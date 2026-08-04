Líbano e Israel iniciaron en Roma una nueva ronda de conversaciones con la mediación de Estados Unidos

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Líbano e Israel iniciaron este martes en Roma una nueva ronda de conversaciones directas patrocinadas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur libanés. El proceso busca que, en fases sucesivas, el ejército israelí abandone el territorio ocupado, mientras el ejército libanés asume el control de la zona, comenzando por áreas de prueba denominadas “zonas piloto”.

En las negociaciones celebradas en Washington en junio, ambos países acordaron un marco que contempla el desarme del grupo terrorista Hezbollah, la retirada progresiva de tropas israelíes y el despliegue efectivo del ejército libanés en las regiones recuperadas. Según se informó, esta ronda en Roma, la séptima desde que Hezbollah implicó a Líbano en el conflicto de Oriente Medio en marzo, se prolongará hasta el jueves.

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El inicio del proceso de “zonas piloto” se materializó tras la retirada militar israelí de las inmediaciones de la aldea de Zawtar al-Gharbiya el mes pasado. El ejército libanés desplegó sus tropas en el área, permitiendo que los residentes inspeccionaran sus viviendas y negocios. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, declaró en una reunión de gabinete que Líbano mantiene sus “esfuerzos hacia retiradas israelíes sucesivas del territorio libanés, conducentes a una retirada total”.

Hezbollah rechaza el acuerdo con Israel y su líder, Naim Qassem, sostuvo que las negociaciones directas traerán concesiones para Líbano. (EFE/ARCHIVO)

El acuerdo marco alcanzado en junio establece la desmilitarización de Hezbollah, organización que se opone abiertamente al pacto y se niega a entregar sus armas. En paralelo, el acuerdo prevé abordar todos los asuntos fronterizos pendientes y trabajar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad, según un funcionario del Departamento de Estado estadounidense.

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La posición de Hezbollah fue reiterada este martes por su líder, Naim Qassem, quien afirmó que “las negociaciones directas solo traerán vergüenza, humillación y concesiones sucesivas” para Líbano. En un mensaje televisado, Qassem criticó también al presidente libanés, Joseph Aoun, acusándolo de actuar de manera parcial y divisiva.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, instó a ambas partes a “continuar con espíritu constructivo, identificando soluciones compartidas que permitan la plena implementación del acuerdo marco”, según comunicó su ministerio el lunes.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani. (REUTERS/ARCHIVO)

El despliegue del ejército libanés en las zonas piloto representa una prueba crucial para las autoridades del país, ante las dudas de expertos sobre su capacidad para desarmar a Hezbollah y evitar la actividad militar de actores no estatales. Observadores sostienen que el compromiso israelí de retirada será puesto a prueba cuando se seleccionen zonas piloto bajo ocupación israelí.

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Una funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que los diálogos de esta semana “incluirán la expansión del proceso de zonas piloto, la resolución de todos los asuntos fronterizos pendientes y el trabajo hacia un acuerdo de paz y seguridad integral”.

La embajadora de Estados Unidos en Líbano, Michel Issa, alertó que “avanzar demasiado rápido pone en riesgo a los civiles que este proceso pretende proteger”. Issa añadió que es mejor “tomar el tiempo necesario para hacerlo bien la primera vez”, lo que permitirá que las siguientes zonas piloto progresen de manera más eficiente.

Hezbollah rechaza el acuerdo con Israel y su líder, Naim Qassem, sostuvo que las negociaciones directas traerán concesiones para Líbano. (REUTERS/ARCHIVO)

Desde el inicio del conflicto en marzo, los bombardeos y la invasión terrestre israelí han provocado más de 4.300 muertes en Líbano, según cifras de las autoridades libanesas. Aunque la violencia ha disminuido tras el acuerdo marco y la firma de un preacuerdo entre Estados Unidos e Irán en junio, se siguen reportando ataques esporádicos, detonaciones y demoliciones en localidades del sur del país.

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El proceso de negociación y la implementación progresiva de las zonas piloto buscan estabilizar la situación en la frontera, aunque el futuro del acuerdo dependerá de la capacidad de ambas partes para cumplir los compromisos asumidos y gestionar la oposición interna de actores armados.