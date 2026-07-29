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Nueve estados recortan el servicio de autobús escolar: millones de familias se quedan sin transporte y peligra la asistencia a clases

La escasez de choferes y el alza de costos operativos obligan a diversos distritos de Estados Unidos a reducir sus rutas habituales. Esta medida altera la rutina diaria de los hogares con menos recursos y atenta contra el rendimiento académico de los estudiantes

Plano cercano de varios autobuses escolares amarillos alineados, con el texto "School Bus" visible en el frente y fondo desenfocado de árboles.
El autobús escolar amarillo enfrenta una crisis en Estados Unidos que afecta a millones de familias durante el ciclo escolar 2025-26 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El autobús escolar amarillo enfrenta una crisis que ya afecta a millones de familias en todo el país. Durante el año escolar 2025-26, funcionarios en al menos nueve estados —Arizona, Connecticut, Florida, Idaho, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregón y Virginia— recortaron o propusieron recortar el servicio de transporte estudiantil.

La carga recae con más fuerza sobre quienes menos opciones tienen: familias sin vehículo propio y sin recursos para buscar alternativas.

Menos conductores, más problemas

El punto de quiebre fue la pandemia de COVID-19. Cuando las escuelas cerraron, miles de conductores buscaron otros empleos y, al reabrir las aulas, muchos no regresaron. Entre agosto de 2019 y agosto de 2025, el número de conductores de autobús escolar cayó de 223.000 a 202.000, una reducción del 9,5%, según el Economic Policy Institute.

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El 80% de los distritos escolares del país vio afectadas sus operaciones por esa escasez, de acuerdo con un informe de 2025 del AP-NORC Center for Public Affairs Research.

Autobús escolar amarillo detenido en una calle residencial, niños con mochilas subiendo por la puerta lateral, conductor en el asiento, casas y árboles al fondo.
Niños con mochilas suben a un autobús escolar amarillo detenido en una calle residencial, con la silueta de un conductor visible, representando una mañana escolar en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral tampoco ayuda. “Si quieres ganar dinero manejando, es mucho más fácil trabajar para Uber o Lyft que manejar un autobús escolar”, señaló Sarah Cordes, profesora asociada de la Universidad Temple, a The Guardian. La formación requerida es extensa y el trabajo, exigente.

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El dinero ya no alcanza

La inflación, el encarecimiento del diésel y la caída en la matrícula —por baja natalidad y el crecimiento de escuelas privadas, charter y educación en casa— redujeron los ingresos fiscales de los distritos al tiempo que dispararon sus costos. Durante el año escolar 2025-26, más de la mitad de los directores de distrito afirmó que los gastos en combustible superaron lo presupuestado, según la School Superintendents Association.

Autobuses escolares amarillos, mapa de Estados Unidos con nueve estados resaltados, conductor, letrero "Help Wanted", gasolinera, billetes, reloj, autos y gráficos de datos.
Nueve estados estadounidenses enfrentan recortes y escasez de conductores en el transporte escolar, agravada por presión financiera y factores estructurales que afectan a familias y estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recortar rutas, sin embargo, no resuelve el problema. Según Cordes, hacerlo podría significar que los niños pasen “una hora, hora y media o dos horas en el autobús”. Más de una hora de trayecto afecta directamente la asistencia escolar.

Lo que está en juego para las familias

Para las familias que dependen del transporte escolar, la reducción del servicio puede no tener solución fácil. Jeremy Singer, profesor de la Universidad de Michigan-Flint, lo resumió ante The Guardian: “Es algo especialmente importante para las familias que no tienen formas confiables de transporte o que no tienen a quién recurrir. Si las escuelas reducen su oferta de autobuses, eso significa más familias manejando, más gasto en gasolina, más tráfico y más emisiones“.

Alumnos llegan a un colegio en Estados Unidos, con un autobús escolar amarillo, una bandera estadounidense y una cancha de baloncesto visible en el campus.
Recortar rutas de autobús escolar puede extender los trayectos de los estudiantes hasta dos horas y afectar la asistencia escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ausentismo que genera esa situación se traduce, a su vez, en peores resultados académicos.

Alternativas y obstáculos

Algunos distritos exploran empresas de transporte escolar por aplicación, como HopSkipDrive, que opera con vehículos pequeños. Pero una ley federal de 1974 exige que todo vehículo que transporte a 11 o más personas cumpla los mismos estándares que un autobús escolar, lo que encarece cualquier alternativa.

La Heritage Foundation pidió derogar esa norma; la asociación nacional de directores de transporte escolar advirtió que hacerlo “compromete la seguridad de los estudiantes”.

Ohio, un ejemplo del problema nacional

En Ohio, 34 distritos no lograron cubrir ni el 10% de sus vacantes de conductor. El costo promedio por estudiante llegó a USD 1.273 en el año fiscal 2026. Un grupo de trabajo estatal recomendó eliminar la figura que permite pagarle a las familias en lugar de proveer transporte, y establecer una política que garantice el servicio a todos los estudiantes elegibles.

La situación se agrava con una ley aprobada en 2025 por el gobernador Mike DeWine que reducirá los ingresos de las escuelas en al menos USD 1.700 millones en tres años. Michael Brown, director de comunicaciones de las Escuelas de Columbus, fue directo en un correo a The Guardian: “Seguimos preocupados por la falta de financiamiento pleno y justo del estado para cubrir los costos reales del transporte”.

Cordes cerró con el dilema central: “Puede que estés llevando a más niños a la escuela, pero eso podría quitarle al distrito la capacidad de gastar en otras cosas importantes que deben ocurrir dentro del aula”.

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