Estados Unidos

EEUU cesó a la directora de la agencia de Control de Enfermedades tras negarse a respaldar la política de vacunas

La salida de Susan Monarez ocurre en medio de polémicas reformas del secretario de Salud, Robert F. Kennedy J, y denuncias de desinformación sobre COVID-19

Guardar
Susan Monarez, ex directora de
Susan Monarez, ex directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (REUTERS)

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron el miércoles la salida de Susan Monarez, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), apenas semanas después de asumir el cargo tras su nominación por el presidente Donald Trump y su posterior confirmación por el Senado.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), encabezado por el secretario Robert F. Kennedy Jr., informó en un comunicado en la red social X: “Susan Monarez ya no es directora de los CDC. Le agradecemos su dedicación al servicio del pueblo estadounidense”.

El HHS no precisó si se trataba de una dimisión voluntaria o de un despido, aunque reafirmó la “plena confianza” del secretario en el equipo de los CDC, asegurando que la agencia seguirá vigilante para proteger a los estadounidenses de las enfermedades infecciosas, tanto en el país como en el extranjero”.

Sin embargo, la defensa de Monarez rechazó que se tratara de una renuncia y aseguró que la funcionaria “no ha renunciado ni ha recibido notificación de la Casa Blanca sobre su despido, y como persona íntegra y dedicada a la ciencia, no renunciará”.

Los abogados de Monarez, Mark Zaid y Abbe Lowell, atribuyeron la destitución a que su defendida “se negó a aprobar automáticamente directivas poco científicas e imprudentes y a despedir a expertos en salud dedicados, prefiriendo proteger al público antes que servir a una agenda política”.

El secretario de Salud de
El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. (REUTERS/Ken Cedeno)

En el mismo comunicado, los abogados denunciaron que Kennedy y el Departamento de Salud “se han propuesto convertir la salud pública en un arma para obtener rédito político y poner en riesgo la vida de millones de estadounidenses”.

Según se indicó, Monarez fue objeto de presiones luego de negarse a respaldar cambios en la política de vacunación promovidos por el secretario, quien es conocido por su escepticismo frente a las vacunas. La Casa Blanca, a través del portavoz Kush Desai, afirmó que “Susan Monarez no está alineada con la agenda del Presidente de Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” y que su destitución se produjo luego de que la directora se negara a renunciar, pese a haber informado a HHS de su intención de hacerlo.

Susan Monarez, científica con una amplia trayectoria en administraciones republicanas y demócratas, había sido directora interina de los CDC entre enero y marzo de este año antes de asumir formalmente el cargo el 31 de julio, tras la retirada de la nominación del doctor David Weldon, quien había generado controversia por sus posturas escépticas sobre las vacunas.

Durante su juramentación, Kennedy destacó que Monarez contaba con “credenciales científicas impecables” y manifestó su plena confianza en la capacidad de la directora para restaurar la confianza de los ciudadanos en la agencia.

Según se indicó, Monarez fue
Según se indicó, Monarez fue objeto de presiones luego de negarse a respaldar cambios en la política de vacunación promovidos por el secretario, quien es conocido por su escepticismo frente a las vacunas (AP)

El anuncio de la destitución provocó una ola de renuncias dentro de los CDC. Entre los funcionarios que dejaron sus cargos se encuentran el director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, Demetre Daskalakis, quien en su carta de dimisión escribió: “Basta ya. No puedo desempeñar este cargo debido al continuo uso de la salud pública como arma”.

También renunció la directora médica de los CDC, Debra Houry, quien advirtió que “por el bien de la nación y del mundo, la ciencia de los CDC nunca debe ser censurada ni sujeta a interpretaciones o argumentos políticos”.

Medios estadounidenses informaron que al menos otros dos altos cargos presentaron su renuncia tras los recientes cambios en la dirección de la agencia.

La crisis en los CDC se produce en un contexto de fuerte tensión para la agencia con sede en Atlanta, que a principios de agosto fue blanco de un ataque armado por parte de un hombre que culpaba a la vacuna contra la Covid-19 de su enfermedad.

Entre los funcionarios que dejaron
Entre los funcionarios que dejaron sus cargos se encuentran el director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, Demetre Daskalakis (REUTERS)

Posteriormente, cientos de empleados y ex empleados firmaron una carta abierta condenando las acciones de Kennedy y acusando al secretario de difundir desinformación que pone en riesgo la salud pública, particularmente en materia de vacunación.

Desde su llegada al cargo, Kennedy ha implementado una reestructuración radical de la política de vacunación en Estados Unidos, que incluye el despido de reconocidos expertos en inmunización, restricciones al acceso de vacunas contra la Covid-19 y recortes significativos en la financiación para el desarrollo de nuevas vacunas.

(Con información de AFP y EP)

Temas Relacionados

Susan MonarezDepartamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)Centros para el Control y la Prevención de EnfermedadesRobert F. Kennedy Jr.Estados UnidosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Lotería Powerball: números ganadores del 27 de agosto de 2025

Aquí los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería Powerball: números ganadores del

Clima en Reston: el estado del tiempo para este jueves 28 de agosto

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Reston: el estado

Clima en Texas: conoce el estado del tiempo para San Antonio para mañana jueves 28 de agosto

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Clima en Texas: conoce el

Científicos desentierran bajo Illinois un antiguo mundo tropical compuesto por tres ecosistemas distintos

La reciente investigación revela la presencia de regiones de agua dulce, zonas intermedias y áreas marinas en el subsuelo del estado, aportando una nueva perspectiva sobre el pasado geológico de la región

Científicos desentierran bajo Illinois un

El tiempo en Seattle: la predicción del estado del clima para mañana 28 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

El tiempo en Seattle: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura aprobó el presupuesto judicial para 2026

Condenaron a perpetua a un preso de alto perfil alojado en Ezeiza, acusado de ordenar homicidios y otros delitos graves

Fuerza Patria evita los grandes actos para los últimos días de la campaña en PBA y Kicillof apuesta al formato territorial

Según un estudio, la Argentina ahorra USD 1.700 millones al año por la producción nacional de medicamentos

Cómo trabaja el Comité “Cristina Libre”: la estrategia internacional por la condena y el plan para 2027

INFOBAE AMÉRICA
Los flamencos migratorios envejecen más

Los flamencos migratorios envejecen más lento que los residentes

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

Arranca arteba, la feria de arte más importante del país

Carla Simón cierra su trilogía familiar con ‘Romería’: “Fue un ejercicio de memoria colectiva”

El universo ‘Alien’ ha vuelto reescrito con androides, corporaciones y una duda sobre el origen de la vida

TELESHOW
#VivaElAmor con Fino y Elegante:

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

A un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”