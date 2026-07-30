Estados Unidos prorrogó la emergencia por seguridad nacional respecto de Brasil que sustenta los aranceles impuestos en 2025

El Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS/Tom Brenner)

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Estados Unidos prorrogó este miércoles por un año la emergencia nacional respecto a Brasil, medida que mantiene la base legal para los aranceles adicionales impuestos a productos brasileños por la administración del presidente Donald Trump en 2025. La Casa Blanca comunicó que la emergencia, declarada originalmente el 30 de julio de 2025 bajo la Orden Ejecutiva 14323, continuará vigente durante otro año al considerar que persisten amenazas a la seguridad nacional, la política exterior y la economía estadounidense.

La prórroga no introduce nuevos aranceles, pero mantiene vigente la emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que sirve de fundamento legal para las medidas comerciales adoptadas por Estados Unidos contra Brasil.

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En el aviso de continuidad, el Gobierno norteamericano reiteró sus acusaciones contra las autoridades de Brasil por restringir la libertad de expresión, violar derechos humanos y perseguir políticamente al ex presidente Jair Bolsonaro, su familia y sus seguidores. El documento menciona de forma específica las actuaciones del Tribunal Supremo de Brasil, al que Washington acusa de censurar contenido en internet y de perseguir a personas por ejercer la libertad de expresión.

La extensión de la emergencia ocurre en un contexto en el que la Administración Trump recurrió recientemente a distintas herramientas legales para sostener su política arancelaria, después de que algunos mecanismos fueran cuestionados en los tribunales. Entre las normativas utilizadas figuran la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y los poderes de emergencia previstos en la legislación estadounidense.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

La disputa comercial entre ambos países se intensifica a menos de tres meses de las elecciones presidenciales en Brasil, convocadas para el 4 de octubre de 2026. En este escenario, Donald Trump manifestó su respaldo al senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente y candidato presidencial, a quien recibió en la Casa Blanca el 26 de mayo y expresó su apoyo a la candidatura. La visita del político brasileño a Washington y el respaldo público de Trump reforzaron el componente político de la tensión bilateral.

Por su parte, el Gobierno de Brasil expresó su rechazo a la decisión de Estados Unidos de extender por un año la declaración de emergencia nacional contra el país sudamericano, que sirve de fundamento para la imposición de aranceles comerciales. En un comunicado divulgado por la Presidencia, el Ejecutivo calificó de "infundadas" y "falsas" las acusaciones en las que Washington basa la medida y rechazó la decisión anunciada por la Casa Blanca.

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Según la administración brasileña, la prórroga se apoya en acusaciones “sin ningún fundamento”, como supuestas violaciones a la libertad de expresión de ciudadanos y empresas estadounidenses, censura, detenciones ordenadas por la Corte Suprema y una presunta persecución política “contra un expresidente de Brasil, su familia y sus apoyadores”.

El comunicado recuerda que el juicio a Bolsonaro fue fuertemente criticado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien en 2025 ordenó la imposición de aranceles adicionales del 50 % a varios productos brasileños, utilizando la emergencia nacional como justificación. Brasil subrayó que esas acusaciones “ya fueron ampliamente rebatidas” en reuniones bilaterales y reafirmó su soberanía, la independencia de los poderes y el apego del Poder Judicial a la Constitución.

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El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el 29 de septiembre de 2025 (REUTERS/Diego Herculano)

“Resulta enteramente inapropiado caracterizar a Brasil como una amenaza para Estados Unidos, especialmente a la luz de los históricos lazos diplomáticos y de amistad que unen a los dos pueblos”, señaló el Ejecutivo en el comunicado.

(Con información de EFE)