la base y evalúa reinstalar el sello presidencial de granito en el South Lawn (REUTERS/Eric Lee)
La Casa Blanca corrige una inclinación de hasta 20 grados, nivela la base y evalúa reinstalar el sello presidencial de granito en el South Lawn (REUTERS/Eric Lee)

La Casa Blanca indicó que el nuevo helipuerto permitirá:

  • Proteger el césped del South Lawn frente al intenso calor de los escapes.
  • Evitar daños visibles en la vegetación durante los aterrizajes y despegues.

Las características del nuevo Marine One

El VH-92A Patriot, fabricado por Sikorsky Aircraft, representa una notable evolución respecto al antiguo SH-3 Sea King. Sus principales características incluyen:

  • Mayor tamaño y capacidad en comparación con el modelo anterior.
  • Sistemas de seguridad y blindaje avanzados.
  • Dos motores jet, que requieren una superficie más robusta y nivelada.
  • Escapes de calor orientados hacia abajo, que pueden quemar el césped circundante.

El desarrollo del VH-92A lleva más de una década. En 2024, el entonces presidente Joe Biden realizó un viaje emblemático en este helicóptero entre O’Hare y Soldier Field, marcando el inicio de operaciones de la nueva flota.

Costos, financiamiento y futuros proyectos

La construcción del nuevo helipuerto cuenta con un presupuesto estimado entre USD 5 y 6 millones, cubierto en su totalidad por Sikorsky Aircraft. A su vez, la renovación del transporte aéreo presidencial requirió la adquisición de 21 unidades del VH-92A, más dos versiones de prueba, por un monto global cercano a USD 4.950 millones.

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El VH-92A Patriot de Sikorsky Aircraft incorpora mayor tamaño, blindaje y dos motores jet que exigen una superficie más robusta y nivelada (REUTERS/Eric Lee)
El VH-92A Patriot de Sikorsky Aircraft incorpora mayor tamaño, blindaje y dos motores jet que exigen una superficie más robusta y nivelada (REUTERS/Eric Lee)

Los trabajos en la Casa Blanca no se limitan al helipuerto. Entre los proyectos impulsados durante la gestión de Trump figuran la adición de un salón de baile en el ala este, una nueva cubierta en la pileta reflectante del Lincoln Memorial y la propuesta de construir un jardín de héroes, además de un arco triunfal con una estatua de la Libertad dorada de 18 metros y dos águilas gigantes igualmente doradas.

Declaraciones oficiales sobre la relevancia del helipuerto

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, manifestó: “Durante años, la Casa Blanca necesitaba urgentemente un helipuerto adecuado que permitiera aterrizajes seguros y protegiera el césped del South Lawn de los gases abrasadores del Marine One”. Ingle subrayó que “gracias al presidente Trump, la Casa Blanca nunca ha lucido mejor y continuará mejorando bajo su liderazgo”.

El nuevo helipuerto de la Casa Blanca tiene un costo estimado de USD 5 a 6 millones, financiado por Sikorsky Aircraft, dentro de una renovación aérea de USD 4.950 millones (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El nuevo helipuerto de la Casa Blanca tiene un costo estimado de USD 5 a 6 millones, financiado por Sikorsky Aircraft, dentro de una renovación aérea de USD 4.950 millones (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La confirmación de las obras y los cambios implementados responde a un proceso de renovación que busca combinar funcionalidad, seguridad y cuidado estético en uno de los espacios más emblemáticos de Estados Unidos.

¿Qué pasará con la operatividad presidencial durante las obras?

Mientras avanzan las modificaciones, el uso de The Ellipse como pista temporal garantiza que las operaciones presidenciales no se vean afectadas. La Casa Blanca ha priorizado la culminación de la obra antes del arribo del líder chino, lo que ha llevado a los equipos de construcción a trabajar sin interrupciones para cumplir con los plazos.

La remodelación del helipuerto no solo responde a necesidades técnicas inmediatas, sino que también refuerza la imagen y el protocolo presidencial ante visitas internacionales de alto nivel.

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