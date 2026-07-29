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Cucarachas vivas, una corona fúnebre y una máscara ensangrentada: gigante del comercio electrónico acosó a dos periodistas y ahora debe pagar USD 50 millones

Ina y David Steiner, fundadores de un boletín especializado en Massachusetts, cerraron un histórico acuerdo judicial sin cláusula de confidencialidad tras sufrir años de hostigamiento, espionaje y amenazas por parte de exejecutivos de la firma

Interior de casa oscura, persona abre puerta a exterior luminoso. En el umbral: caja de cartón, corona de flores blancas, máscara de cerdo.
EBay pagará USD 48,7 millones a David e Ina Steiner por la campaña de acoso vinculada a su cobertura periodística (Imagen Ilustrativa Infobae)
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eBay pagará casi USD 50 millones a una pareja de periodistas de Massachusetts a la que exempleados de la empresa enviaron cucarachas vivas, una corona fúnebre y una máscara de cerdo ensangrentada para silenciar su cobertura periodística.

El acuerdo, anunciado este martes, no incluye cláusula de confidencialidad: los Steiner podrán hablar libremente sobre todo lo que vivieron.

Los fundadores de EcommerceBytes denunciaron que exempleados de eBay buscaron silenciarlos por informar sobre la empresa (EFE/John G. Mabanglo)
Los fundadores de EcommerceBytes denunciaron que exempleados de eBay buscaron silenciarlos por informar sobre la empresa (EFE/John G. Mabanglo)

Una pesadilla que comenzó con un boletín de noticias

David e Ina Steiner son los fundadores de EcommerceBytes, un boletín especializado en la industria del comercio electrónico con base en Natick, Massachusetts. Durante más de dos décadas, la publicación cubrió de cerca el funcionamiento de plataformas como eBay, lo que la convirtió en una referencia del sector —y, al parecer, en una molestia para algunos ejecutivos de la compañía.

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En 2019, exempleados de eBay pusieron en marcha una campaña de acoso coordinada contra la pareja. Todo empezó con mensajes amenazantes en redes sociales, pero la situación no tardó en escalar hacia algo mucho más perturbador.

Los exempleados de eBay también planearon instalar un GPS en el auto de la pareja y realizaron vigilancia presencial (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
Los exempleados de eBay también planearon instalar un GPS en el auto de la pareja y realizaron vigilancia presencial (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

“No podía concebir que una empresa a la que había cubierto durante las últimas dos décadas hubiera intentado aterrorizarnos para que dejáramos de informar”, declaró Ina Steiner a NBC News.

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Lo que llegó a su puerta

A lo largo de la campaña, los exempleados enviaron de forma anónima al domicilio de la pareja una serie de objetos diseñados para intimidar:

  • Cucarachas y arañas vivas.
  • Una corona fúnebre.
  • Una máscara de cerdo ensangrentada estilo Halloween.
  • Un libro sobre cómo sobrevivir a la muerte de un cónyuge.
  • Revistas pornográficas con el nombre de David Steiner, enviadas a la casa de un vecino.

Además, planearon instalar un dispositivo GPS en el automóvil de la pareja y la sometieron a vigilancia presencial.

En 2020, la fiscalía federal presentó cargos contra siete exempleados de eBay por llevar a cabo esa campaña coordinada, motivada por la cobertura que el boletín hacía de la empresa. La mayoría se declaró culpable de cargos que incluían conspiración y acoso cibernético, y recibió condenas de prisión o arresto domiciliario.

Seis años de batalla legal

En 2021, los Steiner presentaron una demanda civil ante el tribunal federal de Boston. En ella acusaron a eBay de conspirar para “intimidarlos, amenazarlos de muerte, torturarlos, aterrorizarlos, acecharlos y silenciarlos” con el fin de “sofocar su cobertura periodística”.

El acuerdo con eBay no incluye cláusula de confidencialidad y permite a los Steiner hablar públicamente sobre el caso (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El acuerdo con eBay no incluye cláusula de confidencialidad y permite a los Steiner hablar públicamente sobre el caso (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El caso acumuló más de seis años de litigios penales y civiles. En 2024, eBay acordó pagar una multa penal de USD 3 millones bajo un acuerdo de enjuiciamiento diferido —un mecanismo legal que permite a una empresa evitar el juicio a cambio de cumplir ciertas condiciones— con las autoridades federales.

Las partes llegaron a un acuerdo tentativo en febrero de 2026, cuando el caso se encaminaba a juicio, pero no pudieron cerrarlo. Los Steiner pidieron en junio que el expediente volviera al calendario de juicio, y este mes alcanzaron un nuevo acuerdo definitivo.

Bajo ese acuerdo, la pareja recibirá USD 48,7 millones en compensación: USD 46,15 millones de eBay, USD 2 millones del exdirector ejecutivo Devin Wenig, USD 500.000 de la exvicepresidenta Wendy Jones y USD 50.000 del exdirector de comunicaciones Steve Wymer.

La demanda civil presentada en Boston sostuvo que eBay conspiró para intimidar, amenazar y silenciar a los Steiner (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
La demanda civil presentada en Boston sostuvo que eBay conspiró para intimidar, amenazar y silenciar a los Steiner (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

A eso se suman USD 7 millones en donaciones a organizaciones sin fines de lucro, incluido USD 1 millón adicional que Wenig aportará a una organización dedicada a proteger los derechos de la Primera Enmienda, en nombre de Ina Steiner.

Sin silencio ni letra chica

El acuerdo no incluye cláusula de confidencialidad, lo que permite a los Steiner hablar públicamente sobre el caso. Su abogado, Christopher Murphy, advirtió a NBC News que en este tipo de litigios “quienes cometen irregularidades con demasiada frecuencia ocultan sus actos ofreciendo compensación a sus víctimas a cambio de silencio o de un acuerdo de confidencialidad”.

eBay deberá además emitir una declaración pública sobre la conducta de sus exejecutivos. La empresa reconoció “el tono poco profesional en las comunicaciones internas” de Wenig, Wymer y Jones, aunque sostuvo que esa conducta “no es representativa de la cultura de eBay”.

“Esto no fue solo un ataque contra dos personas; fue también un ataque contra la libertad de expresión y la libertad de prensa”, afirmó Murphy a Fortune. “Las corporaciones y sus ejecutivos no pueden incurrir en este tipo de conductas sin enfrentar consecuencias graves”.

Ina Steiner dijo que ella y su esposo siempre tuvieron claro que el acuerdo debía ser público, “como víctimas que quieren evitar que algo así le ocurra a cualquier otra persona, y como periodistas que creen en la transparencia”. Espera que “algo bueno surja de esta experiencia dolorosa que cambió nuestras vidas”.

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