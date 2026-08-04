Exigen el cierre del centro de detención Delaney Hall tras la muerte de un inmigrante salvadoreño

El senador Cory Booker exigió el cierre inmediato y permanente de Delaney Hall tras la muerte del detenido salvadoreño Edwin Lopez-Cornejo en Newark, Nueva Jersey (REUTERS/Caitlin Ochs)

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El senador Cory Booker exigió el cierre inmediato y permanente de Delaney Hall tras la muerte de un detenido salvadoreño en el centro de detención de Newark, Nueva Jersey, en lo que se convierte en el segundo fallecimiento registrado allí desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

ICE confirmó la muerte de Edwin Lopez-Cornejo, un salvadoreño de 41 años, y señaló que la causa oficial sigue pendiente de exámenes médicos adicionales

Edwin Lopez-Cornejo, un salvadoreño de 41 años, murió el sábado en un hospital adonde fue trasladado desde el centro tras colapsar. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE, por sus siglas en inglés— confirmó el fallecimiento el lunes e indicó que la causa oficial está pendiente de exámenes médicos adicionales.

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Qué es Delaney Hall y por qué se encuentra en el centro del debate

Delaney Hall es el centro de detención migratoria más grande del noreste de Estados Unidos. Está ubicado en Newark, Nueva Jersey, tiene capacidad para mil camas y lo administra GEO Group, una empresa privada de prisiones, bajo un contrato de USD 1.000 millones con ICE a 15 años.

Delaney Hall reabrió en mayo de 2025 como centro de detención migratoria de ICE en el segundo mandato de Donald Trump y GEO Group lo opera con un contrato de USD 1.000 millones a 15 años (REUTERS/Ryan Murphy)

El centro reabrió en mayo de 2025 como instalación de detención durante el segundo mandato de Trump, tras haber funcionado anteriormente como centro de rehabilitación y casa de transición.

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Desde su reapertura, Delaney Hall enfrenta protestas, denuncias por condiciones de detención y reclamos por acceso a medicamentos, mientras la Casa Blanca niega abusos y huelgas de hambre (REUTERS/Ryan Murphy)

Desde su reapertura, el lugar ha sido escenario de protestas, denuncias de malas condiciones y disputas legales entre autoridades federales y locales. Los detenidos han pedido mejores condiciones y acceso a medicamentos, y a principios de 2026 un grupo inició una huelga de hambre, según la organización de defensa Cosecha.

Antes de morir, Edwin Lopez-Cornejo informó que sentía entumecimiento en la cara y la mano derechas, tomaba medicación por convulsiones, diabetes e hipertensión y tenía estudios médicos pendientes (REUTERS/Ryan Murphy)

La Casa Blanca ha negado que existan huelgas, abusos o condiciones inadecuadas.

Lo que ocurrió el día de su muerte

Lopez-Cornejo llevaba detenido en Delaney Hall desde el 18 de junio, cuando ICE lo arrestó en Plainfield, Nueva Jersey, bajo una orden de deportación reinstaurada. El sábado se quejó de malestar, colapsó dentro del centro y el personal le practicó RCP —reanimación cardiopulmonar— antes de trasladarlo al hospital, donde murió. ICE afirma que recibió “atención médica adecuada” durante su detención.

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Manifestantes se congregan para una vigilia frente al centro de detención Delaney Hall en memoria de Edwin López-Conejo, un inmigrante salvadoreño que se encontraba recluido allí y que falleció el sábado 3 de agosto de 2026 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos (REUTERS/Ryan Murphy)

El día antes de su muerte, Lopez-Cornejo habló por última vez con su madre. Según un video publicado en Facebook por un grupo de defensa de inmigrantes, María Cornejo contó que su hijo le informó que sentía entumecimiento en el lado derecho de la cara y en la mano derecha. Tomaba medicamentos para controlar convulsiones, diabetes e hipertensión, y tenía pruebas médicas pendientes al momento de su muerte.

“No quiero que otra madre pase por lo que estoy pasando. Lo que quiero es justicia”, declaró en el video. “Nunca superaré este dolor. La pérdida de mi hijo es irreparable”, agregó.

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Las preguntas que ICE no pudo responder

El representante demócrata Rob Menendez señaló que, tras la muerte, su oficina intentó obtener información médica básica sobre el caso y no la obtuvo. “Hicimos ciertas preguntas médicas que ICE no pudo respondernos”, dijo en una declaración en video. Tanto su despacho como la familia deberán solicitarla formalmente.

El representante Rob Menendez afirmó que ICE no pudo responder preguntas médicas básicas sobre la muerte de Lopez-Cornejo, pese a los pedidos de información de su oficina (REUTERS/Ryan Murphy)

Menendez indicó que Lopez-Cornejo llevaba 20 años en el país. ICE precisó que ingresó sin autorización el 13 de agosto de 2006, fue deportado a El Salvador en octubre de ese año y volvió a entrar en fecha desconocida.

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Dos muertes y sin inspección completa

En diciembre de 2025, Jean Wilson Brutus, un haitiano de 41 años, murió en Delaney Hall un día después de ingresar a custodia de ICE. La muerte de Lopez-Cornejo es el segundo fallecimiento en el lugar desde que el centro reabrió.

La muerte de Lopez-Cornejo es la segunda registrada en Delaney Hall desde su reapertura, después del fallecimiento del haitiano Jean Wilson Brutus en diciembre de 2025 (REUTERS/Ryan Murphy)

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, dijo estar “profundamente perturbada” y advirtió que su administración enfrenta obstáculos para realizar una inspección sanitaria completa. “Cada esfuerzo por bloquear la supervisión plantea serias preguntas sobre lo que está ocurriendo dentro de Delaney Hall y sobre lo que quienes operan la instalación intentan ocultar”, señaló en un comunicado.

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El pedido de cierre y el conteo de muertes bajo custodia de ICE

El llamado a cerrar el centro proviene de varios frentes. Booker fue directo: “Delaney Hall debe cerrarse de inmediato y de forma permanente”. El alcalde de Newark, Ras Baraka, calificó la muerte como un recordatorio de las consecuencias de una instalación que ha operado “sin supervisión, responsabilidad ni transparencia adecuadas”. La gobernadora Sherrill también renovó su pedido de cierre.

Gabriela Soto, cuyo esposo lleva más de cinco meses detenido por el ICE, ata una cinta con el nombre de los detenidos en una valla exterior del centro de detención Delaney Hall (REUTERS/Ryan Murphy)

Lopez-Cornejo es el segundo salvadoreño muerto bajo custodia de ICE durante el segundo mandato de Trump, según The Associated Press. El primero fue Norlan Guzmán-Fuentes, fallecido en septiembre durante un ataque de francotirador contra una oficina de ICE en Dallas. En total, la agencia de noticias contabiliza al menos 56 muertes bajo custodia de ICE desde el inicio de la gestión.

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