Microsoft superó las expectativas de Wall Street con ingresos de 133.749 millones de dólares

Microsoft cierra ejercicio con un beneficio de 133.749 millones de dólares, un 31 % más

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El gigante tecnológico Microsoft anunció este miércoles un beneficio neto de 133.749 millones de dólares al cierre de su ejercicio fiscal 2026, un 31 % más a nivel interanual, impulsada en parte por su plataforma en la nube Azure.

La empresa tuvo una facturación total de 331.839 millones de dólares en los doce meses terminados el 30 de junio, un 18 % más, según un comunicad.

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En concreto, los ingresos de Azure superaron los 100.000 millones de dólares por primera vez, y Microsoft 365 Copilot, el asistente de inteligencia artificial (IA) de la compañía, alcanzó más de 30 millones de licencias de pago.

Microsoft presentó el miércoles unos sólidos resultados trimestrales, superando las expectativas y mostrando un fuerte crecimiento en su plataforma de computación en la nube, así como un aumento en el número de usuarios de IA de pago.

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La compañía, con sede en Redmond, Washington, obtuvo ingresos de 90.000 millones de dólares, o 4,81 dólares por acción, en el trimestre de abril a junio. Esto representa un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los analistas encuestados por FactSet Research esperaban que la compañía obtuviera 4,24 dólares por acción sobre unos ingresos de 87.620 millones de dólares este trimestre.

Los ingresos de Microsoft Cloud alcanzaron los 59.300 millones de dólares este trimestre, un 27% más que el año anterior. Este crecimiento refleja la demanda en toda la plataforma de computación en la nube Azure de Microsoft, así como en sus aplicaciones y servicios de IA propios. Los ingresos de Azure y otros servicios en la nube aumentaron un 43%.

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Para el ejercicio fiscal completo, que finalizó a finales de junio, la compañía generó ingresos por valor de 331.800 millones de dólares.

“Este año, los ingresos de Azure superaron los 100.000 millones de dólares por primera vez, y Microsoft 365 Copilot alcanzó más de 30 millones de licencias de pago, lo que refleja la confianza que los clientes depositan en nosotros para impulsar su transformación digital mediante IA”, declaró el CEO Satya Nadella en un comunicado el miércoles.

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El crecimiento simultáneo de Azure y Copilot indica que Microsoft está “triunfando en ambos frentes”, afirmó Michael J. Wolf, fundador y CEO de Activate Consulting, en un comunicado. Microsoft lo logra “proporcionando la infraestructura en la nube para la IA empresarial y, al mismo tiempo, monetizando las herramientas de IA integradas en los productos que los trabajadores utilizan a diario”.

Los inversores buscaban indicios de que Azure y Copilot, el asistente de IA estrella de Microsoft, pudieran generar beneficios, dado que la preocupación por el elevado gasto en IA ha ido en aumento en todo el sector

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La directora financiera, Amy Hood, comunicó a los inversores en una conferencia telefónica que las previsiones de inversión y gastos de capital de la compañía se mantienen sin cambios para el año fiscal 2026. Un cambio contable acercará esa previsión a aproximadamente 175.000 millones de dólares, explicó Hood, pero en la práctica, las expectativas siguen “sin cambios”. Esta decisión marca un punto de inflexión respecto a la competencia, que ha estado incrementando constantemente sus previsiones de gasto.

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Hood declaró a principios de este año que la compañía prevé invertir 190.000 millones de dólares en gastos de capital en 2026, cifra que incluye aproximadamente 25.000 millones de dólares derivados del aumento del precio de los componentes. Los gastos de capital de Microsoft ascendieron a 41.000 millones de dólares este trimestre.

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Bryan Hayes, estratega de inversiones de Zacks Investment Research, afirmó en un comunicado que «por primera vez en tres trimestres, el mercado parece dispuesto a reconocer que el gasto se traduce en beneficios reales».

«Mantenemos una gran confianza en la rentabilidad a largo plazo de estas inversiones, dadas las sólidas señales de demanda, el creciente uso de nuestros productos y las mejoras de eficiencia que estamos impulsando en toda la plataforma», declaró Danielle Criste, directora de relaciones con los inversores de Microsoft, en una entrevista.

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Las acciones de Microsoft subieron cerca de un 9%, hasta los 426,03 dólares, en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

(Con información de EFE y AP)