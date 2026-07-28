Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Investigan por fraude al dueño de Dodgers y Lakers: el escándalo financiero que sacude Los Ángeles

Fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos analizan préstamos por 16.000 millones de dólares ligados a dos aseguradoras de vida de Delaware controladas por Mark Walter

Mark Walter quedó bajo investigación federal por USD 16.000 millones en préstamos potencialmente fraudulentos vinculados a sus aseguradoras de Delaware (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Mark Walter quedó bajo investigación federal por USD 16.000 millones en préstamos potencialmente fraudulentos vinculados a sus aseguradoras de Delaware (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Guardar

El imperio financiero de Mark Walter quedó bajo investigación por USD 16.000 millones en préstamos potencialmente fraudulentos, en una pesquisa federal que puso bajo escrutinio operaciones vinculadas al dueño de los Dodgers y accionista de control de los Lakers por su posible impacto sobre asegurados y reguladores, según informó Los Angeles Times a partir de un reporte de The Wall Street Journal.

Las compañías involucradas fueron dos aseguradoras de vida de Delaware controladas por Walter: Delaware Life Insurance y su afiliada Clear Spring Life and Annuity.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el diario, esos préstamos fueron otorgados a empresas vinculadas al empresario o a su holding TWG Global, pero no fueron informados como transacciones entre partes relacionadas, una categoría cuya divulgación es obligatoria para limitar conflictos de interés y proteger a los tenedores de pólizas.

La investigación quedó en manos de fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que abrió una pesquisa paralela.

PUBLICIDAD

Las dos aseguradoras revelaron en junio esas investigaciones en presentaciones regulatorias y señalaron que habían recibido citaciones de un gran jurado en febrero.

The Wall Street Journal informó que los préstamos habrían sido canalizados a través de un tercero antes de llegar a compañías vinculadas con Mark Walter o con TWG Global (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
The Wall Street Journal informó que los préstamos habrían sido canalizados a través de un tercero antes de llegar a compañías vinculadas con Mark Walter o con TWG Global (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Uno de los puntos centrales del caso fue la magnitud de los préstamos: Delaware Life había sostenido antes que sus inversiones afiliadas representaban cerca de USD 1.000 millones, equivalentes al 3% de su cartera, pero después elevó esa cifra a USD 16.000 millones.

Según The Wall Street Journal, los préstamos habrían sido canalizados a través de un tercero antes de llegar a compañías ligadas a Walter o a TWG Global.

Las autoridades intentan determinar si esa estructura constituyó fraude, citó la publicación a una fuente no identificada.

El diario también indicó que ejecutivos de Delaware Life dijeron a una firma de calificación crediticia que desconocían que esos préstamos habían sido concedidos a entidades vinculadas con Walter.

Ese elemento pasó a formar parte de un expediente que, de acuerdo con la misma versión, se amplió desde una denuncia inicial hasta abarcar el esquema completo de financiamiento.

Mark Walter es accionista de control de los Lakers (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)
Mark Walter es accionista de control de los Lakers (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La pesquisa comenzó después de que un denunciante interno presentara una queja sobre la forma en que Guggenheim Investments, la firma de gestión de activos de Walter, registraba ingresos asociados con las aseguradoras.

Esta semana, la publicación añadió que agentes del FBI incautaron al menos un teléfono celular relacionado con esa investigación.

Walter tiene 66 años y es director ejecutivo de la firma de inversión Guggenheim Partners, con sede en Chicago. En 2012 encabezó el grupo que compró a los Dodgers por USD 2.150 millones, una cifra récord en ese momento para una franquicia deportiva profesional; en la operación participaron también Todd Boehly y Magic Johnson.

El año pasado, Walter y TWG adquirieron una participación de control en los Lakers con una valuación de USD 10.000 millones, otro récord. También es propietario del club Chelsea de la Premier League inglesa.

Antecedentes del uso de fondos de aseguradoras en la compra de los Dodgers

Los Angeles Times recordó que más de USD 1.000 millones utilizados para adquirir a los Dodgers provinieron de aseguradoras administradas por Guggenheim Partners y controladas por Walter.

En 2014, varios reguladores estatales de seguros investigaron esa compra y no detectaron irregularidades, según había informado The Wall Street Journal en 2020.

La expansión de Guggenheim en el negocio asegurador comenzó tras la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos.

Según la versión del diario, Walter vio una oportunidad para aumentar el rendimiento que las aseguradoras obtenían de sus compras habituales de bonos corporativos al conectarlas con su propia red de operaciones, y cinco aseguradoras aportaron con los años más de USD 10.000 millones en financiación de negocios.

The Wall Street Journal informó que los préstamos habrían sido canalizados a través de un tercero antes de llegar a compañías vinculadas con Mark Walter o con TWG Global (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
The Wall Street Journal informó que los préstamos habrían sido canalizados a través de un tercero antes de llegar a compañías vinculadas con Mark Walter o con TWG Global (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Ni los Dodgers, ni TWG, ni Guggenheim respondieron de inmediato a pedidos de comentario, indicó el medio californiano.

Un portavoz de TWG dijo al diario que “Mark Walter y TWG siempre han actuado de buena fe”, que cooperan con las autoridades y que están “seguros de que estos asuntos se resolverán favorablemente”.

Las investigaciones de fiscales y reguladores bursátiles no siempre desembocan en sanciones. El propio artículo subrayó que este tipo de procesos a menudo concluyen sin medidas adicionales.

Después de una investigación interna, Delaware Life informó que reestructurará algunos préstamos entre partes relacionadas, corregirá deficiencias en sus controles internos y moderará su plan de negocios, de acuerdo con S&P Global.

Aunque la calificadora mantuvo la nota de fortaleza financiera y crediticia en “A-”, rebajó la perspectiva a “negativa” por el posible aumento del riesgo crediticio tras cambios en la cartera de la aseguradora.

S&P señaló que esos resultados también podrían debilitar la relación de Delaware Life con los reguladores y dañar su reputación, con efecto sobre su posición competitiva.

La casa matriz de las aseguradoras, Group 1001, afirmó en un comunicado que su posición de capital y liquidez sigue siendo sólida y que sus calificaciones de fortaleza financiera no cambiaron.

Temas Relacionados

Bolsa de Valores de Estados UnidosfraudeAseguradorasSegurosEstados UnidosNFLNBALos Ángeles LakersDodgersEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenan a 52 años a un pandillero en Nueva York por homicidios y narcotráfico: la caída de un criminal que aterrorizó Brooklyn

Sentenciado tras un juicio federal, Franklin Gillespie fue identificado como el principal responsable de una ola de violencia y delitos en Bedford-Stuyvesant

Condenan a 52 años a un pandillero en Nueva York por homicidios y narcotráfico: la caída de un criminal que aterrorizó Brooklyn

Savannah Guthrie suplica a los presuntos secuestradores de su madre que “hagan lo correcto” en un nuevo video

A casi seis meses de la ausencia de Nancy Guthrie en Tucson, Arizona, la familia difundió un mensaje en Instagram y mantuvo vigente una recompensa de USD 1 millón mientras el FBI ofrece USD 100.000

Savannah Guthrie suplica a los presuntos secuestradores de su madre que “hagan lo correcto” en un nuevo video

¿Se revelará el mayor secreto de KFC? Subastan un cuaderno que podría contener la receta original del pollo frito

La icónica residencia del coronel Harland Sanders en Kentucky, junto a objetos personales y piezas históricas vinculadas al nacimiento de una de las cadenas más famosas del mundo, salieron a remate esta semana

¿Se revelará el mayor secreto de KFC? Subastan un cuaderno que podría contener la receta original del pollo frito

De productora estrella a fugitiva: la ejecutiva de TV que huyó tras defraudar USD 14 millones y ahora es buscada por el FBI

Saltó a la cima con historias de crímenes reales, pero tras dejar California y falsificar documentos, enfrenta demandas y permanece oculta en Dubái

De productora estrella a fugitiva: la ejecutiva de TV que huyó tras defraudar USD 14 millones y ahora es buscada por el FBI

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación sobre Irán y respaldar los esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente

Los dos líderes analizaron la evolución del conflicto con Teherán y revisaron los principales asuntos de seguridad regional durante una reunión de hora y media en la Casa Blanca

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación sobre Irán y respaldar los esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente

TECNO

Profesor esconde texto en un examen para demostrar uso de IA: 91% de los estudiantes no leyó y perdieron

Profesor esconde texto en un examen para demostrar uso de IA: 91% de los estudiantes no leyó y perdieron

Qué hacer si aparece el mensaje ‘Humedad detectada en puerto USB’: evita un desastre

Usar emojis en WhatsApp es sinónimo de una persona muy emocional: esto dicen los expertos

Vuelve la máquina de escribir: teclado físico, con pantalla, sin internet y por más de USD 500

Starlink regala antenas y routers de última generación: esta es la condición para conseguir el tuyo

ENTRETENIMIENTO

Michael Johnston, protagonista de ‘Obsession’ negocia su llegada a la cuarta entrega de ‘La Momia’

Michael Johnston, protagonista de ‘Obsession’ negocia su llegada a la cuarta entrega de ‘La Momia’

Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

Así fue el homenaje de un TikToker a su perro: lanzó sus cenizas al espacio

El impactante momento en que un tiburón ataca a influencer mientras pescaba en Fiyi: “Sabía que venía por mí”

Primer vistazo de Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe para su próxima biopic

MUNDO

Trump, Netanyahu y Zelensky coincidieron en Washington en el funeral del senador Lindsey Graham

Trump, Netanyahu y Zelensky coincidieron en Washington en el funeral del senador Lindsey Graham

Mientras Estados Unidos negocia con Irán, los hutíes de Yemen atacaron con misiles balísticos otro petrolero saudí

Ucrania e Irán descartaron una escalada tras el ataque con drones de Kiev a una embarcación de Teherán en el mar Caspio

Un descubrimiento inesperado reveló que los grandes entierros en barco existían antes de los vikingos

El maíz morado podría cambiar el mapa de los colorantes en alimentos procesados, afirma un estudio