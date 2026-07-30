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Falsificó su divorcio, llevó a una mujer y a su hija a Estados Unidos y robó fondos públicos: la doble vida de un militar de la Guardia Nacional

Collin L. Welch, de 40 años, se declaró culpable de un plan de fraude migratorio y de desvío de 54.000 dólares del Estado

Collin L. Welch, mayor de la Guardia Nacional de Washington D.C., se declaró culpable de fraude migratorio y robo de fondos públicos en Estados Unidos
Collin L. Welch, mayor de la Guardia Nacional de Washington D.C., se declaró culpable de fraude migratorio y robo de fondos públicos en Estados Unidos
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Un mayor de la Guardia Nacional de Washington D.C. ha sacudido las filas militares al admitir su responsabilidad en un caso que expone una compleja red de fraude y engaño. Collin L. Welch, de 40 años y residente de Arlington, Virginia, se declaró culpable de inducir ilegalmente a extranjeros a entrar y permanecer en Estados Unidos, así como de robar aproximadamente 54.000 dólares de fondos públicos. El anuncio fue realizado por la Fiscalía del Distrito de Columbia, que detalló los hechos en un comunicado oficial.

Welch, quien ostentaba el rango de mayor en la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y había servido previamente en la Guardia Nacional de Alaska, protagonizó un caso que involucra delitos migratorios y financieros. La admisión de culpabilidad ante el juez federal Amir H. Ali abarca los cargos de inducir ilegalmente la entrada y permanencia de extranjeros en el país y el robo de fondos públicos mediante el uso indebido de recursos destinados a fines oficiales. La suma sustraída, cercana a los 54.000 dólares, fue reconocida por el propio Welch, quien accedió a pagar esa cantidad como parte de su acuerdo judicial.

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La historia comienza en 2019, cuando Welch fue destinado a la Embajada de Estados Unidos en Ulán Bator, Mongolia, mientras aún estaba casado con su primera esposa. Durante su estancia en la capital mongola, inició una relación sentimental con una ciudadana local.

Fue en ese contexto donde, según documentos judiciales, Welch le mintió a la mujer asegurando que estaba divorciado y mostró un decreto de divorcio falsificado. Este engaño resultó en un primer matrimonio celebrado en Mongolia en 2022, cuando en realidad seguía legalmente casado en Estados Unidos. La relación avanzó hasta que, en 2024, Welch trajo a la mujer y a su hija menor a Estados Unidos, gestionando visas de turista para ambas.

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La Fiscalía del Distrito de Columbia informó que Welch admitió haber inducido ilegalmente la entrada y permanencia de extranjeros y haber sustraído unos 54.000 dólares
La Fiscalía del Distrito de Columbia informó que Welch admitió haber inducido ilegalmente la entrada y permanencia de extranjeros y haber sustraído unos 54.000 dólares

La situación se complicó aún más cuando, en octubre de 2024, Welch se casó nuevamente con la ciudadana mongola en el estado de Virginia, pese a no haberse divorciado de su primera esposa. Este doble matrimonio, sustentado en la falsificación de documentos y la ocultación de su verdadera situación civil, permitió a Welch crear una vida paralela en Estados Unidos. Durante este tiempo, la mujer y su hija se encontraban bajo su amparo y manutención.

El financiamiento de esta vida secreta se realizó a través de un sistema de fraude sistemático. Welch utilizó su tarjeta de viaje del gobierno, un recurso público destinado exclusivamente a gastos oficiales, para cubrir tanto viajes personales como los gastos de manutención y desplazamiento de la mujer y su hija. Para justificar estos movimientos, presentó comprobantes de viaje fraudulentos y recibos falsificados correspondientes a estancias en hoteles y alquiler de coches que nunca ocurrieron.

Los cargos no autorizados alcanzaron un total aproximado de 54.000 dólares, monto que fue cargado indebidamente al gobierno federal. Este dinero permitió a Welch sostener económicamente a su segunda familia en territorio estadounidense, ocultando la verdadera naturaleza de los gastos ante las autoridades.

La manipulación no se limitó al ámbito financiero. Cuando la mujer mongola expresó dudas sobre su estatus migratorio en Estados Unidos, Welch recurrió a la falsificación de documentos para mantener el engaño. Fabricó autorizaciones de residencia permanente, tarjetas de la Seguridad Social y una carta que sugería falsamente que ambas tendrían derecho a prestaciones sanitarias para dependientes militares.

Ninguno de estos documentos fue presentado ante agencias gubernamentales; su único propósito era convencer a la mujer de que los trámites legales avanzaban correctamente. Este engaño prolongó la permanencia irregular de la mujer y su hija en Estados Unidos tras el vencimiento de sus visas de turista a principios de 2025, mientras Welch continuaba proporcionándoles respaldo económico y alojamiento.

El fraude de Welch incluyó el uso de la tarjeta de viaje del gobierno para pagar viajes personales, manutención y traslados de su segunda familia (AP)
El fraude de Welch incluyó el uso de la tarjeta de viaje del gobierno para pagar viajes personales, manutención y traslados de su segunda familia (AP)

El caso fue llevado ante la justicia federal con una acusación que abarca tanto el fraude migratorio como el desfalco de fondos públicos. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Welch se comprometió a saldar la deuda con el Estado mediante el pago de una multa equivalente al monto robado. El juez federal Amir H. Ali fijó la fecha de la sentencia para el 3 de diciembre de 2026, cuando se determinará la condena definitiva que enfrentará el exoficial.

La investigación que permitió destapar esta trama fue conducida por la División de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos (CID), con la colaboración de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Fiscalía del Distrito de Columbia. El proceso judicial está en manos del fiscal adjunto S. Babu Kaza, perteneciente a la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles de la Fiscalía.

El caso de Welch se enmarca en un contexto de creciente vigilancia sobre el uso de fondos públicos en Estados Unidos. El 7 de abril de 2026, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, orientada a investigar y enjuiciar con rigor a quienes malversan recursos estatales.

Esta iniciativa apoya el Grupo de Trabajo del Presidente Trump para la Eliminación del Fraude, liderado por el vicepresidente JD Vance, cuyo objetivo es erradicar el fraude y el abuso en los programas federales de beneficios sociales.

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