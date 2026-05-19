Estados Unidos

Vacacionar en Estados Unidos costará hasta 16% más este verano que en 2025

El nuevo escenario de precios obliga a millones de hogares a replantear sus planes de descanso y ajustar el presupuesto familiar

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Vista trasera de una mujer con mochila y un niño, ambos con maletas, caminando por una terminal de aeropuerto con grandes ventanales y aviones al fondo.
El verano de 2026 en Estados Unidos muestra el mayor aumento de precios turísticos y servicios básicos para familias hispanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacacionar en Estados Unidos durante el verano de 2026 supone enfrentar el mayor encarecimiento en servicios turísticos y básicos de los últimos años, con un impacto especialmente grave para los hogares hispanos.

El gasto promedio para una familia que decide viajar subió de USD 2.000 en 2025 a más de USD 2.400 en 2026, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Este aumento, que abarca transporte, alojamiento, alimentos y combustible, obliga a millones de familias a replantear sus vacaciones, postergarlas o limitarse a actividades locales.

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De acuerdo con la Asociación de Viajes de Estados Unidos (U.S. Travel Association), el precio promedio de un boleto de avión doméstico pasó de USD 570 en 2025 a USD 620 en 2026, un incremento de 8,8 % interanual.

La tarifa hotelera promedio en destinos turísticos subió de USD 160 a USD 182 por noche, lo que representa un 13,7 % más. El precio de la gasolina ascendió de USD 3,89 a USD 4,12 por galón, mientras que los precios de los alimentos aumentaron un 3,1 %. Estas cifras demuestran que el incremento abarca todos los rubros centrales para el turismo estival.

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Según una encuesta nacional realizada por el medio especializado U.S. News & World Report, más del 65 % de los estadounidenses recorten la duración de sus vacaciones, elijan destinos cercanos o cancelen sus planes para evitar el endeudamiento.

El fenómeno afecta con mayor fuerza a los hispanos: el 63 % de las familias latinas calificó su situación financiera como regular o mala en 2026, frente al 58 % en 2025, según la Federación Hispana, organización referente en derechos civiles y sociales de la comunidad latina en EE.UU.

Además, la proporción de hogares hispanos que reportan haber cancelado o reducido la duración de sus vacaciones subió de 48 % en 2025 a 57 % en 2026, citando el aumento de precios como principal motivo.

El incremento de costos y su efecto en la comunidad hispana

Vista frontal de la piscina de un hotel con agua azul, rodeada de palmeras, tumbonas con sombrillas y un edificio blanco, con el océano de fondo
El 65 % de los estadounidenses reduce la duración o cancela sus vacaciones por el alza de precios, impactando especialmente a los hogares hispanos (delanohotels.com)

La presión inflacionaria afecta tanto al turismo como a los servicios básicos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (Bureau of Labor Statistics), los servicios básicos para el hogar aumentaron entre 7 % y 11 % en el último año, con picos del 23,2 % en electricidad en áreas como El Paso, Texas, donde reside una alta proporción de población latina.

El costo promedio de la renta subió un 5,4 % entre 2025 y 2026. Estas alzas complican la capacidad de ahorro y planificación para vacaciones dentro de las familias hispanas, que destinan un porcentaje mayor de su presupuesto a cubrir necesidades esenciales.

La Federación Hispana advierte que casi dos tercios de los hogares hispanos carecen de un fondo de emergencia capaz de cubrir tres meses de gastos, lo que agrava la vulnerabilidad ante cualquier imprevisto.

El informe El estado de la familia latina en Estados Unidos 2026 recaba que las familias latinas han sido de las más impactadas por el vencimiento de subsidios federales en salud, resaltando: La prima anual de seguros médicos para una familia latina aumentó en más de USD 3.000 respecto al año anterior.

Además, el acceso reducido a programas de asistencia médica implica que cada vez más familias deben asumir de su bolsillo el costo de tratamientos y consultas, afectando su presupuesto global y restringiendo la capacidad de destinar recursos a ocio o vacaciones.

Comparación interanual: vacaciones y gasto diario

El contraste entre los veranos de 2025 y 2026 es contundente en todos los indicadores. El Índice de Precios de Viajes (Travel Price Index) de la Asociación de Viajes de Estados Unidos confirma que los costos turísticos aumentaron un 7,8 % interanual, el mayor salto desde la recuperación pospandémica.

Los boletos de avión, la gasolina, los hoteles y el alquiler de autos tuvieron subas superiores a la inflación general, que se ubicó en 2,7 %.

Para las familias hispanas, estos incrementos tienen consecuencias directas: no solo destinan una mayor proporción de su presupuesto a transporte y alimentos, sino que además están sobrerrepresentadas en los segmentos de menores ingresos.

En regiones como el sur de Texas, la Florida y California, el ascenso en los precios fue aún más marcado, restringiendo las opciones de ocio y descanso.

El Centro de Investigaciones Pew (Pew Research Center) reporta que el 31 % de los latinos residentes en Estados Unidos canceló o modificó sus vacaciones por razones económicas en 2026, superando la media nacional en siete puntos porcentuales.

Las familias hispanas recurren cada vez más a viajes cortos, visitas a parientes cercanos o actividades gratuitas en su localidad, con el objetivo de preservar el descanso y no comprometer la estabilidad financiera.

Estrategias de adaptación y turismo local

Interior de un aeropuerto moderno. Un hombre de espaldas arrastra una maleta por un pasillo, mientras una larga fila de viajeros espera detrás de barreras.
Las actividades recreativas gratuitas y el turismo local se convierten en la opción predominante para los hogares latinos ante la imposibilidad de viajar lejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este panorama, las familias latinas adoptan nuevas estrategias para no renunciar completamente al descanso. La Asociación Nacional de Organizaciones Latinas de Servicios Sociales informa sobre un aumento en la búsqueda de actividades recreativas gratuitas, acceso a parques estatales y eventos comunitarios.

El turismo local o staycation (vacaciones en casa o cercanas) se volvió dominante: visitar museos gratuitos, parques públicos o realizar excursiones de un día permite disfrutar del receso sin incurrir en gastos elevados de alojamiento o transporte.

El Consejo Nacional de La Raza, la mayor organización latinoamericana de defensa de derechos civiles en Estados Unidos y hoy rebautizada como UnidosUS, documentó un incremento del 22 % en la participación de familias hispanas en actividades recreativas locales durante el verano de 2026 respecto al año anterior.

Además, el uso de programas de recompensas y puntos en tarjetas de crédito creció, aunque la Federación Nacional de Consejos de Crédito, federación que agrupa a las principales entidades financieras estadounidenses, recomienda precaución para evitar el endeudamiento y sugiere emplear esta opción solo con un plan de pago definido.

Perspectivas y recomendaciones

Las proyecciones del Departamento de Turismo de Estados Unidos indican que el verano de 2026 será el más costoso en materia turística desde 2022, y el impacto diferenciado sobre la población hispana será aún más visible si la tendencia inflacionaria persiste.

Los expertos en finanzas familiares aconsejan planificar con anticipación, comparar precios en plataformas oficiales y priorizar actividades de bajo costo o gratuitas, evitando el uso de crédito sin respaldo.

En este contexto, la preferencia de los hogares hispanos por alternativas cercanas, gratuitas o de bajo costo ante el aumento de precios es la reacción predominante frente a la disminución del poder adquisitivo y el encarecimiento de los servicios básicos y turísticos.

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