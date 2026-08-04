Ucrania lanzó otro ataque sobre centros logísticos operados por Wildberries en Moscú, San Petersburgo y Tver

Un almacén de Wildberries cerca de San Petersburgo se incendió tras un ataque con drones ucranianos

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Drones ucranianos atacaron durante la noche tres almacenes en territorio ruso, dos de ellos pertenecientes a Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, provocando la muerte de cinco personas, según informaron funcionarios locales el martes 4 de agosto.

El ataque alcanzó instalaciones en varias regiones. En las cercanías de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, un drone impactó un almacén logístico el martes, de acuerdo con el gobernador regional Alexander Drozdenko a través de Telegram. En este incidente, una persona resultó herida. La localización del almacén fue verificada por Reuters comparando edificaciones, infraestructuras y disposición del terreno con imágenes de archivo y satelitales, mientras que la fecha fue confirmada por declaraciones de las autoridades locales y de la propia empresa Wildberries.

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La propia Wildberries confirmó que el incendio en su centro logístico de Krasny Bor, cercano a San Petersburgo, fue provocado por el ataque del 4 de agosto; en este caso, no hubo víctimas mortales. En la región de Tver, al noroeste de Moscú, otro centro de la compañía fue dañado por drones, según el gobernador interino Vitaly Korolyov. Tampoco se reportaron heridos en ese incidente.

Un drone impactó un complejo logístico en Krasny Bor, cerca de San Petersburgo, y provocó un incendio en instalaciones de Wildberries.

En la región de Moscú, donde residen aproximadamente 22 millones de personas, un ataque con drones sobre la ciudad de Chekhov incendió un almacén no identificado y causó la muerte de cinco personas, además de dejar diez heridos, detalló el gobernador Andrei Vorobyov. Estas cifras constituyen el saldo más grave de la serie de ataques coordinados durante la jornada.

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Las operaciones con drones han sido una estrategia de las fuerzas ucranianas para afectar la infraestructura logística y económica de Rusia. Desde el 18 de julio, más de una docena de instalaciones de Wildberries han sido blanco de ataques, según declaró la fundadora y directora general de la empresa, Tatyana Kim, quien calificó estos hechos como “actos de terrorismo”.

Los ataques aéreos nocturnos con drones ucranianos en diversas regiones rusas, incluyendo Moscú, Tver y San Petersburgo, dejaron un saldo de cinco fallecidos y diez heridos, afectando especialmente a la empresa Wildberries, considerada un pilar de la economía de consumo rusa. Las autoridades rusas atribuyeron la autoría a Ucrania y señalaron la continuidad de este tipo de incidentes desde mediados de julio.

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Otro almacén de Wildberries en la región de Tver resultó dañado por drones sin que se reportaran víctimas.

En la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, un civil ruso murió tras el impacto de un drone ucraniano contra el vehículo en el que viajaba, según informó el gobernador en funciones Yegor Kovalchuk. El ataque ocurrió en la localidad de Lobki, distrito Pogarski. Kovalchuk transmitió sus condolencias a la familia del fallecido y anunció que las autoridades prestarían apoyo.

Las regiones fronterizas rusas de Briansk, Kursk y Bélgorod son objeto frecuente de ataques con drones de corto alcance, artillería y misiles ucranianos, lo que ha generado numerosas bajas civiles, según las autoridades locales.

En respuesta, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ejército la creación de una franja de seguridad en las regiones ucranianas de Kharkiv y Sumy con el objetivo de proteger a la población civil rusa de estos ataques, según comunicaron fuentes oficiales.

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